Les téléspectateurs de NETFLIX ont été « bâillonnés » après que le personnage de Thunder Force de Melissa McCarthy ait mangé du poulet cru.

Ceux qui écoutaient le film de super-héros, diffusé sur le service de diffusion en continu, n’étaient tout simplement pas préparés pour les scènes de barattage d’estomac qui ont vu The Crab, joué par Jason Bateman, nourrir à la main la star avec des morceaux de ver non cuit.

L’actrice de demoiselle d’honneur Melissa joue Lydia qui gagne en super-force après avoir été accidentellement injectée avec une formule développée par son amie scientifique Emily, interprétée par Octavia Spencer.

Emily, qui s’est donné le pouvoir de l’invisibilité, a développé un processus qui permet aux gens ordinaires d’acquérir des super pouvoirs.

Les deux unissent leurs forces, avec des résultats hilarants, pour devenir la première équipe de super-héros au monde – nommée Thunder Force – et arrêter les criminels maléfiques.

Pourtant, malgré l’intrigue passionnante, les fans se sont concentrés sur les scènes gastronomiques.

On est allé sur Twitter pour détailler: « Ce » poulet cru « tho. Omfg qui était difficile à regarder lol🤢🤢. »

Une autre phrase: « Ce poulet m’atteint toujours. Je suis toujours en train de bâillonner à l’idée #ThunderForce. »

Un troisième a poursuivi: « Cela fait plus d’une heure et demie de ma vie que je ne reviendrai jamais. Les scènes de poulet cru étaient 🤮 »

Un spectateur a ensuite déclaré sans ambages: « Je ne pourrai plus jamais manger de poulet », comme l’a déclaré un fan: « Regarder les gens manger du poulet cru était tellement inconfortable. »

Un abonné de Netflix a alors avoué: « Je ne me suis jamais senti malade en regardant un film de ma vie avant de voir @melissamccarthy et @batemanjason manger du poulet cru dans #ThunderForce. »

Le film est réalisé par le mari de Melissa Ben Falcone, un acteur de comédie surtout connu pour ses rôles dans À quoi s’attendre quand vous attendez et Enough Said.

Pendant ce temps, dans le film, il y a des rôles mineurs pour Pom Klementieff, la gagnante d’un Oscar, Melissa Leo et la star de Teen Wolf, Melissa Ponzio.

Il est maintenant disponible en streaming sur Netflix.