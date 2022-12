La torche des Jeux d’hiver de la Colombie-Britannique allumée au SilverStar Mountain de Vernon

Le compte à rebours est officiellement lancé pour les Jeux d’hiver de la Colombie-Britannique à Vernon.

Des dizaines de personnes se sont rassemblées au SilverStar Mountain Resort samedi pour la cérémonie d’allumage de la torche des Jeux.

Avant l’allumage de la torche, un groupe de 25 athlètes du SilverStar Freestyle Club et du Vernon Ski Club ont formé un défilé aux flambeaux, serpentant vers le bas de la montagne en tenant des fusées éclairantes rouge vif.

Après le défilé, des dignitaires ont aidé à allumer la torche près de la télécabine. La torche brûlera jusqu’à ce que les Jeux commencent le 23 mars et se terminent le 26 mars.

Le député de Vernon-Monashee, Harwinder Sandhu, a déclaré que les Jeux comptaient déjà environ 700 bénévoles et qu’ils en auraient besoin de 700 ou 800 supplémentaires au moment où les Jeux commenceront.

« Pour faire de ces Jeux d’hiver de la Colombie-Britannique un énorme succès, je vous exhorte tous à envisager de faire du bénévolat si vous ne l’avez pas encore fait », a-t-elle déclaré. “Ces jeux vont apporter beaucoup d’avantages économiques à la région et je pense que plus de 1 800 participants et athlètes qu’ils vont attirer, donc ces Jeux sont un excellent moyen pour les athlètes d’intervenir et d’explorer leur potentiel afin qu’ils puissent explorer le niveau international et le niveau national, et je tiens à remercier toutes les familles, les athlètes et les entraîneurs pour tout le travail que vous avez fait et la préparation que vous faites.

La vice-présidente du district régional de North Okanagan (RDNO), Amanda Shatzko, a commenté l’importance que le sport joue dans la vie des centaines d’athlètes qui participeront à la compétition.

“Ces Jeux sont une opportunité pour ces athlètes de démontrer leur force, leur engagement et leur charisme”, a déclaré Shatzko. “Vous rencontrerez de nouveaux amis, explorerez de nouveaux terrains et vous retrouverez autour de l’amour du sport. J’espère que vous apprécierez nos installations de classe mondiale à SilverStar et Sovereign Lake. Je vous encourage tous à venir encourager nos athlètes et soutenir nos sports locaux. Bonne chance à tous et merci à tous les bénévoles et au comité organisateur d’avoir rendu tout cela possible.

L’allumage de la torche a coïncidé avec l’illumination annuelle de SilverStar, qui a vu un marché Polson érigé dans le village rempli d’artisans, ainsi qu’un affichage lumineux, des danseurs de feu et de la musique.

Pour couronner la nuit, un long feu d’artifice a illuminé le ciel au-dessus du village.

Brendan Shykora

