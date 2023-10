THOMASVILLE – Un ballet classique du plus haut calibre – y compris la première mondiale d’une nouvelle œuvre – arrive en ville mardi alors que la Thomasville Entertainment Foundation présente la célèbre American Ballet Theatre Studio Company en représentation à l’Auditorium municipal du centre-ville.

L’heure du rideau est fixée à 19 h 30 le mardi 7 novembre et le programme des œuvres comprend des sélections de « Don Quichotte », « La Belle au bois dormant », « Le Lac des cygnes » et « Les Saisons » d’Alexei Ratmansky, ainsi qu’un monde première de Jamar Roberts et commandes récentes de Hope Boykin et Houston Thomas, entre autres.

Compagnie composante de l’une des compagnies de danse les plus célèbres au monde, l’American Ballet Theatre Studio Company, composée de 17 membres, cherche à impliquer le public le plus large possible en interprétant diverses œuvres du répertoire classique, néoclassique et contemporain tout en développant la prochaine génération de danseurs, chorégraphes et publics.

« Nous sommes ravis de pouvoir accueillir une compagnie de ballet aussi acclamée dans notre communauté », a déclaré Rick Ivey, directeur exécutif et artistique du TEF, « et de présenter un programme de spectacles aussi diversifié. Et comme Thomasville est la première étape de leur tournée d’automne, le public du TEF sera le premier à voir la première mondiale de In The Face of Darkness de Jamar Roberts.

Au cours de leur engagement à Thomasville, les danseurs et l’équipe créative de l’ABT dirigeront une classe de maître pour les danseurs seniors de la compagnie du South Georgia Ballet et un atelier pour le Step UP ! programmer des danseurs, contribuant ainsi à remplir le volet éducatif de la mission à but non lucratif de la Thomasville Entertainment Foundation.

Ivey a déclaré que la représentation de l’ABT Studio Company et les activités de sensibilisation éducatives associées ont été rendues possibles en partie grâce à une généreuse subvention de la Lewis Hall et de la Mildred Sasser Singletary Foundation, avec une aide supplémentaire et un soutien en nature du South Georgia Ballet. Il n’y a aucun frais pour tout étudiant participant à l’atelier ou à la master class.

TEF a également mis à disposition près de 100 billets gratuits pour adolescents pour le spectacle dans les studios de danse locaux et dans les programmes de danse des écoles de la ville de Thomasville et du comté de Thomas. Cette initiative de billets étudiants gratuits est disponible pour toutes les représentations du TEF, en partie grâce à une subvention annuelle de la Thomasville Antiques Show Foundation et à un don anonyme au Fonds pour l’éducation du TEF.

“Cultiver la prochaine génération d’arts du spectacle et exposer les étudiants locaux à nos artistes et ensembles de classe mondiale sont la clé de notre mission, et amener un ballet classique de ce calibre à Thomasville nous permet de faire exactement cela”, a ajouté Ivey.

Des billets sont encore disponibles pour le spectacle du mardi à 15 $ pour les étudiants et 40 $ pour les adultes, et toutes les places sont réservées. Les achats peuvent être effectués en appelant le bureau TEF au 229-226-7404 ou en ligne avec des frais de traitement minimes au https://tefconcerts.com/tickets.