La thérapie du cancer par radioligand oblige les fabricants à faire la course contre la montre

Les médicaments sont chers. Le prix catalogue (coût d’acquisition en gros) de Pluvicto est d’environ 42 500 $, tandis que Lutathera est d’environ 53 200 $, et la plupart des patients ont besoin de quatre à six doses. Novartis, qui a généré plus de 50 milliards de dollars de ventes nettes l’année dernière, estime que Pluvicto détient un potentiel de ventes de pointe de plusieurs milliards de dollars.

En octobre, Novartis avait traité plus de 16 000 patients neuroendocriniens et 4 000 patients atteints d’un cancer de la prostate aux États-Unis. Pluvicto n’a été approuvé qu’en mars dernier et la demande augmente. Pas moins de 60 000 patients américains pourraient finalement bénéficier du médicament, a déclaré Jeevan Virk, responsable de la thérapie par radioligand chez Novartis.

Novartis produit actuellement deux traitements de thérapie par radioligands appelés Lutathera, qui traite les tumeurs neuroendocrines, une forme rare de cancer du tube digestif, et Pluvicto, pour les patients atteints d’un type spécifique de cancer de la prostate. Ils ont tous deux été approuvés par la Food and Drug Administration.

“Il faut de la planification”, a déclaré Sartor à CNBC. “Ce n’est pas quelque chose dans lequel vous entrez et dites ‘Oh, je pense que je vais te donner [this] aujourd’hui.'”

Un radioligand est composé d’un radio-isotope, qui émet un rayonnement qui endommage les cellules, et d’un ligand ciblé – une molécule qui se lie à des marqueurs spécifiques sur les cellules cancéreuses. Le composant radioactif a une demi-vie très courte, ou le temps qu’il faut pour que la radioactivité diminue de 50 %. Une fois que la radioactivité se désintègre, elle ne peut plus tuer les cellules cancéreuses aussi efficacement, ce qui signifie que la thérapie par radioligand a une fenêtre de viabilité limitée. Au moment où il est emballé et prêt à être expédié, le traitement doit parvenir aux patients en quelques jours.

Pour le lymphome, ce n’est pas un investissement à long terme qu’aucune entreprise n’a été disposée à faire, a déclaré Gordon. Mais puisque Pluvicto et Lutathera surpassent les traitements existants disponibles pour certains cancers de la prostate et neuroendocriniens, ils sont considérés comme ayant une promesse commerciale importante.

“Je ne suis pas sûr que ce soit un bon message à envoyer que tout soit basé sur le mode profit et tout”, a-t-il dit, “mais cela existe certainement en médecine, en oncologie et dans le monde.”

La production de radioligands thérapeutiques coûte cher et les entreprises doivent être prêtes à assumer les coûts et à naviguer dans une chaîne d’approvisionnement difficile dans l’espoir de pouvoir éventuellement réaliser des bénéfices.

Novartis fabrique des thérapies par radioligands sur trois sites en Italie, en Espagne et dans le New Jersey, et dispose d’une quatrième installation qui devrait ouvrir dans l’Indiana l’année prochaine. Virk a déclaré qu’entre 70 et 150 personnes travaillent dans chaque établissement et que le site de l’Indiana sera le plus grand de Novartis à ce jour.

Pour Pluvicto comme pour Lutathera, le processus de fabrication commence par un minéral. Les minéraux sont enrichis en un isotope stable et exposés aux radiations dans les réacteurs nucléaires, où ils finissent par devenir radioactifs après environ deux à trois semaines. Pendant l’irradiation, les isotopes enrichis sont placés dans des capsules pour les maintenir en sécurité.

La force du rayonnement commence à décliner dès que les capsules sont sorties des réacteurs, ce qui signifie que Novartis entame une course contre une horloge. Les atomes radioactifs ont une demi-vie de six jours et demi seulement.

Les capsules sont transférées vers une installation de production de précurseurs d’isotopes où elles sont ensuite purifiées et concentrées dans une solution de sel liquide radioactif. À la fin de cette étape, qui dure environ 48 heures, il y a suffisamment de radioactivité dans un flacon pour traiter entre 30 et 50 patients.

La dernière étape a lieu dans une installation de marquage où les atomes radioactifs sont attachés à des molécules de ciblage, ou au médicament lui-même, et cela prend environ 24 heures. Une fois le produit final emballé et inspecté pour sa qualité, il est prêt à être expédié.

Les médicaments ont des durées de conservation différentes en fonction de la quantité de rayonnement que Novartis peut charger dans un flacon. Pluvicto expire cinq jours après son emballage en usine, tandis que Lutathera a une durée de conservation de 72 heures.

“Nous devons essentiellement faire en sorte que le produit soit distribué dans le monde entier, en seulement 72 heures, à partir de ces trois sites de production”, a déclaré Virk. “Cela inclut n’importe où de Tokyo à Anchorage, c’est donc une distance incroyable qui doit être parcourue.”