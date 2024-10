Belgrade a récemment accusé Bruxelles d’imposer de nouvelles conditions d’adhésion au bloc

Les BRICS sont un groupe plus accueillant et plus axé sur ses membres que l’Union européenne, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, commentant la possibilité que la Serbie cherche à rejoindre le bloc économique.

Ses commentaires interviennent après que Belgrade a déclaré qu’au lieu d’adhérer à l’UE, elle étudierait la possibilité de rejoindre les BRICS, actuellement présidés par la Russie.



« La Serbie a le bras tordu. Ils [the EU] fixez toujours les conditions de la coopération et exigez certaines actions », Peskov a déclaré à la radio Mayak. « Nous sommes certains que la Serbie prendra les décisions les plus bénéfiques pour son peuple », il a ajouté.

Ce pays des Balkans a demandé à adhérer à l’UE en 2009 et est candidat à l’adhésion depuis 2012. Dans une interview dimanche, le vice-Premier ministre serbe Aleksandar Vulin a accusé Bruxelles de déplacer les objectifs de l’adhésion, plus récemment en liant l’adhésion de Belgrade à la rupture des relations avec Moscou.















« Les BRICS n’imposent aucune condition à personne. Elle est basée sur le respect mutuel et la volonté de répondre aux préoccupations et aux intérêts des membres. Personne là-bas ne dit « soit, soit ». C’est pourquoi [the group] est tellement attrayant pour un grand nombre de pays », » a déclaré Peskov.

Un autre espoir de longue date, la Turquie, a officiellement demandé à rejoindre les BRICS en septembre, devenant ainsi le premier État de l’OTAN à le faire.

L’Azerbaïdjan, l’Algérie, le Vietnam, l’Indonésie, le Pakistan, la Malaisie, le Nigeria, la Thaïlande, le Venezuela, le Kazakhstan, la Palestine, la RD du Congo, le Gabon, le Bangladesh, Bahreïn, le Koweït, le Sénégal, Cuba, la Biélorussie et la Bolivie font partie des autres pays qui ont exprimé leur soutien. souhaitent rejoindre les BRICS.

La ville russe de Kazan accueillera le sommet annuel des BRICS plus tard ce mois-ci. Une délégation serbe sera présente, aux côtés d’autres représentants d’un certain nombre de pays, dont le Brésil, l’Inde, la Chine, l’Afrique du Sud, l’Égypte, l’Iran, l’Éthiopie et les Émirats arabes unis.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré en septembre que les membres actuels des BRICS s’étaient mis d’accord pour discuter de l’octroi du statut de partenaire à certains membres aspirants et potentiellement approuver certaines des candidatures lors du sommet de Kazan du 22 au 24 octobre.

S’il est convenu, le statut de partenaire deviendra une nouvelle forme d’adhésion partielle aux BRICS, destinée à servir de transition progressive vers une intégration complète dans le groupe.