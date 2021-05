La thérapie par le sel dans les mines de Pologne aide les résidents à combattre Long Covid

Tournant avec enthousiasme au son de «Les filles veulent juste s’amuser», un groupe de Polonais d’âge moyen lutte contre les symptômes persistants de Covid avec des circuits de gym. Mais ce n’est pas un entraînement de fitness ordinaire. Il se déroule à 130 mètres (427 pieds ) sous terre dans un espace caverneux à côté d’un lac de saumure vert foncé dans une ancienne mine de sel du sud de la Pologne qui remonte au 13ème siècle. alors que d’autres participants vêtus de survêtements lèvent des ballons de fitness dans les airs, font du vélo d’exercice et font du jogging sur place.

«J’ai ressenti cette atmosphère, ce calme, ce silence et cet air est totalement différent de celui de la surface. Il y a de la magie ici », a déclaré le jeune homme de 60 ans, qui était sous respirateur pendant 16 jours avec Covid après avoir été hospitalisé en octobre.

L’une des plus anciennes mines de sel du monde, Wieliczka est reconnue par l’UNESCO comme site du patrimoine mondial.

Au fil des siècles, les mineurs en ont fait une œuvre d’art unique, creusant un labyrinthe de tunnels menant à des chambres et des sanctuaires agrémentés de lustres en sel.

C’est une attraction touristique, mais aussi une station thermale qui propose depuis près de 200 ans une thérapie au sel – principalement par inhalation mais aussi des bains de saumure – aux patients souffrant de problèmes pulmonaires.

Il accueille désormais également d’anciens patients Covid référés par le système de santé public pour des séjours de trois semaines, ainsi que des clients privés payants.

Les visiteurs descendent l’ancien puits de la mine dans un ascenseur par groupes de 10 ou 15 et marchent le long de tunnels incrustés de sel, en suivant les voies autrefois utilisées par les trains de la mine.

Une fois à l’intérieur de la chambre du lac Wessel, haute de 15 mètres et recouverte d’une terrasse en bois, les patients sont soumis à une série d’exercices de respiration et d’étirement et surveillés par un médecin.

«En règle générale, les patients atteints de Covid présentent des symptômes bien pires que ceux souffrant d’asthme normal. Mais les anciens malades de Covid peuvent retrouver leur santé normale. En moyenne, il y a une amélioration de 60 à 80 pour cent de leurs tests physiques « après leur séjour à Wieliczka, a déclaré la physiothérapeute Agata Kita.

Les scientifiques estiment que 10 à 15 pour cent des anciens malades de Covid contractent un long Covid, avec des symptômes de fatigue, une concentration réduite, des douleurs corporelles et des problèmes respiratoires.

La Pologne a pris la tête des programmes de réadaptation et de la recherche sur le long Covid, en lançant son premier établissement pour les patients post-Covid en septembre.

L’un des hôpitaux participant à l’effort se trouve à Glucholazy, à la frontière avec la République tchèque, où les patients se voient également proposer des soins de santé mentale et des jeux de réalité virtuelle pour tester leurs capacités de réaction.

Des médecins ont déclaré à l’AFP lors d’une visite cette semaine qu’ils avaient trouvé plus de 50 symptômes physiques et psychologiques persistants distincts chez les personnes atteintes de Covid.

«Outre les symptômes pulmonaires, il y a aussi des douleurs musculaires et articulaires, des troubles de l’équilibre et de la coordination, des pertes de mémoire et de concentration et des symptômes liés au stress et à la dépression», a déclaré Jan Szczegielniak, qui travaille en rééducation à Glucholazy.

Parmi les patients se trouve Piotr Zyjewski, un entraîneur de taekwondo qui a dû s’auto-isoler à la maison pendant 37 jours après avoir contracté Covid en octobre.

«Avant, je commençais chaque jour par une course d’au moins 20 kilomètres (12 miles) et je faisais des cours de taekwondo le soir. Cela a duré toute la semaine, j’avais un niveau d’endurance très élevé.

« Maintenant, il m’est difficile d’accepter que j’ai du mal à marcher pendant 20 minutes », a-t-il déclaré.

De retour à Wieliczka, la chambre résonne au son des exercices de respiration bruyants.

Avec ses petites alcôves creusées dans la roche, le lieu a des airs de théâtre surréaliste.

Dans un coin, des patients peuvent être vus souffler des bulles de savon ou des moulins à vent pour tester leur respiration.

Il y a beaucoup de jovialité et même de rires au cours d’un exercice qui semblait être une forme de «tag» – mais beaucoup de participants n’ont été gravement malades que récemment.

La thérapie au sel, ou halothérapie, est populaire en Europe centrale et orientale, bien que la communauté scientifique internationale soit divisée sur ses véritables avantages et que certains scientifiques pensent qu’elle n’a qu’un effet placebo.

Mais Magdalena Ramatowska, médecin à Wieliczka, a déclaré qu’elle avait constaté des effets bénéfiques.

«Surtout, l’air est pur ici. Sans aucun allergène. Cet environnement est excellent pour les voies respiratoires.

«Il y a une forte humidité, très peu de courant et beaucoup d’air salin qui agit contre les inflammations et les bactéries», dit-elle.

Lucyna Szulc, qui est allée à l’hôpital en mars avec Covid et a passé 20 jours sous respirateur, est également convaincue que la mine de sel lui fait du bien.

«Quand je suis sorti de l’hôpital, ma respiration était très faible», a déclaré le jeune homme de 59 ans.

«Maintenant, je me sens mieux. Je sens également que ma condition physique s’améliore. Il est plus facile de faire de l’exercice plus vite et de suivre les gens qui ont eu Covid bien avant moi », a-t-elle déclaré.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici