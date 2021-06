La TicWatch E3 de Mobvoi porte 4100 avec un prix moins cher

Mobvoi a une nouvelle montre à ajouter à notre courte liste de celles que nous envisagerions d’acheter aujourd’hui, la TicWatch E3. Emballé avec le Snapdragon Wear 4100 et un prix plus abordable, cela ressemble à une belle petite configuration Wear OS.

La TicWatch E3 est dotée d’un boîtier de 44 mm avec un écran 1,3″ (360 × 360), 1 Go de RAM et 8 Go de stockage, une batterie de 380 mAh, une résistance à l’eau et à la poussière IP68, NFC, Bluetooth 5.0, GPS, haut-parleur et micro. Avec cet ensemble de spécifications et la puce Wear 4100 à bord, il n’y a pas beaucoup de montres qui peuvent se comparer en dehors du TicWatch Pro 3 de Mobvoi.

Comme les montres Mobvoi précédentes, la société pousse vraiment sa suite de logiciels de bien-être qui fait partie de son application compagnon. Le TicWatch E3 suit l’oxygène dans le sang (SpO2) avec TicOxygen, la fréquence cardiaque via TicPulse, le sommeil via TicSleep et les entraînements via TicExercise. Cela vous aidera également à réduire le stress avec des exercices de respiration, à surveiller votre stress et (maintenant) à surveiller la santé de toute la famille avec TicCare.

Le TicWatch E3 arbore un cadre en polycarbonate et un écran incurvé 2.5D, est disponible dans cette couleur anthracite que l’on voit ici et comprend un bracelet noir de 20 mm facilement échangeable.

Bien sûr, l’éléphant dans la pièce est de savoir si cette montre verra ou non la nouvelle version de Wear OS que Google vient d’annoncer et que d’autres (comme Fossil) ont dit qu’ils ne mettront pas à jour les anciennes montres. Mobvoi ne l’a pas encore dit et nous attendons toujours une réponse.

Vous pouvez acheter le Mobvoi TicWatch E3 aujourd’hui pour 199,99 $.