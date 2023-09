La tokenisation des actifs du monde réel sur les blockchains s’adresse désormais aux amateurs de crypto ainsi qu’aux crypto-sceptiques.

La tokenisation d’actifs du monde réel sur une blockchain est l’un des sujets les plus en vogue de l’année, et cette fois, cela ne vient pas seulement d’acteurs financiers historiques comme Citi, JPMorgan et Northern Trust, mais également d’acteurs natifs de la cryptographie.

Le battage médiatique initial autour de la tokenisation à l’aide de blockchains a commencé vers 2015 parmi les banques qui ont déclaré qu’elles ne pourraient jamais adopter le bitcoin ou les crypto-monnaies, mais que leur technologie de registre sous-jacente pourrait potentiellement changer la donne en ouvrant la voie à un règlement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, à une exécution garantie et à des frais de transaction inférieurs. À mesure que le monde de la cryptographie devient de plus en plus connecté au marché financier au sens large, l’appétit pour la tokenisation des actifs du monde réel, ou RWA, émane également des petits participants.

« Lorsque RWA a commencé à être tendance, nous avons étudié des institutions telles que les particuliers fortunés, les family offices, les fonds de pension. [and] dotations universitaires – et c’est toujours vrai, mais il y a eu l’émergence de ce que je considérerais comme des institutions en chaîne », a déclaré à CNBC Maria Shen, associée générale chez Electric Capital.

Par exemple, le protocole DeFi MakerDAO.

« MakerDAO travaille avec des institutions qui empruntent du dai, qui est le stablecoin, et symbolisent efficacement les bons du Trésor que MakerDAO utilise ensuite dans son écosystème », a déclaré Shen. « Cela a été un changement vraiment intéressant qui ne s’était jamais produit auparavant. »

Elle l’a divisé en utilisateurs de détail qui peuvent utiliser les RWA pour les envois de fonds et l’épargne, en entreprises qui utilisent des pièces stables pour payer leurs fournisseurs et en institutions en chaîne comme MakerDAO qui tentent d’accéder au rendement via des trésoreries tokenisées.

Stuti Pandey de Kraken Ventures a déclaré que depuis le dernier cycle de battage médiatique de la tokenisation, les RWA ont bénéficié des changements économiques, technologiques et de crédibilité.

« Au cours des dernières années, les taux d’intérêt ont été très bas, ce qui a favorisé une croissance très élevée et des actifs à haut risque », a-t-elle déclaré. « Dans la finance décentralisée, vous aviez des rendements synthétiques compris entre 80 % et 200 %, donc les RWA n’avaient pas vraiment la chance de prospérer. Maintenant que les taux sont en baisse, ce sont en fait ces actifs du monde réel qui ont des rendements intéressants. »

Ils peuvent également bénéficier d’une meilleure infrastructure de tokenisation et bénéficier cette fois-ci d’un partage d’esprit, a-t-elle ajouté.