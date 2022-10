La Tiskilwa Historical Society organisera un programme de maisons historiques le 10 octobre – Shaw Local

La Société historique de Tiskilwa invite la communauté à se joindre à la conférencière Sara Phalen, propriétaire de l’ancienne maison Stevens, pour en savoir plus sur l’histoire de ce monument à 19 h le lundi 10 octobre à Tiskilwa.

Désormais appelée 140 East, Phalen et son mari Brad Kimmes travaillent depuis plus d’un an sur un important projet de préservation et de restauration historique.

Pendant les journées Pow Wow 2022 de Tiskilwa, 120 visiteurs ont profité de visites gratuites dans des entrées chronométrées afin que les salles ne soient pas trop encombrées.

Maintenant, pour ceux qui ont raté cette occasion, Phalen effectuera une visite virtuelle avec des photographies avant-après et des explications.

Dans sa présentation, “Préservation accessible : un devoir commun de s’engager”, Phalen discutera des moyens d’intégrer les maisons historiques aux communautés locales en utilisant les structures comme sites d’éducation et d’engagement. Elle partagera des plans pour son utilisation future.

Le programme sera suivi de rafraîchissements et de moments conviviaux dans les galeries du musée. Comme pour tous les programmes de la société, la soirée est gratuite et ouverte au public.

Avant ou après le programme, les visiteurs pourront regarder de plus près une exposition concernant 140 East dans la vitrine de la Timeline Gallery, où plusieurs artefacts connexes du début des années 1840 et au-delà sont actuellement exposés.