La thérapie Psilocybin Plus peut aider à traiter les symptômes de la dépression, selon une étude

Une nouvelle recherche publiée cette semaine est la dernière à montrer que la psilocybine, l’ingrédient actif des champignons magiques, peut être un traitement viable contre la dépression. L’essai randomisé de phase II a révélé qu’une dose unique de psilocybine associée à un traitement réduisait considérablement les symptômes de dépression par rapport au placebo sur une période de six semaines. Ceux qui prenaient de la psilocybine ont également connu de plus grandes améliorations de leur qualité de vie.

L’étude a été publié Jeudi dans le journal JAMA. Elle a porté sur 104 adultes diagnostiqués avec une dépression clinique au moins modérée. Les volontaires ont été répartis au hasard pour recevoir une dose unique de 25 milligrammes de psilocybine ou de niacine, en conjonction avec plusieurs séances de thérapie. La niacine a été choisie comme placebo car elle peut induire des sensations physiques temporaires comme des rougeurs cutanées, ce qui rend plus difficile pour les volontaires de savoir à quel groupe ils appartiennent. La thérapie comprenait une séance le jour de l’administration ainsi que des « séances d’intégration post-dose » au cours desquelles les personnes étaient encouragées à parler de leurs expériences.

Les deux groupes ont été suivis pendant 43 jours, soit environ six semaines. À la fin de la période d’étude, les chercheurs ont découvert que la psilocybine associée à un traitement était associée à « un effet antidépresseur rapide et soutenu ».

Le groupe sous psilocybine a signalé des niveaux de dépression significativement inférieurs en moyenne par rapport au placebo, sur la base d’une échelle de mesure standard. Toute réponse au traitement observée semblait également durer plus longtemps chez ceux qui prenaient de la psilocybine. Et le groupe psilocybine a signalé de plus grandes améliorations de son fonctionnement quotidien et de sa qualité de vie globale. Les personnes sous psilocybine ont connu un taux plus élevé d’événements indésirables, mais aucun événement grave clairement lié au traitement n’a été documenté, affirment les auteurs.

Les essais de phase II ne peuvent pas, à eux seuls, fournir la preuve définitive qu’un médicament ou un traitement fonctionne comme prévu. Cependant, des études continuent de suggérer que la thérapie assistée par la psilocybine peut être une option réaliste pour certaines personnes souffrant de dépression. Un essai similaire de phase II publié En novembre dernier, par exemple, on a découvert que les personnes souffrant de dépression résistante au traitement présentaient une réduction significative de leurs symptômes après avoir pris une seule dose importante de psilocybine accompagnée d’un soutien psychologique.

« Ces résultats s’ajoutent aux preuves croissantes selon lesquelles la psilocybine, lorsqu’elle est administrée avec un soutien psychologique, peut être prometteuse en tant que nouvelle intervention » pour la dépression, ont déclaré les auteurs de cette dernière étude. étude a écrit.

Sur la base de ces résultats prometteurs, au moins un groupe a lancé un essai de phase III à grande échelle sur la thérapie assistée par la psilocybine cette année. Ces essais, s’ils sont positifs, fourniraient les preuves nécessaires aux régulateurs pour approuver formellement la psilocybine pour le traitement de la dépression. Des chercheurs ailleurs étudient la psilocybine pour d’autres conditions comme trouble lié à la consommation d’alcool. Des efforts locaux ont également été déployés aux États-Unis pour légaliser la psilocybine à usage médicinal.