La thérapie de groupe dirigée par les pairs pourrait être la clé du traitement de la dépression post-partum : étude

Les mères et les parents biologiques souffrant de dépression post-partum (DPP) ont de meilleures chances de s’en remettre lorsqu’ils reçoivent une thérapie d’autres mères qui ont vécu la même expérience, selon une nouvelle étude de l’Université McMaster.

Des chercheurs de l’université ont travaillé avec près de 200 mères pendant un an et demi et ont découvert que celles qui recevaient une thérapie cognitivo-comportementale (TCC) de la part de leurs pairs étaient 11 fois plus susceptibles de connaître une rémission de leur trouble dépressif majeur.

La TCC est une forme de psychothérapie structurée, centrée sur un problème et orientée vers un objectif, qui aide les gens à apprendre à identifier et à remodeler la manière dont leurs pensées, attitudes et croyances affectent leurs réactions émotionnelles et comportementales.

Les résultats de l’étude pourraient avoir des implications pour un large segment de la population, puisque la PPD et ses symptômes associés affectent jusqu’à 20 pour cent des nouvelles mères et des parents biologiques, selon l’auteur principal Ryan Van Lieshout.

« La dépression post-partum est très courante et elle peut désormais toucher jusqu’à un parent biologique sur cinq », a déclaré Van Lieshout, qui est également titulaire de la Chaire de recherche du Canada en santé mentale périnatale, à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique mercredi. « Mais même si nous disposons de soins de santé universellement accessibles ici au Canada, seulement une personne sur dix souffrant de dépression post-partum peut réellement bénéficier de soins fondés sur des données probantes. »

Non traitée, la PPD augmente le risque de futurs épisodes dépressifs, de problèmes familiaux et de problèmes cognitifs, émotionnels et comportementaux chez l’enfant.

L’une des raisons pour lesquelles si peu de personnes reçoivent de l’aide pour la DPP, a déclaré Van Lieshout, est qu’il n’y a tout simplement pas suffisamment de professionnels de la santé mentale disponibles pour répondre à la demande de traitements efficaces comme la TCC. Il a ajouté qu’un autre problème est que, parfois, les parents biologiques souffrant de dépression post-partum n’ont pas l’impression que le traitement sera efficace pour eux à moins qu’il ne soit administré par une personne ayant elle-même subi une DPP.

« En formant les personnes qui se remettent d’une dépression post-partum à administrer le traitement, nous espérons pouvoir réduire certains de ces obstacles en fournissant (aux parents biologiques) l’accès à des animateurs de groupe qui ont déjà vécu cela », a déclaré Van Lieshout, » et aussi en transférant la prestation des traitements aux personnes qui ne font pas partie du système de santé pour, espérons-le, augmenter la capacité de traiter toutes les personnes qui souffrent de dépression post-partum mais qui n’ont pas été traitées.

Van Lieshout et son équipe ont recruté 183 mères de partout en Ontario entre août 2020 et février 2022 et les ont réparties au hasard en deux groupes.

Un groupe recevrait le traitement habituel de son choix en dehors de l’étude, plus neuf semaines de TCC de groupe dispensées en ligne par des pairs qui s’étaient eux-mêmes remis de la PPD. L’autre groupe, un groupe témoin, ne recevrait que le traitement habituel de son choix. Une fois que toutes les données pertinentes ont été recueillies à la fin de chaque session, les participants du groupe témoin se sont également vu proposer une TCC de groupe dispensée par leurs pairs, à titre gracieux.

Les participantes qui ont reçu une TCC dirigée par leurs pairs dans le cadre de l’étude ont constaté des améliorations cliniquement significatives de la dépression et de l’anxiété post-partum, ainsi qu’un meilleur soutien social, moins d’anxiété à l’égard de leur enfant et des améliorations du tempérament de leur nourrisson.

Soixante-quatre pour cent des participants au groupe de traitement dirigé par des pairs répondaient aux critères d’un trouble dépressif majeur au moment de l’inscription. Après avoir participé au programme de neuf semaines, seulement six pour cent répondaient aux critères. D’un autre côté, 43 pour cent des participants du groupe témoin répondaient aux critères d’un trouble dépressif majeur après neuf semaines, contre 66 pour cent au moment de l’inscription. Pour le premier groupe, ces changements ont duré jusqu’à cinq mois après le début du traitement.

Lee-Ann Mosselman-Clarke a participé en tant que pair animateur à environ une douzaine de séances de groupe de TCC de neuf semaines et a décrit l’expérience comme un « projet passionnant ». Mosselman-Clarke a deux enfants – âgés de 11 et neuf ans – et a cherché de manière proactive un traitement contre la dépression post-partum au cours de sa deuxième grossesse, après avoir eu des difficultés après la naissance de son premier enfant.

« J’avais de l’anxiété, de l’anxiété post-partum et de la rage post-partum, dont je ne savais pas que c’était une chose. Je me sentais tout le temps en colère et je n’en parlais pas parce que, tu sais, tu es une nouvelle maman », a-t-elle déclaré dans une entrevue téléphonique avec CTVNews.ca.

Elle aurait aimé bénéficier du même soutien qu’elle a pu offrir à d’autres nouvelles mères lorsqu’elle a eu son premier enfant. À l’époque, dit-elle, personne autour d’elle ne parlait de dépression post-partum, y compris dans sa stoïque famille néerlandaise.

« Je pense qu’il est plus utile de pouvoir en parler ouvertement et honnêtement que d’essayer de tout garder pour soi », a-t-elle déclaré.

Avant le lancement de l’étude, Mosselman-Clarke et d’autres pairs animateurs ont participé à un programme de formation de trois jours pour des personnes sans formation psychiatrique formelle préalable et ont observé l’intervention de neuf semaines dispensée par des experts en milieu hospitalier. Les animateurs ont ensuite dispensé l’intervention en ligne par paires. Ils étaient payés 30 dollars de l’heure pour leur travail, même si Van Lieshout a déclaré que beaucoup avaient proposé de faire le travail gratuitement.

Van Lieshout avait des raisons de croire que le modèle fonctionnerait avant même de lancer l’étude, car des recherches antérieures qu’il avait menées montraient que la TCC de groupe pour la DPP dispensée par des infirmières de santé publique avec peu ou pas de formation psychiatrique préalable entraînait des améliorations significatives de la dépression et de l’anxiété. Il a déjà des plans pour une étude de suivi.

« Dans la prochaine étude, nous verrons si nous pouvons former les pairs non seulement pour réaliser l’intervention, mais aussi pour assurer une sorte de surveillance et de supervision les uns des autres », a-t-il déclaré.

« Afin que nous puissions essayer de rendre l’intervention plus durable et plus attrayante pour les décideurs politiques et les bailleurs de fonds afin qu’elle puisse être étendue plus largement. »

MÉTHODOLOGIE

Les résultats sont basés sur une étude menée du 25 août 2020 au 22 février 2022 auprès de 183 adultes en Ontario. Les participants avaient un nourrisson de moins de 12 mois, parlaient couramment l’anglais et avaient un score supérieur à 10 sur l’échelle de dépression postnatale d’Édimbourg.

L’étude a utilisé un plan d’ECR en simple aveugle et en groupes parallèles. Les participants ont été randomisés selon un rapport de 1 : 1 pour recevoir une intervention de neuf semaines en ligne dispensée par des pairs et un traitement comme d’habitude ou pour recevoir un traitement comme d’habitude. La dépression, l’anxiété, le soutien social, les liens mère-enfant et le tempérament du nourrisson ont été évalués au départ et neuf semaines plus tard.

Les résultats ont été évalués dans le groupe expérimental trois mois après l’intervention pour évaluer la stabilité.