La thérapie CAR T contre le cancer peut sauver des vies – si vous pouvez vous le permettre

Les cellules CAR T sont décrites par le National Cancer Institute comme un «médicament vivant», où les propres cellules T du système immunitaire d’un patient sont collectées et remaniées dans un laboratoire pour se lier aux cellules cancéreuses et les tuer. Un grand nombre de cellules sont créées puis réinjectées dans le patient. Le processus de perfusion ne prend qu’une heure, avant laquelle le patient reçoit une chimiothérapie pour affaiblir son système immunitaire afin de se préparer à l’absorption et à la prolifération des cellules CAR T.

22 juin 2023 – La thérapie CAR T-cell est un traitement relativement nouveau et extrêmement efficace pour les cancers du sang tels que la leucémie. Autrement dit, si vous pouvez l’obtenir. Pour beaucoup, les médicaments sont trop chers à payer sans couverture d’assurance, et le traitement nécessite l’accès aux quelques hôpitaux qui offrent la thérapie.

Ahmed – qui dirige le programme de thérapie CAR T-cell chez MD Anderson – a déclaré chacun VOITURE Le produit à cellules T peut coûter 500 000 $ de sa poche sans assurance ni assurance-maladie. Les autres frais comprennent les frais nécessaires chimiothérapie, ainsi que le fardeau des effets secondaires potentiels.

Il existe cependant des programmes pour vous aider. Selon le Site Web de MD Anderson, les patients peuvent éviter des factures inutiles grâce à l’autorisation de leur compagnie d’assurance avant de passer un scanner. De plus, pour les patients qui sont citoyens américains et résidents légaux du Texas, et qui entrent dans la catégorie des actifs financiers à faible revenu ou limités, MD Anderson fournit des soins non rémunérés. Dans exercice 2021MD Anderson a fourni 317,5 millions de dollars en soins de ce type à plus de 77 000 patients.

Seuls une centaine d’installations anticancéreuses aux États-Unis sont équipées pour utiliser le traitement, ce qui rend les coûts d’accès et de déplacement difficiles pour de nombreux patients. Un patient sous thérapie CAR T devrait également rester au centre de cellules CAR T après avoir reçu les cellules.

« Il peut y avoir une sorte de ressources pour que certains groupes puissent atténuer une partie de ce coût », a déclaré Ahmed. « Mais en fin de compte, c’est la famille du patient qui s’en charge. »