La thèse d’Antoinette “Bonnie” Candia-Bailey de l’Université Lincoln reflète les pressions qui ont conduit à son suicide

Antoinette « Bonnie » Candia-Bailey était passionnée par les femmes noires dans le monde universitaire.

Des années avant de devenir vice-présidente des affaires étudiantes de l’Université Lincoln, Candia-Bailey a rédigé sa thèse sur les difficultés auxquelles les femmes noires sont confrontées lorsqu’elles gravissent les échelons professionnels dans le monde universitaire. Ses recherches et ses réflexions dans la thèse ressemblaient étrangement aux circonstances que Candia-Bailey a déclaré avoir vécues dans les mois qui ont précédé sa mort le 8 janvier.

“J’ai dû revenir en arrière et revoir sa thèse et j’ai dit: ‘Oh mon Dieu, tout ce qu’elle a écrit lui est arrivé'”, a déclaré Comfort Okpala, professeur d’études sur le leadership à la North Carolina A&T State University. Conseillère de Candia-Bailey pour son doctorat 2016. thèse.

La thèse s’intitule « Ma sœur, moi-même : l’identification des facteurs socioculturels qui affectent l’avancement des femmes afro-américaines dans des postes administratifs de haut niveau ». Pour son travail, Candia-Bailey s’est entretenue avec plus d’une douzaine de femmes noires occupant des postes de direction, de doyenne associée à vice-présidente d’universités et de collèges de Caroline du Nord. Ils ont expliqué avoir été négligés pour « des promotions et des avancements, stéréotypés, discriminés », ce qui a tous affecté leur satisfaction à l’égard de leur travail.

« Elle était très passionnée par ce sujet », a déclaré Okpala. «Cela était basé sur ses expériences dans l’enseignement supérieur et sur les expériences des autres qu’elle avait observées. Elle m’a dit que le sujet lui tenait à cœur.

Antoinette « Bonnie » Candia-Bailey. Université Lincoln

Candia-Bailey, 49 ans, s’est suicidée dans l’Illinois. Sa mère, Veronica Candia, et son mari Anthony Bailey, avaient précédemment déclaré à NBC News que le président de l’université du Missouri, John Moseley, avait mis fin à son emploi quelques jours avant son décès. Bailey a également déclaré qu’elle se sentait déprimée et sans soutien au travail ; pendant les vacances de décembre, elle a dit à sa famille que sa relation avec Moseley s’était détériorée, sans fournir d’autres détails.

L’amie de longue date de Candia-Bailey, Monica Graham, a déclaré qu’elle avait reçu un e-mail de Candia-Bailey le jour de sa mort contenant une lettre adressée à Moseley. Dans la lettre, Candia-Bailey exprimait ses inquiétudes concernant le leadership de Moseley et l’administration de l’école et écrivait que Moseley l’avait « intentionnellement harcelée et intimidée ». La mort a suscité des protestations de la part des étudiants et des anciens élèves, appelant à l’éviction de Moseley.

Des courriels apparemment envoyés par Candia-Bailey à Moseley et au conseil des conservateurs ont révélé qu’elle avait été repoussée lorsqu’elle avait demandé un congé médical et des aménagements alors qu’elle luttait contre une dépression et une anxiété graves. selon KRCGqui citait des courriels prétendument obtenus par un proche de Candia-Bailey.

Ni Moseley ni le conseil des conservateurs de l’Université Lincoln, une institution historiquement noire, n’ont immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Parallèlement aux manifestations étudiantes et à un mouvement en ligne visant à évincer Moseley, les défenseurs de Candia-Bailey ont déploré que les femmes noires dans le monde universitaire soient souvent confrontées à des obstacles disproportionnés et à une discrimination avec peu ou pas de protection de la part des institutions. Dans son doctorat, elle a déclaré que les établissements d’enseignement supérieur doivent faire davantage pour résoudre la myriade de problèmes auxquels les femmes noires sont confrontées dans le monde universitaire, notamment « être traitées comme une aide ; les étrangers; les éloigner de la table ; avoir une voix et ignorer leurs expériences, leurs compétences et leur valeur dans l’enseignement supérieur en raison de leur race, de leur âge et de leur sexe.

Des recherches ont montré que Les femmes noires sont fortement sous-représentées à des postes de direction dans les établissements d’enseignement supérieur du pays. Même après avoir surmonté les obstacles pour accéder à ces postes, une fois qu’elles y sont occupées, les femmes noires sont confrontées à de graves discriminations fondées sur la race et le sexe, selon une étude. publié dans la revue Frontiers in Sociology.

Il s’agit d’une expérience partagée par les femmes noires occupant des postes de direction à travers le pays, comme Brandi Hinnant-Crawford, professeure agrégée de leadership pédagogique à l’Université de Clemson. Elle co-écrit un essai 2021 sur le racisme et la misogynie dans le monde universitaire. Elle a déclaré qu’elle pensait que les établissements d’enseignement supérieur soutenaient rarement les femmes noires qui cherchaient de l’aide dans le cadre de leurs fonctions, et que les effets étaient préjudiciables.

« On nous donne du travail supplémentaire. Nous sommes censés fournir un service supplémentaire », a déclaré Hinnant-Crawford. « On s’attend à ce que nous soyons les experts DEI de tous. Nous sommes censés être là pour chaque étudiant qui a besoin de soutien supplémentaire. Mais quand nous avons besoin de soins, nous sommes censées être une super-femme. L’institution n’a rien pour nous.

Moseley est en congé payé tandis qu’un un tiers examine les deux la gestion par l’école des problèmes de personnel et les allégations de Candia-Bailey, a déclaré le conseil des conservateurs de l’université dans un communiqué de presse.

“En tant que conseil d’administration, nous nous engageons à garantir que la santé mentale des employés de l’Université Lincoln soit une priorité et que chaque employé soit toujours traité avec dignité et respect”, a déclaré le président du conseil d’administration, Victor Pasley, dans une déclaration distincte précédemment partagée avec NBC News.

Manifestations contre les circonstances de la mort de Candia-Bailey suite mardi, avec des dizaines d’étudiants se présentant devant une réunion à huis clos du Conseil des conservateurs pour exiger des comptes. Hinnant-Crawford a déclaré qu’elle soutenait les manifestations et appelait à l’éviction de Moseley, mais elle espère que le soutien à Candia-Bailey et aux femmes noires dans le monde universitaire ne s’arrêtera pas là.

« J’ai l’impression que c’est un début », a-t-elle déclaré, « mais la véritable justice pour Antoinette passerait par un changement dans la culture universitaire. »

