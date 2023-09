La titane du Sénat américain Dianne Feinstein est décédée à 90 ans

La sénatrice Dianne Feinstein était une pionnière américaine. Un véritable pionnier. Et pour Jill et moi, une amie très chère. Alors que nous pleurons sa fille Katherine et la famille Feinstein, son équipe au Sénat et le peuple californien, nous sommes réconfortés par le fait que Dianne soit à nouveau réunie… pic.twitter.com/6RufV52z41

– Président Biden (@POTUS) 29 septembre 2023