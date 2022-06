La thérapie psychédélique expérimentale revient à la VA

Dans les années 1950 et 1960, de nombreux scientifiques considéraient les psychédéliques comme un outil potentiellement révolutionnaire dans le traitement de la toxicomanie et d’autres troubles psychiatriques. Dans une étude clinique notable en 1963, des patients d’une clinique des anciens combattants du Kansas ont pris du LSD pour traiter l’alcoolisme.

Mais cette vague de recherche prometteuse s’est soudainement arrêtée peu de temps après, alors que la montée en flèche de l’utilisation récréative d’hallucinogènes a déclenché une réaction politique.

Le premier de ces nouveaux essais psychédéliques, dans une clinique des anciens combattants en Californie, a commencé l’été dernier après que les chercheurs ont reçu l’approbation de la Drug Enforcement Administration et de la Food and Drug Administration pour traiter les anciens combattants souffrant de trouble de stress post-traumatique avec de la MDMA. Le procès à New York a commencé en janvier. Trois essais dans des cliniques de Portland et de San Diego devraient commencer plus tard cette année en utilisant de la MDMA et de la psilocybine synthétique, un analogue de champignons hallucinogènes.

La recherche est devenue viable après que la FDA a désigné la MDMA et la psilocybine comme «thérapies révolutionnaires» en 2017 et 2018, pour le traitement du SSPT et de la dépression, respectivement. Les régulateurs donnent cette étiquette aux nouveaux médicaments lorsque des études préliminaires suggèrent qu’ils seraient plus efficaces que les traitements standard pour des affections graves.