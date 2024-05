La thérapie goutte à goutte IV à domicile est le dernier équipement de luxe dans les bâtiments

Les promoteurs et gestionnaires immobiliers interrogés pour cet article ont déclaré qu’ils répondaient à la demande des clients et qu’ils sélectionnaient des prestataires de spa assurés et bien considérés dans l’industrie.

« Il s’agit vraiment de s’associer avec la bonne marque, fiable et digne de confiance et jouissant d’une certaine position dans l’industrie », a déclaré Bryan Grandison, directeur des services de style de vie pour Extell, le promoteur du condo new-yorkais au bord de l’eau One Manhattan Square, qui offre aux résidents Thérapie goutte à goutte IV via FitLore, son fournisseur d’équipements.

Les résidents sont examinés avant leur premier traitement et signent une décharge de responsabilité. « Nous sommes alors en mesure d’offrir un service transparent, où quelqu’un reçoit une perfusion intraveineuse avant un bain sonore de méditation », a déclaré M. Grandison, qui travaillait auparavant chez Goop, la marque de bien-être et de style de vie fondée par Mme Paltrow.

Mme Remington, de Drip Hydration, a déclaré que les clients subissent un « examen assez approfondi » de leurs antécédents médicaux avant de recevoir un traitement. « Nous devons connaître les allergies, tout problème de santé antérieur, si vous avez des antécédents d’insuffisance rénale », a-t-elle déclaré. « Quatre-vingt-dix-neuf pour cent des personnes sont innocentées. »

Depuis la pandémie de Covid-19, l’industrie du bien-être s’est infiltrée davantage sur le territoire des soins de santé. Alors que le mot « bien-être » était autrefois synonyme de yoga et de méditation, la définition inclut désormais des traitements bien plus cliniques comme la cryothérapie, les saunas infrarouges, les injections de plasma riche en plaquettes et l’oxygénothérapie hyperbare.