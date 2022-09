La tombe d’un “vampire” en Pologne montre les peurs des femmes au XVIIe siècle

Une faucille tranchante a été placée sur son cou, prête à la décapiter si elle se réveillait après la mort, et un cadenas a été placé autour de son gros orteil. C’est ce que les scientifiques ont découvert lorsqu’ils ont fouillé le cadavre d’une femme qui, selon eux, était soupçonnée d’être un vampire dans la Pologne du XVIIe siècle. La femme anonyme – considérée comme jeune et d’une classe sociale élevée, étant donné qu’elle a été enterrée dans un foulard en soie – a probablement été accusée d’être surnaturelle parce qu’elle se démarquait, ont déclaré des experts. Une grande dent saillante peut fournir des indices.

Un professeur de l’Université polonaise Nicolaus Copernicus à Torun a déclaré que les enterrements impliquant une faucille sont extrêmement inhabituels. Archéologues de l’université a fait la découverte dans le village méridional de Pien dans la nation d’Europe de l’Est le mois dernier et a publié ses découvertes cette semaine.

“Les moyens de se protéger contre le retour des morts consistent à couper la tête ou les jambes, à placer le défunt face contre terre pour mordre dans le sol, à le brûler et à le briser avec une pierre”, a déclaré Dariusz Polinski, qui dirigeait l’équipe de recherche. Poste de Washington. Au lieu de cela, dans ce cas, une faux tranchante n’est “pas posée à plat mais placée sur le cou de telle manière que si le défunt avait essayé de se lever, la tête aurait très probablement été coupée ou blessée”.

Les restes exhumés de la femme sont actuellement étudiés par l’équipe de Polinski.

Son enterrement révèle la «paranoïa» et la «peur» autour des vampires – et la «politique de genre» à l’époque, a déclaré Stacey Abbott, auteur de «Undead Apocalypse: Vampires and Zombies in the 21st Century», au Washington Post mercredi.

Des accusations d’être des vampires étaient souvent portées contre des personnes qui “ne correspondaient pas”, a déclaré Abbott. “L’anxiété à propos des vampires venait du fait que les gens étaient différents”, comme c’était souvent le cas dans les accusations de sorcellerie, a-t-elle ajouté.

La femme peut avoir été choisie pour son sexe, une difformité physique ou toute anomalie sociale considérée comme “immorale”, a déclaré Abbott, alors que les gens cherchaient “une explication surnaturelle” pour ceux qu’ils perçus comme des parias.

Il n’est pas rare que des “tombes vampiriques” se trouvent au bord des routes ou aux carrefours, a déclaré Bethan Briggs-Miller, une folkloriste britannique et historienne du paranormal. En effet, les défunts n’étaient pas autorisés à être enterrés à proximité d’autres personnes ou dans des lieux et des cimetières consacrés. Les individus suspects étaient souvent enterrés avec des chaînes ou de multiples pieux enfoncés dans leur corps. D’autres trouvés dans de telles tombes peuvent être morts par suicide.

La crainte était qu’ils aurait pu “errer sur la terre et sortir de la tombe”, a-t-elle déclaré.

Les femmes étaient “très susceptibles” de subir des représailles pour tout type d’accusation ou d’anomalie – refus de se marier, fausse couche ou même absence de règles, a déclaré Briggs-Miller, co-animateur du podcast “Eerie Essex”. Le fait que ses vêtements indiquent un statut social élevé prouve que de telles accusations de vampirisme “affectaient les femmes de toutes les stations”, a-t-elle déclaré. Cela faisait «tout partie de cette diabolisation des femmes qui a eu lieu pendant longtemps».

“Si vous vous démarquiez d’une manière ou d’une autre, comme dans les procès de sorcières, être légèrement différent a créé le même genre d’hystérie”, a-t-elle poursuivi. “Cela aurait été un cas d’accusation d’abord, sinon vous seriez vous-même accusé.”

Malgré le manque relatif de connaissances scientifiques de la communauté médicale du XVIIe siècle sur les maladies transmissibles ou la santé mentale, les enterrements ont été pratiqués avec un grand degré de “pragmatisme” pour empêcher les morts de sortir de la tombe, a déclaré Abbott. “Revenir en tant que vampire était un destin pire que la mort.”

Les accusations de vampirisme étaient courantes dans toute l’Europe à l’époque, en particulier dans ce qui est aujourd’hui la Serbie, la Roumanie, la Grèce et l’Italie, a-t-elle déclaré. L’église et d’autres autorités étaient “systématiques” dans l’enquête et l’exhumation des corps et la recherche de preuves de vampirisme, qui pourraient inclure un manque de décomposition, des joues rouges, du sang dans la bouche ou des cadavres enflés.

“À certains égards, il s’agissait de croyances très superstitieuses”, mais les méthodes d’enquête “étaient très scientifiques”, a déclaré Abbott.

Le mythe des vampires a évolué au fil des siècles ; certains historiens font remonter leurs origines à des références bibliques à Lilith, une épouse apparemment démoniaque d’Adam qui s’attaquait aux faibles et aux jeunes. D’autres citent l’ancien mythe grec de Lamia, un démon assoiffé de sang qui se nourrissait également d’enfants. Les histoires sont communes à travers le monde, glissant sur une échelle entre les zombies et les chauves-souris transformatrices, mais elles ont généralement certains éléments en commun, selon les experts, comme une association avec le sang, se régaler des vivants et être contagieux.

Les vampires fascinent depuis longtemps l’imagination moderne, du “Dracula” de Bram Stoker au hit télévisé “Buffy contre les vampires”, les romans et films d’amour “Twilight” et l’animation populaire pour enfants “Hotel Transylvania”.

“Nous sommes naturellement attirés par les histoires sombres”, a déclaré Briggs-Miller au Post, expliquant l’intérêt séculaire pour les vampires.

Pour Abbott, notre fascination s’est transformée au fil du temps. “Alors que nous changeons et changeons et que nos peurs changent, les vampires en viennent souvent à incarner différentes choses”, a-t-elle déclaré. Initialement liés à la religion et à la peur, ils reçoivent désormais un traitement “plus sympathique” représentant “des groupes qui ont été opprimés”, et nous leur souhaitons une fin heureuse plutôt que la mort. “Nous les aimons”, a-t-elle ajouté.

Ils permettent également aux vivants de réfléchir à la “question éternelle” de la vie après la mort, a déclaré Abbott, attisant une curiosité morbide qui continue d’attirer les lecteurs, les historiens et le public – pas seulement à Halloween.

Cependant, l’historien et professeur européen Martyn Rady a déclaré mercredi au Post qu'”il n’y a rien d’étrange dans cette découverte”. L’utilisation d’une faucille sur le cou était “assez docile”, a-t-il ajouté.

“Ce n’est pas un vampire, mais un revenant. Toutes les cultures croient aux “morts-vivants”, a-t-il expliqué, les décrivant généralement comme “des personnes qui ont mené une vie violente ou qui sont mortes violemment ou qui n’ont pas été enterrées avec les rites funéraires appropriés”.

Dans certaines parties de l’Europe, “les corps peuvent être coupés en deux par le milieu, ou la tête tranchée, ou un pieu enfoncé dans le cadavre pour le coincer”, a-t-il poursuivi. “Dans les récits chinois, une façon de garder le cadavre immobile est de l’enterrer avec du riz, car les morts-vivants n’aiment rien de mieux que de compter les grains de riz”, a-t-il déclaré. Des récits similaires ont été trouvés en Europe, avec des graines saupoudrées à l’intérieur des tombes pour que les vampires présumés comptent jusqu’à ce que le soleil se lève.