La TikTokeuse Taylor Rousseau Grigg « se battait pour la vie » avant de mourir

Taylor – qui se vantait plus de 1,4 million de followers sur TikTok – a abordé ses problèmes de santé dans une vidéo publiée le 8 août après que certaines personnes ont déclaré qu’elle « avait l’air malheureuse ».

«Une fille a dit que j’avais l’air d’avoir perdu ma vie. Honnêtement, pour un temps là-bas, c’est vrai », a-t-elle partagé dans le Vidéo TikTok. « J’ai l’impression de me battre pour la vie tous les jours. Et quand je ne savais pas nécessairement ce qui n’allait pas chez moi, j’étais au lit, me tordant de douleur, souhaitant juste être mort parce que je voulais juste que ça se termine et je ne ressens pas nécessairement cela maintenant.

Taylor l’a dit « c’est nul parce que j’ai 24 ans » et a ajouté que c’était un combat « pour vivre, pour être ici ».

« Je devrais être dans la fleur de l’âge, je devrais être capable de porter ma valise dans les escaliers, je devrais pouvoir marcher jusqu’à la boîte aux lettres ou courir, et ce sont juste des choses que je ne peux pas vraiment faire en ce moment », a-t-elle déclaré. . « Quand j’étais plus jeune, j’étais très athlétique, je pratiquais tous les sports… Je me souvenais très bien de certaines choses… Je ne suis plus moi-même maintenant. »