La thérapie radiopharmaceutique offre des taux de survie prometteurs au méningiome

L’essai clinique de phase II est le premier essai prospectif terminé sur les méningiomes réfractaires avec un taux de croissance tumorale de 15 pour cent ou plus sur six mois.

177Lu-Dotatate a montré son potentiel pour prolonger la survie sans progression des patients atteints d’un méningiome atteint d’un cancer du cerveau, avec des résultats montrant des améliorations plus favorables par rapport aux références historiques. L’essai clinique de phase II a examiné si le méningiome réfractaire pouvait être traité par théranostics. Cette approche thérapeutique utilise des produits radiopharmaceutiques et offre aux patients une option de traitement potentiellement plus efficace, ont expliqué les chercheurs. Ils voulaient évaluer l’adéquation du produit radiopharmaceutique, qui est un traitement contre les tumeurs neuroendocrines.

Le méningiome est le type de tumeur cérébrale primitive le plus courant. La norme de soins pour traiter les cancers du méningiome est soit la chirurgie, soit la radiothérapie, ont indiqué les chercheurs. Les participants (l’âge médian des patients était de 67 ans) ont reçu un total de quatre perfusions de 177Lu-Dotatate toutes les huit semaines.

À propos de l’essai radiopharmaceutique de phase II et des résultats de l’étude complémentaire

« Près de 80 pour cent des patients de notre étude n’avaient plus progressé après six mois. Ce taux a largement dépassé la référence des recherches antérieures, ce qui suggère que les produits radiopharmaceutiques sont un agent thérapeutique prometteur pour ces patients », a expliqué le Dr Kenneth Merrell, chercheur principal de l’essai et radio-oncologue à la Mayo Clinic Alix School of Medicine aux États-Unis.

Le taux réel était de 78 pour cent, ce qui dépasse « de loin » le taux de survie sans progression de référence de 26 pour cent, ont fait remarquer les enquêteurs.

Un an après l’administration [of 177Lu-Dotatate]la survie globale était de 88,9 pour cent [in refractory meningioma patients]»

Un an après l’administration du produit radiopharmaceutique, la survie globale était de 88,9 pour cent. « La plupart des patients ont bien toléré le traitement », a noté le Dr Merrell. Donc 177Lu-Dotatate a le potentiel en tant que « choix thérapeutique sûr et rationnel avec une large éligibilité pour les patients atteints de méningiomes à croissance agressive ».

« Nous avons trouvé une thérapie présentant un signal significatif en termes d’efficacité et de sécurité pour les personnes atteintes de méningiome réfractaire, une maladie pour laquelle il n’existe aucune option de traitement standard », a commenté le Dr Merrell.

Ces résultats positifs ont été présentés lors de la réunion annuelle 2024 de l’American Society for Radiation Oncology (ASTRO).

L’essai clinique expérimental de phase II a bénéficié du financement de Novartis.