La Tiskilwa Historical Society organisera une visite historique à domicile lors des Pow Wow Days le 6 août – Shaw Local

La Société historique de Tiskilwa offrira aux invités une chance de visiter la majestueuse maison de 180 ans “140 East” au coin des rues Main et High lors d’une journée portes ouvertes de 13 h à 15 h le samedi 6 août, pendant les jours de pow-wow .

Les participants peuvent en apprendre davantage sur l’histoire de cette vieille maison et voir les rénovations qui ont été entreprises au cours de la dernière année par ses nouveaux propriétaires, Sara Phalen et Brad Kimme.

La maison, construite et entretenue par la famille Stevens au cours du premier siècle de son existence, a d’autres rénovations à venir et les propriétaires partageront des plans passionnants pour son avenir.

Des billets d’entrée chronométrés gratuits peuvent être récupérés au Tiskilwa’s Museum on Main situé au 110 East Main Street entre 10 h et 13 h les samedis 30 juillet et 6 août.