La tomate violette modifiée pourrait arriver dans votre épicerie

“Cette décision représente une étape importante pour permettre aux scientifiques innovants et aux petites entreprises de développer et de tester de nouveaux produits sûrs avec les consommateurs et les agriculteurs”, a déclaré Pumplin.

La nouvelle loi fédérale a été conçue pour encourager l’innovation tout en réduisant les risques liés aux ravageurs, explique Andrew Walmsley, directeur principal des affaires gouvernementales à l’American Farm Bureau Federation.

“Nous modifions génétiquement des plantes et des animaux depuis que nous avons cessé d’être principalement des chasseurs et des cueilleurs”, déclare Walmsley. “Une génétique améliorée offre une multitude d’avantages sociétaux, y compris, mais sans s’y limiter, des aliments plus nutritifs.”

Préoccupations du camp des non-OGM

Tout le monde n’est pas enthousiasmé par ces nouvelles tomates.

Lorsqu’on leur a demandé ce que les consommateurs devraient considérer, “Nous voulons qu’ils sachent que s’il s’agit d’un produit génétiquement modifié”, déclare Hans Eisenbeis, directeur de la mission et de la messagerie du non-GMO Project, une organisation à but non lucratif de Bellingham, WA, qui vérifie produits de consommation qui ne contiennent pas d’ingrédients génétiquement modifiés.

“Les OGM sont assez omniprésents dans notre système alimentaire”, dit-il. « C’est important que [consumers] savent que cette tomate particulière est génétiquement modifiée au cas où ils choisiraient d’éviter les OGM.