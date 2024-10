La TikTokeuse Rachel Yaffe est morte à 27 ans après une bataille contre un cancer du foie

La communauté du bien-être sur TikTok pleure un créateur inspirant.

Rachel Yafféqui a rassemblé plus de 55 000 abonnés sur TikTok pour son bien-être et vidéos avant-gardistes sur le style de vieest décédée le 11 octobre après sept ans de lutte contre un cancer rare du foie. Elle avait 27 ans.

Dans une nécrologiesa famille a noté que les services de deuil de la TikTokeuse sont privés, mais elle laisse dans le deuil ses parents, Linda Yaffé et Wayne Yafféainsi que les frères et sœurs Jordan Yaffé et Jessica Yaffé et son chien Layla.

La créatrice de contenu basée à New York avait posté pour la dernière fois à ses abonnés au début du mois dernier, où elle faisait le point sur sa santé.

« J’ai perdu tellement de force lorsque je recevais des radiations », a-t-elle déclaré à ses abonnés dans une vidéo du 1er septembre. « Donc, je commence dès le premier jour. Cela a été si difficile de me lever et de me forcer à bouger, alors j’y travaille.

Elle a ajouté que son combat avait été difficile « tant physiquement que mentalement ».