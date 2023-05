La tombe dorée et tapissée de gazon de Pelé s’ouvre au public

C’est un lieu de repos digne du « Roi »: six mois après la mort de l’homme largement considéré comme le plus grand footballeur de tous les temps, le Brésil a ouvert lundi au public la tombe dorée de Pelé.

Pelé, décédé le 29 décembre à l’âge de 82 ans après une bataille contre le cancer, a été inhumé au cimetière commémoratif œcuménique de Santos, au Brésil. C’est un mausolée de 14 étages qui détient le record du monde Guinness du plus haut cimetière de la Terre.

Les fans ont été accueillis par deux statues dorées grandeur nature du joueur surnommé « O Rei » – Le Roi – dont les restes reposent à l’intérieur d’une grande voûte dorée exposée au milieu d’un 200 mètres carrés (plus de 2 000 pieds carrés) chambre recouverte de gazon artificiel.

« Cela a dépassé mes attentes. C’est un endroit vraiment magnifique », a déclaré Ronaldo Rodrigues, 44 ans, un homme d’affaires qui était en première ligne pour visiter la tombe, avec sa femme.

« J’espère que de nombreux touristes viendront visiter et découvrir un peu l’histoire de Pelé, ce qu’il a représenté pour Santos, le Brésil et le monde entier. »

Né Edson Arantes do Nascimento, Pelé est le seul joueur de l’histoire à avoir remporté trois Coupes du monde (1958, 1962 et 1970).

Il a marqué un record mondial de 1 281 buts au cours de sa carrière de plus de deux décennies avec Santos (1956-74), le New York Cosmos (1975-77) et l’équipe nationale brésilienne.

En larmes, le fils de Pelé, Edinho, a déclaré aux journalistes qui ont afflué dans la ville portuaire du sud-est que la famille avait encore du mal à faire face à sa perte.

« Mais nous sommes également très fiers et heureux de toute l’affection et de la révérence qui ne cessent d’affluer », a-t-il déclaré.

Pour l’instant, les entrées au tombeau sont limitées à 60 personnes par jour, via un formulaire d’inscription sur le site internet du cimetière.

Surmontée d’une croix, la voûte dorée de Pelé a des gravures noires sur ses côtés représentant son 1 000e but et sa célèbre célébration du but du poing levé. La pièce est tapissée d’images de supporters dans un stade de football.

Le cimetière aux allures de station balnéaire comprend également un musée de l’automobile qui comprend désormais la Mercedes Benz S-280 que la société a offerte à Pelé en 1974 pour commémorer son 1 000e but.

« C’est un lieu riche en détails, tous assemblés avec amour en hommage, comme le mérite le ‘Roi' », a déclaré à l’AFP le directeur du cimetière, Paulo Campos.

Le mausolée se trouve à moins d’un kilomètre (0,6 mile) de la Vila Belmiro, le stade où Pelé a joué la majeure partie de sa carrière.

