La to-do list d’Ange Postecoglou aux Spurs : Trier l’avenir de Kane

Ange Postecoglou ne commencera officiellement à travailler en tant que nouvel entraîneur-chef de Tottenham Hotspur que le 1er juillet, mais un coup d’œil à sa liste de choses à faire pourrait l’encourager à commencer à planifier tôt.

Les Spurs ont enduré une campagne 2022-23 décevante au cours de laquelle ils ont terminé huitièmes de la Premier League, manquant complètement le football européen pour la première fois depuis 2010 et prolongeant l’attente d’un trophée à une 16e année.

Postecoglou a un palmarès de succès. Il a remporté cinq des six trophées à sa disposition en deux saisons au Celtic, a guidé Yokohama F Marinos vers un titre de la J-League au Japon, et ses quatre années à la tête de l’équipe nationale masculine d’Australie les ont vus remporter leur première Coupe d’Asie en 2015. .

Néanmoins, le travail des Spurs représente une avancée significative pour le joueur de 57 ans, en particulier compte tenu du mélange de frustration et d’attente qui imprègne la base de fans de Tottenham. Le club, qui possède l’une des meilleures combinaisons stade / terrain d’entraînement du football mondial, a eu du mal à réussir sur le terrain, mais Postecoglou pourrait-il changer cela?

ESPN examine les défis immédiats auxquels est confronté le nouveau manager.

Le premier problème majeur du mandat de Postecoglou pourrait être le plus important. La forme de l’été de Tottenham, la saison prochaine et au-delà sera fortement influencée par le prochain mouvement de Kane. L’attaquant de 29 ans a encore un an sur son contrat mais n’a jusqu’à présent montré aucune volonté de signer un nouveau contrat. Le Real Madrid et Manchester United sont intéressés par un transfert mais Tottenham, à ce jour, hésite à accepter toute offre.

Donc, en supposant qu’une approche appropriée soit faite pour Kane – et ses frais de transfert pourraient valoir 100 millions de livres sterling dans les circonstances – il y a deux plans d’action : soit accepter une offre et utiliser l’argent pour reconstruire l’équipe, soit s’assurer que Kane honore la dernière année de son contrat existant et maximise l’opportunité d’avoir l’un des meilleurs attaquants du jeu à votre disposition pour une autre année. Il y a toujours la possibilité qu’une saison exceptionnelle pour les Spurs convainque Kane de signer une prolongation de contrat, mais cela comporte le risque de le perdre pour rien en 2024.

Passer à côté du football européen est un coup dur pour un club où les marges sont étroitement gérées. Les Spurs ont enregistré une perte après impôts de 50,1 millions de livres sterling au cours de l’année jusqu’en juin 2022, et le club a annoncé une augmentation de capital de 150 millions de livres sterling l’été dernier pour soutenir l’ancien patron Antonio Conte, un mécanisme financier que le club ne peut pas activer de manière réaliste chaque saison. Il y aura évidemment une volonté de soutenir Postecoglou sur le marché mais les Spurs ne sont pas Manchester City ou Newcastle United.

D’une part, une reconstruction recevrait un coup de pouce financier majeur de la sortie de Kane, mais d’autre part, qu’est-ce que cela dirait des perspectives d’avenir du club que leur joueur vedette a laissées ? Le Real et United n’ont pas encore joué leur jeu, donc les choses pourraient changer. Mais pour le moment, Kane n’a pas poussé à partir et les Spurs minimisent la perspective de le laisser partir. Si cette situation persiste, Postecoglou a 12 mois pour convaincre Kane qu’il peut enfin réaliser ses aspirations de trophée à Tottenham.

Gagner les fans

Après avoir réalisé le huitième triplé national du Celtic de son histoire avec la victoire 3-1 sur Inverness Caledonian Thistle, Postecoglou a parlé franchement de son voyage en Écosse.

« Sans tourner autour du pot, j’étais » une blague « », a-t-il déclaré. « Beaucoup de gens se sont moqués de moi. Mais les supporters, pour leurs propres raisons, ont mis leur bras collectif autour de moi et ont dit : ‘Non, c’est l’un des nôtres.’ C’était à moi de rembourser cette foi. »

Postecoglou a renforcé sa notoriété pendant deux ans avec le Celtic, mais il y a encore une fois un certain scepticisme sur sa nomination dans certains milieux. #NotoAnge est devenu un hashtag populaire parmi les fans de Tottenham alors que la nouvelle de la nomination imminente se répandait et que son manque d’expérience dans les plus grandes ligues européennes pourrait rapidement devenir un problème s’il ne commençait pas bien la saison.

Il marche également dans un environnement potentiellement toxique. Les protestations contre le président Daniel Levy et les propriétaires du club ENIC sont devenues fréquentes lors des matchs à domicile vers la fin de la saison dernière, et un démarrage lent attiserait une fois de plus ce malaise. Postecoglou est le 13e manager permanent de Levy en 22 ans et ces personnes ne sont pas à l’abri des critiques visant la hiérarchie du club; lorsque Nuno Espirito Santo a pris les rênes en juin 2021, les supporters lui scandaient « tu ne sais pas ce que tu fais » fin octobre.

La décision Kane sera un facteur clé dans la formation des perceptions. Gardez-le et ce sera une justification de la nomination de Postecoglou; laissez-le partir avec un plan progressif pour le remplacer, et les fans n’ont pas à craindre une ère post-Kane. Tout ce qui se situe entre les deux soulèvera des inquiétudes. Postecoglou n’est pas la bonne personne pour le poste.

Mettre en place un style clair

Ange Postecoglou a un palmarès gagnant, mais ce sera son test le plus difficile à ce jour. Rob Casey/Groupe SNS via Getty Images

« Ange apporte une mentalité positive et un style de jeu rapide et offensif », a déclaré Levy après la confirmation de la nomination de Postecoglou. « Il a une solide expérience dans le développement de joueurs et une compréhension de l’importance du lien avec l’académie – tout ce qui est important pour notre club. »

Ces deux traits ont souffert sous Conte. L’Italien a montré peu d’intérêt pour le développement de joueurs, exhortant les Spurs à signer ceux qui avaient plus d’expérience et qui étaient prêts à jouer au plus haut niveau.

Et le football était en grande partie terrible. À son meilleur, le système 3-4-3 de Conte était un cadre efficace offrant de la stabilité, mais l’équipe semblait de plus en plus stagnante dans cette forme. Trop souvent, Tottenham s’est montré passif en début de match, prenant du retard avant d’essayer de se rallier. Cela ne correspondait guère à la devise du club « Oser, c’est faire », et il y a donc de grands espoirs que le style de presse haute et avant-pied de Postecoglou convienne mieux. Il aura une pré-saison complète pour mettre en œuvre sa philosophie mais, comme pour tout manager, il voudra de nouvelles recrues pour aider à cette progression.

Tamponnez son autorité sur les signatures

Les Spurs n’ont actuellement pas de directeur du football. Levy a une vaste expérience dans les négociations de transfert, mais le club cherche à remplacer Fabio Paratici, qui a démissionné en avril après avoir perdu son appel contre une interdiction de jeu de 30 mois de la FIFA concernant une prétendue fausse comptabilité dans son ancien club Juventus.

De nombreux managers ont lutté dans la bataille pour l’influence sur les plans de transfert de Tottenham. Conte avait des exigences élevées que Tottenham n’a que partiellement acceptées, créant un ressentiment des deux côtés qui a finalement conduit à son limogeage en mars.

Nulle part cela n’est mieux illustré qu’à l’arrière. À gauche, les Spurs ont suivi les conseils de Conte et ont signé Ivan Perisic, un joueur d’une trentaine d’années avec une riche expérience mais aucune valeur de transfert. À droite, ils ont acquis Djed Spence pour 20 millions de livres sterling dans la même fenêtre de Middlesbrough – un jeune très prometteur mais rugueux sur les bords. Ne voulant pas nourrir un talent précoce, Conte a rapidement décrit Spence comme une « signature de club » et l’a envoyé en prêt à Rennes en janvier.

Les Spurs ne peuvent pas se permettre de désaccords majeurs dans leur approche du marché, et Postecoglou semble mieux adapté à leur tradition de recruter des joueurs plus jeunes qui ont besoin de temps pour se développer que Conte ne l’a jamais été.

Cela pourrait être un été chargé. Ils auront probablement besoin d’un gardien de but après qu’Hugo Lloris ait déclaré publiquement son intention de partir, tandis qu’au moins deux défenseurs et un milieu de terrain créatif seraient des améliorations évidentes. Plusieurs joueurs – dont Harry Winks, Sergio Reguilon et Giovani Lo Celso – seront mis à disposition.

Postecoglou n’a pas encore officiellement démarré mais le temps presse déjà.