La thérapie par la lumière rouge pour réparer les lésions de la moelle épinière franchit une étape importante avec un nouvel implant

Les personnes souffrant de lésions de la moelle épinière pourraient à l’avenir guérir leurs connexions nerveuses grâce à un appareil utilisant la lumière rouge et la lumière proche infrarouge pointées vers la source exacte des dommages.

La nouvelle approche thérapeutique, inventée par des scientifiques de l’Université de Birmingham, consiste à délivrer de la lumière directement sur le site de la blessure via un implant.

Étant donné que la chirurgie après une lésion de la moelle épinière est déjà très courante, les médecins auraient la possibilité, au cours de la même opération, d’implanter le dispositif capable de traiter et de réparer la moelle épinière elle-même.

Dans l’étude, les chercheurs ont déterminé une « dose » optimale de lumière et ont montré que leur méthode pouvait apporter des améliorations thérapeutiques significatives, notamment une restauration significative de la sensation et du mouvement, ainsi qu’une régénération des cellules nerveuses endommagées.

En seulement cinq jours de traitement, ils ont découvert que l’émission de lumière rouge à une longueur d’onde de 660 nm pendant une minute par jour augmentait la viabilité cellulaire (une mesure du nombre de cellules vivantes) de 45 %.

« Il est intéressant de noter que cet aspect de l’étude a montré que l’effet de la lumière à 660 nm était à la fois neuro-protecteur, ce qui signifie qu’elle améliorait la survie des cellules nerveuses, et neuro-régénératif, ce qui signifie qu’elle stimulait la croissance des cellules nerveuses », a déclaré le professeur Zubair Ahmed, qui a dirigé l’étude. .

Les scientifiques ont utilisé des modèles cellulaires de lésions de la moelle épinière chez des rats adultes pour déterminer la fréquence et la durée de la lumière nécessaires pour obtenir une restauration maximale de la fonction et stimuler la repousse des cellules nerveuses, selon les résultats publiés dans la revue Bioengineering and Translational Medicine.

Les chercheurs ont également étudié l’effet de la luminothérapie sur des modèles précliniques de telles blessures. Ici, ils ont utilisé deux méthodes différentes : un dispositif implantable et une administration transcutanée, où la source de lumière est placée contre la peau. Leur étude a montré des résultats comparables pour les deux méthodes d’administration, avec une dose d’une minute de lumière à 660 nm, délivrée quotidiennement pendant sept jours, entraînant une réduction des cicatrices tissulaires au site de la blessure et une récupération fonctionnelle significative.

Ils ont également constaté des réductions significatives des cavités et des cicatrices ainsi qu’une augmentation des niveaux de protéines associées à la régénération des cellules nerveuses et des améliorations des connexions entre les cellules de la zone lésée de la colonne vertébrale.

C’est la première fois que l’apport transcutané et direct de lumière est comparé dans les lésions de la moelle épinière, et les résultats constituent une étape importante pour les chercheurs, qui ont dit il n’existait « actuellement aucune approche permettant de préserver les cellules ou d’améliorer la fonction neurologique ».

« La chirurgie après une lésion de la moelle épinière est courante, mais actuellement, ces opérations visent uniquement à stabiliser les blessures aux os de la colonne vertébrale qui ont été endommagés par le traumatisme », a déclaré le registraire en neurochirurgie Andrew Stevens, premier auteur de l’étude.

« Ce concept est incroyablement excitant car il pourrait offrir aux chirurgiens la possibilité, au cours de la même opération, d’implanter un dispositif qui pourrait aider à protéger et à réparer la moelle épinière elle-même. »

La luminothérapie, appelée photobiomodulation (PBM), s’appuie sur des preuves démontrant son efficacité dans une grande variété d’applications dermatologiques et orales, où le dosage de la lumière peut être obtenu avec précision grâce à une administration directe dans les tissus. Par exemple, le PBM est déjà approuvé par le NICE pour le traitement de la mucite buccale, où il a été démontré qu’il réduit les ulcères débilitants et l’inflammation douloureuse de la bouche provoqués par les traitements contre le cancer.

Le professeur Ahmed a expliqué qu’un dispositif implantable est nécessaire pour fournir à la fois une ligne de vue sur les tissus endommagés et la possibilité d’une plus grande précision sans impédance due à l’épaisseur de la peau et des tissus entourant la moelle épinière.

Depuis l’acquisition d’un brevet par l’intermédiaire du Entreprise de l’Université de Birminghamles chercheurs ont déjà reçu des fonds supplémentaires pour développer un dispositif implantable destiné à des essais cliniques sur des patients présentant une lésion traumatique de la moelle épinière.

