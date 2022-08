La tigresse ‘Mausi’ protège et entraîne les petits de sa sœur décédée dans le parc national du Madhya Pradesh

Dans un rare spectacle de sentiments maternels parmi les animaux sauvages, une tigresse dans un parc national du Madhya Pradesh a non seulement pris soin des trois petits de sa sœur décédée avec quatre des siens, mais leur a également donné la priorité dans l’entraînement à la chasse.

La tigresse «mausi» (tante maternelle) – nommée T28 – est devenue un centre d’attraction au parc national et à la réserve de tigres de Sanjay Dubri dans le district de Sidhi pour la façon dont elle s’occupe des petits de sa sœur.

Ce n’était pas un voyage facile pour les quatre oursons nés de la tigresse T18. L’un d’eux est devenu la proie d’un tigre adulte juste après la mort de sa mère dans un accident de train.

Cependant, la tante maternelle des trois petits survivants – T28 – a pris sur elle de veiller à ce que non seulement les petits survivent, mais qu’ils aient reçu une formation appropriée pour s’en sortir dans le monde férocement compétitif de la jungle.

« Nous avons reçu des informations selon lesquelles un gros chat gisait près des voies ferrées dans la zone centrale de la réserve de Dubri Range le 16 mars de cette année. Une équipe du département des forêts est arrivée sur place et a découvert qu’il s’agissait de la tigresse T18 », a déclaré à PTI le directeur de terrain de la réserve de tigres de Sanjay Dubri, YP Singh.

Après avoir été secourue, la T18 grièvement blessée a été libérée d’une cage le lendemain après avoir été soignée, mais la grosse chatte a eu du mal à bouger et elle est finalement décédée quelques heures plus tard, a-t-il déclaré.

Singh a déclaré: «Après cela, notre principale préoccupation était la sécurité des quatre petits de T18, qui avaient neuf mois à l’époque. Des équipes de patrouille montées sur des éléphants ont été pressées pour leur surveillance et des proies leur ont été données, mais malheureusement, un tigre adulte a tué l’un de ces quatre petits. Cet incident a encore accru les inquiétudes quant à la sécurité des oursons restants, a déclaré l’officier.

“La zone où ces oursons de T18 séjournaient est alors devenue le domaine d’un tigre adulte nommé T26”, a déclaré le directeur de terrain de la réserve.

Singh a déclaré que T18 est né dans la première portée de la tigresse T11, populairement connue sous le nom de Kamli en raison du signe du lotus sur sa tête avec T16 (un gros chat mâle) et T17 (une tigresse). Kamli, dans une autre portée, a donné naissance à deux tigresses T28 et T29.

Le directeur de terrain de la réserve a déclaré que T18 avait été aperçue pour la première fois avec ses quatre petits en juin de l’année dernière, tandis que sa sœur T17 avait donné naissance à une portée de trois petits vers octobre 2021.

De même, leurs autres frères et sœurs, T28 et T29, ont également donné naissance à trois petits chacun en octobre de l’année dernière et en janvier de cette année, respectivement, a-t-il déclaré.

Ainsi, le clan de Kamli – quatre tigresses, dont T18 – a donné naissance à 13 petits pendant une période de huit mois, a-t-il dit.

Singh a déclaré qu’après la mort de T18 et le meurtre ultérieur de l’un de ses quatre petits par un tigre adulte, les trois autres petits ont d’abord été vus avec la tigresse T17 et ses petits, soulageant la direction de la réserve qui surveillait constamment leurs mouvements.

«Mais ce soulagement a été de courte durée car ces oursons se sont séparés le lendemain de T17. Après 10 jours de recherche, ces petits orphelins de T18 ont été vus avec leur autre mausi (sœur de la mère) – T28 – également née de Kamli », a-t-il déclaré.

Le directeur de terrain de la réserve de tigres a déclaré qu’un suivi régulier a montré que depuis les cinq derniers mois, les petits de T18 se sont bien mélangés avec les jeunes de leur mausi – T28 – et maintenant tous vivent comme une famille.

Étonnamment, la tigresse T28 s’est non seulement occupée de ces trois orphelins de sa soeur mais leur a aussi appris à chasser avant ses propres petits, a-t-il dit.

“Maintenant, ces petits de T18 sont capables de chasser de manière indépendante après avoir été entraînés par T28 et ils partagent leurs proies avec d’autres frères et sœurs”, a ajouté Singh.

Le parc national a été déclaré réserve de tigres en 2006 et comprend le parc national de Sanjay et le sanctuaire de Sanjay Dubri. Le parc s’étend sur une superficie de 812 km2 en noyau et de 861 km2 en zone tampon, totalisant 1674,551 km2, a-t-il précisé.

Singh a déclaré qu’à l’heure actuelle, la réserve de tigres de Sanjay Dubri compte 19 petits (âgés de moins d’un an), six sous-adultes (entre un et deux ans) et 17 adultes (plus de deux ans) – huit mâles et neuf femelles.

Ce nombre était de six dans le All-India Tiger Estimation Report 2018, a-t-il déclaré.

Singh a déclaré que le parc fait partie d’un méga paysage composé de la réserve de tigres de Palamu (Jharkhand), des sanctuaires de Semarsot et de Pingla, du parc national de Guru Ghasidas (tous dans le Chhattisgarh) et de la réserve de tigres de Bandhavgarh (MP).

Le Madhya Pradesh avait retrouvé l’étiquette convoitée d’être «l’État du tigre» du pays lors du recensement de 2018.

Selon le All-India Tiger Estimation Report 2018, l’État abritait 526 tigres, le plus élevé de tous les États du pays.

Il existe une demi-douzaine de réserves de tigres dans le Madhya Pradesh – Kanha, Bandhavgarh, Pench, Satpura, Panna et Sanjay Dubri.

Selon le site Web de la National Tiger Conservation Authority (NTCA), 27 décès de tigres ont eu lieu cette année (jusqu’à la fin juillet) dans l’État. PTI ADU MAS RSY GK GK

