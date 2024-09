La thérapie radiopharmaceutique est prometteuse pour les personnes atteintes de tumeurs cérébrales à méningiome difficiles à traiter

Crédit : Unsplash/CC0 Domaine public



Une thérapie radiopharmaceutique qui a permis de prolonger la survie sans progression des patients atteints de tumeurs neuroendocrines se révèle très prometteuse pour offrir des avantages similaires aux patients atteints d’un méningiome difficile à traiter, un type de tumeur cérébrale. Les résultats de l’étude non randomisée de phase II ont été présentés à la Réunion annuelle de l’American Society for Radiation Oncology (ASTRO).

« Nous avons trouvé une thérapie présentant un signal significatif en termes d’efficacité et de sécurité pour les personnes atteintes de méningiome réfractaire, une maladie pour laquelle il n’existe aucune option de traitement standard », a déclaré Kenneth W. Merrell, MD, chercheur principal (IP) de l’essai et radio-oncologue. à la Mayo Clinic Alix School of Medicine à Rochester, Minnesota.

« Près de 80 % des patients de notre étude ne présentaient aucune progression après six mois. Ce taux dépassait largement la référence des recherches antérieures, ce qui suggère que les produits radiopharmaceutiques sont un agent thérapeutique prometteur pour ces patients. »

Les méningiomes sont des tumeurs qui se développent dans le tissu conjonctif entourant le cerveau et la moelle épinière. Il s’agit du type le plus courant de tumeur cérébrale primitive et, même si elles ne se propagent généralement pas à d’autres parties du corps, elles peuvent se développer de manière incontrôlable et entraîner une compression invalidante et mortelle des nerfs et du cerveau.

Le traitement standard pour les patients atteints de méningiomes est soit l’ablation chirurgicale, soit la radiothérapie externe lorsque les tumeurs se développent dans des zones où la chirurgie est trop dangereuse, comme à proximité du tronc cérébral ou de la moelle épinière. Mais pour la partie des patients dont la tumeur se développe malgré ces traitements, connue sous le nom de méningiome réfractaire, les tumeurs ont tendance à se comporter de manière plus agressive et le retraitement est difficile car la radiothérapie et la chirurgie ne peuvent pas être répétées fréquemment sans de plus grands risques.

« Il n’existe aucune norme de soins ni aucune option éprouvée pour gérer le méningiome réfractaire. Beaucoup de ces patients continuent de souffrir d’une croissance tumorale agressive et de complications associées importantes, et la maladie peut finalement s’avérer mortelle. Il s’agit d’un pronostic très difficile à gérer et, dans de nombreux cas, Dans certains cas, il ne nous reste que des mesures de soutien », a déclaré le Dr Merrell.

Le Dr Merrell et ses collègues ont étudié si les patients atteints de méningiome réfractaire bénéficieraient du théranostic, une approche combinant thérapie et diagnostic pour une administration interne personnalisée d’une radiothérapie.

Le théranostic utilise des produits radiopharmaceutiques (médicaments spécialisés contenant des matières radioactives) pour détecter les cellules cancéreuses dans le corps et les attaquer avec des doses précises de rayonnement, sans nuire aux tissus sains environnants. Cette approche à deux volets offre aux patients une option de traitement plus adaptée et potentiellement plus efficace.

Bien qu’ils soient encore une modalité de traitement émergente, les produits radiopharmaceutiques sont couramment utilisés pour traiter le cancer de la thyroïde, les cancers métastatiques tels que les métastases osseuses du cancer de la prostate et d’autres types de tumeurs. Pour cet essai, les chercheurs ont examiné spécifiquement 177Lu-Dotatate, un radiopharmaceutique approuvé par la FDA pour les tumeurs neuroendocrines, qui partagent des similitudes biologiques avec les méningiomes.

« Il y a eu de nombreuses tentatives pour tester une variété de chimiothérapies et d’autres agents systémiques pour ces patients. Et d’autres ont examiné cette option thérapeutique, mais personne n’avait réalisé un essai prospectif pour cette population de patients avant le nôtre », a déclaré Geoffrey B. Johnson, MD, Ph.D., co-chercheur principal de l’essai et médecin en médecine nucléaire à la clinique Mayo.

« Grâce à l’imagerie TEP avancée, l’approche théranostique du traitement nous aide à sélectionner les patients les plus susceptibles de bénéficier d’un rayonnement moléculaire ciblé directement sur leurs cellules tumorales. »

Les chercheurs ont mené un essai clinique de phase II à un seul bras dans un grand centre universitaire, recrutant des patients atteints de méningiome réfractaire dont la croissance était de 15 % ou plus sur une période de six mois.

Au cours d’une période de trois ans commençant en avril 2020, des patients, dont 20 personnes atteintes d’une maladie de grade 2 ou 3 selon l’OMS, ont été inclus dans l’étude. L’âge médian des patients était de 67 ans et presque tous (95 %) souffraient de méningiomes de grade 2. Les participants à l’essai ont reçu quatre perfusions de 177Lu-Dotatate espacés de huit semaines.

Six mois après le traitement, 78 % des patients n’avaient pas connu de progression tumorale supplémentaire, dépassant de loin le taux de survie sans progression de référence de 26 % établi par des recherches antérieures. Le délai médian avant la progression du cancer des patients était de 11,5 mois.

Après un an, la survie globale était de 88,9 %. Aucun patient n’a présenté d’effets secondaires potentiellement mortels, tandis que 10 avaient une numération globulaire très basse, un avait une hépatite de grade 3 et un avait une crise de grade 3 éventuellement liée au traitement. Cinq patients n’ont pas terminé le traitement en raison d’une progression tumorale (n = 2), d’événements indésirables éventuellement liés au traitement (n = 2) ou d’autres comorbidités (n-1).

« La plupart des patients ont bien toléré le traitement », a déclaré le Dr Merrell. « Il semble que 177Lu-Dotatate est un choix thérapeutique sûr et rationnel avec une large éligibilité pour les patients atteints de méningiomes à croissance agressive, d’autant plus que les options thérapeutiques alternatives sont limitées.

« Comme il n’existe actuellement aucune norme de soins pour ces patients, nos résultats établissent une nouvelle référence et peuvent influencer les options de traitement disponibles. »

