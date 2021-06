La thérapie par réalité virtuelle replonge les patients dans un traumatisme. Voici pourquoi certains ne jurent que par cela.

Lorsqu’un thérapeute des Anciens Combattants a suggéré pour la première fois à Chris Merkle d’essayer une simulation de réalité virtuelle qui imiterait ses jours au combat, il a été horrifié. « J’étais comme, tu veux me mettre dans un monde virtuel, revivre mes pires jours, mes pires cauchemars ? » il a dit. C’était l’hiver 2013 et après trois tournées en Irak et quatre en Afghanistan, M. Merkle avait passé des années à lutter contre les symptômes invasifs du syndrome de stress post-traumatique. Il se sentait constamment à cran, se préparant à une attaque. Il s’est mis facilement en colère. Il évitait de penser ou de parler de son temps en tant que Marine ; il a essayé la thérapie par la parole traditionnelle, mais ne se sentait pas prêt à discuter de son passé. Des mois plus tard, après que ses symptômes se soient intensifiés et qu’il se sentait désespéré pour un baume, il a décidé d’essayer une thérapie d’exposition à la réalité virtuelle dans un hôpital du ministère des Anciens Combattants à Long Beach, en Californie. Le traitement utilise la technologie VR pour immerger un patient dans un trois -environnement dimensionnel qui imite un souvenir traumatique. Il enfila un casque et s’enfonça dans le passé. Les détails de la simulation étaient extrêmement précis, a déclaré M. Merkle : le camion militaire, le poids du modèle de pistolet dans sa main, la bande de sable sombre dans la nuit. Il a raconté à voix haute un incident particulièrement troublant à un clinicien, qui a ajusté la simulation au fur et à mesure qu’il parlait. « Je voyais cette personne me tirer dessus, ce à quoi je n’avais pas pensé depuis plus de 10 ans », a-t-il déclaré. Ses muscles se tendirent. Son cœur s’emballa. Il était terrifié.

« Mon corps réagissait physiquement, parce que mon esprit disait : cela nous arrive. » Mais quand il a enlevé les lunettes, a-t-il dit, le sentiment d’accomplissement est devenu sa propre forme de confort. Pendant des années, ses souvenirs l’avaient terrifié. Affronter le passé en VR lui a prouvé qu’il pouvait survivre en revisitant ses souvenirs. « C’était le plus grand saut », a-t-il déclaré. Après environ sept passages dans la simulation, M. Merkle a commencé à découvrir des fragments de mémoire que son esprit s’était évanouis, ce qui est une réponse courante à un traumatisme. Il se souvenait du nom du soldat qui avait été à côté de lui dans un camion pendant le combat. Il se souvint du sentiment clair qu’il allait mourir. M. Merkle est sorti dans le hall après avoir terminé, aux prises avec ce que son cerveau avait révélé. Il avait l’impression d’être dans un roman fantastique, dit-il. En sortant de la séance, il imagina qu’« il y avait cette fumée noire qui sortait de ma bouche, qui suintait de moi. Comme ce mal, faute d’un meilleur mot, s’échappait » de son corps. Il est arrivé au parking et s’est assis dans sa voiture pendant une heure. Le traitement fonctionnait, pensa-t-il. Il avait moins peur de ses souvenirs, moins peur de lui-même. Il allait mieux. Pourquoi la réalité virtuelle ? Pourquoi maintenant? Les troubles les plus importants que la thérapie par réalité virtuelle a réussi à traiter – TSPT, anxiété, phobies – sont en augmentation. Une enquête menée en avril par le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes cité des augmentations significatives chez les répondants présentant des symptômes de troubles anxieux. Les travailleurs de la santé ont signalé des taux élevés de TSPT pendant la pandémie – un Etude de février sur 1 000 travailleurs de première ligne ont déclaré que près d’un quart présentaient des signes probables de la maladie. En revanche, seulement 6,8 % de la population générale a déjà subi un TSPT au cours de sa vie, selon Institut national de la santé mentale estimations. « Covid a traumatisé tant de personnes à bien des égards », a déclaré le Dr Nomi Levy-Carrick, psychiatre qui dirige les services psychiatriques ambulatoires au Brigham and Women’s Hospital de Boston. Le deuil, l’isolement, les bouleversements économiques, le logement et l’insécurité alimentaire, le « stress toxique » du confinement et la flambée de violence domestique pendant la pandémie peuvent tous être des facteurs de stress traumatiques, a-t-elle déclaré. Et l’incertitude constante de la dernière année pandémique a créé les conditions d’une anxiété généralisée.

Des universitaires ont étudié le potentiel de la réalité virtuelle pour traiter les troubles anxieux depuis les années 90, et la pratique a progressivement pris de l’ampleur, à mesure que la technologie s’est améliorée et que les casques sont devenus plus abordables. JoAnn Difede, professeur de psychologie à Weill Cornell Medicine à New York et l’un des principaux experts en traitement de réalité virtuelle pour le SSPT, a déclaré que le casque qu’elle utilisait pour la recherche avec les survivants du 11 septembre coûtait 25 000 $ à l’époque et pesait 10 livres. Maintenant, un casque moyen coûte moins de 300 $.

Les ventes de casques VR récréatifs au grand public ont augmenté pendant la pandémie, mais la technologie n’a pas encore pleinement intégré le courant dominant. Les experts qui étudient la thérapie soutiennent que cela est sur le point de changer pour l’établissement médical, car les cliniciens recherchent des moyens efficaces et accessibles de traiter les troubles anxieux. M. Merkle a comparé son expérience dans les simulations de réalité virtuelle à un enfant confronté à des monstres imaginaires dans un placard. Chaque fois que vous ouvrez la porte, dit-il, vous voyez qu’il n’y a rien à craindre. Votre corps vrombit du mode combat ou vol. Et à chaque fois, le traitement en réalité virtuelle devient plus facile. De nombreuses thérapies VR s’appuient sur un technique thérapeutique parfois conflictuelle appelé exposition prolongée, développé par Edna Foa, professeur de psychiatrie à l’Université de Pennsylvanie Perelman School of Medicine. L’exposition prolongée est une thérapie d’intervention cognitive; les patients décrivent d’abord un événement traumatique à un thérapeute, en détail et au présent, puis confrontent les déclencheurs de l’événement traumatique dans le monde réel. Alors que certains experts craignent que cette pratique ne submerge ou ne traumatise à nouveau les patients, une exposition prolongée est désormais largement acceptée comme un outil efficace pour traiter le TSPT chronique. Les patients deviennent insensibles à leurs souvenirs ; ils se prouvent que leurs pensées peuvent être en sécurité. « Si vous surmontez quelque chose en réalité virtuelle, vous le surmontez dans la vraie vie », a déclaré Daniel Freeman, professeur de psychiatrie clinique à l’Université d’Oxford qui dirige des thérapies de réalité virtuelle dans 10 cliniques publiques à travers l’Angleterre. Les produits de thérapie en réalité virtuelle directement destinés aux consommateurs restent pour l’instant rares et seuls quelques-uns sont couverts par une assurance. Les entreprises qui vendent des logiciels de thérapie VR déclarent souvent explicitement que leurs produits ne doivent être utilisés qu’en présence d’un clinicien. Des experts comme Andrew Sherrill, professeur adjoint de psychiatrie à l’Université Emory d’Atlanta et spécialisé dans la thérapie par la réalité virtuelle., craignent qu’à mesure que la réalité virtuelle se développe, les personnes cherchant un traitement pourraient essayer un programme pour elles-mêmes et ne pas consulter un thérapeute. Ils pourraient ignorer le traitement après ne pas avoir obtenu de résultats ou aggraver les symptômes du traumatisme. « C’est ce qui se rapproche le plus de notre domaine de la simple mise à disposition d’opioïdes en vente libre », a-t-il déclaré.

« La réalité virtuelle ne sera pas la solution », a déclaré Jonathan Rogers, chercheur à l’University College London qui a étudié les taux de troubles anxieux pendant la pandémie. « Cela fait peut-être partie de la solution, mais cela ne rendra pas les médicaments et les thérapies formelles obsolètes. » La thérapie VR fonctionne-t-elle ? Les traitements de réalité virtuelle ne sont pas nécessairement plus efficaces que la thérapie d’exposition prolongée traditionnelle, a déclaré le Dr. Sherrill. Mais pour certains patients, la réalité virtuelle offre une commodité et peut immerger un patient dans des scènes qui seraient difficiles à reproduire dans la vie réelle. Pour certaines personnes, le traitement peut imiter les systèmes de jeux vidéo qu’ils connaissent déjà. Il existe également une double prise de conscience chez les patients qui utilisent la réalité virtuelle – les images à l’écran sont presque réalistes, mais le casque lui-même fonctionne comme une preuve qu’elles ne sont pas réelles. Des mois après les attaques terroristes du 11 septembre, le Dr Difede et le Dr Hunter Hoffman, qui est le directeur du Centre de recherche en réalité virtuelle de l’Université de Washington, ont testé des traitements de réalité virtuelle chez un survivant souffrant d’un TSPT aigu, l’une des premières applications rapportées de la thérapie. Le Dr Difede a déclaré que la première fois que la patiente avait mis le casque, elle s’était mise à pleurer. « Je n’aurais jamais pensé revoir le World Trade Center », a-t-elle dit au Dr Difede. Après six séances d’une heure, le patient a ressenti une 90 pour cent de diminution dans les symptômes du SSPT. Le Dr Difede a ensuite testé Thérapie par exposition à la réalité virtuelle chez les vétérans de la guerre en Irak; 16 des 20 premiers patients ne répondaient plus aux critères diagnostiques du TSPT après la fin du traitement. À l’Université de Floride centrale, une équipe appelée Restaurations UCF a développé des thérapies de traumatologie utilisant la RV qui permet aux cliniciens de contrôler le niveau de détail d’une simulation, jusqu’à la couleur d’un couvre-lit ou d’une télévision sur laquelle on peut cliquer ou éteindre, afin de déclencher plus facilement des souvenirs traumatiques. Le programme propose une thérapie de traumatologie gratuite, utilisant souvent la réalité virtuelle, aux résidents de Floride et se concentre sur le traitement du SSPT. Le Dr Deborah Beidel, professeur de psychologie et directrice exécutive d’UCF Restores, a élargi les traitements au-delà des visuels, en personnalisant les sons et même les odeurs pour créer une réalité augmentée pour les patients. Jonathan Tissue, 35 ans, un ancien marin, a demandé un traitement à l’UCF Restores au début de 2020 après que la thérapie par la parole et les médicaments n’ont pas réussi à soulager ses symptômes de SSPT, qui comprenaient des flashbacks, de l’anxiété et des sautes d’humeur. En fin de compte, ce sont les odeurs pompées dans la pièce alors qu’il décrivait son service militaire à un clinicien qui l’ont aidé à débloquer ses souvenirs. Il y avait la puanteur des pneus brûlés, les vapeurs de diesel, l’odeur des corps en décomposition. Il entendit des bruits de tirs de munitions. Sa chaise grondait, grâce aux vibrations simulées du centre. « Cela a déverrouillé certaines portes dont je pouvais commencer à parler », a-t-il déclaré. Il a parlé de ses souvenirs nouvellement découverts avec un thérapeute et un groupe de soutien, traitant la terreur qui s’était construite dans son corps pendant des années.

En trois jours, a-t-il dit, il a commencé à se sentir mieux ; à la fin du traitement de trois semaines, ses symptômes s’étaient pour la plupart estompés. « Cela m’a mis à l’aise dans moi-même », a-t-il déclaré. « Prêt pour les heures de grande écoute » Alors qu’une quantité importante de financement – et par conséquent, la majeure partie de la recherche – sur le potentiel thérapeutique de la réalité virtuelle se sont concentrées sur les anciens combattants militaires, « nous sommes prêts pour les heures de grande écoute pour traiter les traumatismes civils », a déclaré Albert « Skip » Rizzo, psychologue clinicien. qui se spécialise dans la réalité virtuelle et a travaillé avec M. Merkle au ministère des Anciens Combattants. Plusieurs entreprises et cliniciens utilisent la RV pour traiter d’autres troubles. Pendant la pandémie, Chercheurs de Johns Hopkins l’ont utilisé pour réduire le stress et l’épuisement professionnel chez les travailleurs médicaux. Dans une étude non publiée, 50 infirmières d’un service de Covid-19 ont testé des exercices de pleine conscience en réalité virtuelle – des méditations guidées à côté de champs animés et de cascades – et tous les participants sauf un ont signalé des niveaux de stress réduits. Les chercheurs testent également s’ils peuvent soulager l’anxiété sociale de l’enfance avec des programmes de réalité virtuelle, dont l’un utilise des intimidateurs animés d’intelligence artificielle qui grognent des choses comme « Donnez-moi votre argent pour le déjeuner ». BehaVR, qui vend actuellement des logiciels thérapeutiques sur des casques préchargés aux prestataires de soins de santé, prévoit de s’étendre aux produits destinés directement aux consommateurs pour l’anxiété sociale et d’autres troubles liés au stress, anticipant les craintes post-pandémiques généralisées, Aaron Gani, fondateur de l’entreprise et le directeur général ont déclaré dans une interview. La réalité virtuelle semble prometteuse pour traiter les phobies, selon le Dr Howard Gurr, psychologue à Long Island, NY Il s’intéresse à la réalité virtuelle depuis plus de 20 ans, depuis qu’il a vu le Dr Rizzo discuter d’un environnement de classe virtuelle pour diagnostiquer et traiter l’enfance trouble déficitaire de l’attention/hyperactivité. Mais la technologie s’est considérablement améliorée ces dernières années, a-t-il déclaré.