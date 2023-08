La tombe du « Prêtre de Pacopampa », vieille de 3 000 ans, découverte dans le nord du Pérou

CAJAMARCA, Pérou –

Des archéologues du nord du Pérou ont mis au jour une tombe vieille de 3 000 ans qui, selon eux, aurait pu honorer un chef religieux d’élite de ce pays andin il y a environ trois millénaires.

Surnommé « Prêtre de Pacopampa », en référence à la zone archéologique des hautes terres où la tombe a été découverte, le prêtre a été enterré sous six couches de cendres mélangées à de la terre noire, avec des bols en céramique décorés et des sceaux indiquant d’anciennes peintures corporelles rituelles utilisées pour les personnes d’élite. debout, a déclaré samedi le ministère péruvien de la Culture dans un communiqué.

Deux sceaux ont également été trouvés le long des bords supérieurs de la tombe, l’un avec une face anthropomorphe tournée vers l’est et l’autre avec un motif de jaguar tourné vers l’ouest.

Le chef du projet, Yuji Seki, a déclaré que la grande taille de la tombe, près de deux mètres de diamètre et un mètre de profondeur, était « très particulière », tout comme la position du corps couché face contre terre avec la moitié de son corps étendu et les pieds croisés.

Le corps a également été retrouvé avec un os en forme de tupu, une grosse épingle utilisée par les Amérindiens andins pour retenir les manteaux et les ponchos, qui aurait été utilisée pour retenir la couverture d’une femme, a-t-il ajouté.

« Bien que cette personne soit un homme, les associations sont très particulières », a déclaré Seki. « Je pense que c’était un leader à son époque. »

Le projet archéologique de Pacopampa est en activité dans la zone depuis 2005, a indiqué le ministère, ajoutant que les couches rocheuses indiquent que le prêtre, qui aurait été enterré vers 1.200 avant JC, était environ cinq siècles plus âgé que les tombes de la « Dame de Pacopampa » et les « Prêtres du Serpent Jaguar de Pacopampa », découverts respectivement en 2009 et 2015.

On pense cependant que la découverte du « Prêtre des Pututos » faite l’année dernière est plus ancienne.



(Reportage d’Anthony Marina, Enrique Mandujano, Alfredo Galarza et Carlos Valdez à Cajamarca ; écrit par Sarah Morland ; édité par Chris Reese)