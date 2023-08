La thérapie génique offre une nouvelle façon de lutter contre les troubles liés à la consommation d’alcool

Une procédure similaire est déjà utilisée chez les patients atteints de la maladie de Parkinson. Mais davantage d’études animales et d’essais cliniques humains seraient nécessaires avant que cette thérapie puisse être utilisée chez les humains souffrant de troubles liés à la consommation d’alcool. Ce traitement invasif implique une chirurgie du cerveau, qui comporte des risques, il serait donc probablement réservé aux personnes ayant les habitudes de consommation les plus graves et les plus dangereuses.

« Je pense que ce serait approprié pour les personnes chez qui les autres modalités de traitement n’étaient tout simplement pas efficaces et qui craignent pour leur vie », a déclaré Grant.

Traitements des troubles liés à la consommation d’alcool

Aujourd’hui, le traitement des troubles liés à la consommation d’alcool va d’une brève conversation avec un fournisseur de soins de santé, dans les cas bénins, à un traitement psychiatrique ou à des médicaments dans les cas modérés ou graves.

Il existe quatre traitements approuvés par la FDA pour les troubles liés à la consommation d’alcool et quelques autres médicaments que les prestataires de soins de santé peuvent prescrire hors AMM.

« Ils ne sont pas largement utilisés », a déclaré Henry Kranzler, MD, professeur de psychiatrie et directeur du Center for Studies of Addiction à l’Université de Pennsylvanie Perelman School of Medicine. « Ils sont scandaleusement sous-utilisés. »