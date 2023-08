La thérapie canine est bénéfique dans les prisons canadiennes, selon une étude

Une étudiante diplômée de l’Université de la Saskatchewan (USask) étudie ce qu’elle décrit comme le pouvoir transformateur des programmes de zoothérapie dans les établissements correctionnels canadiens.

Il y a cinq ans, Grace Rath et son compagnon labrador noir, Jaeger, se sont portés volontaires dans un programme de chien de thérapie.

Intriguée par ce qu’elle appelle l’impact profond des relations entre les participants et les chiens, Rath s’est lancée dans une enquête approfondie pour comprendre si ces amis à fourrure pouvaient aider les personnes incarcérées à se libérer de la stigmatisation intériorisée, à restaurer leur confiance en soi et à améliorer la vie de l’institution. environnement global.

Les résultats ont mis en lumière les liens uniques et puissants formés entre les détenus et les chiens de thérapie, offrant un environnement plus positif et des stratégies de réhabilitation efficaces, a déclaré Rath.

« La principale chose que j’ai trouvée, c’est que les chiens étaient capables d’être physiquement et émotionnellement présents avec les participants d’une manière que les interventions humaines n’avaient pas pu faire auparavant », a-t-elle déclaré à CTVNews.ca par téléphone le 21 juillet.

Ces chiens ont manifesté une véritable excitation en voyant les participants, ont permis le contact physique et offert de l’affection, ce qui est rare dans l’environnement carcéral confiné, a expliqué Rath.

Sur le plan émotionnel, les chiens ont fourni une oreille sans jugement pour écouter, ce qui a aidé les participants à établir une relation de confiance avec leurs compagnons canins.

« Il n’y a pas cette barrière de stigmatisation venant des chiens ou de méfiance perçue parce que les chiens ne se soucient pas vraiment de la raison pour laquelle ils sont en prison », a-t-elle déclaré. « Et c’est juste quelque chose que les interventions humaines n’étaient pas en mesure de faire auparavant. »

La recherche centrée sur les chiens de Rath s’appuie sur les données de 2016 de la professeure Colleen Ann Dell de l’USask et de la professeure Darlene Chalmers de l’Université de Regina, qui ont étudié le bien-être des prisonniers avec l’apprentissage assisté par les chiens, les activités assistées par les animaux et la thérapie assistée par les animaux.

Les participants avec lesquels Rath a travaillé faisaient partie d’un programme de récupération de la toxicomanie, et beaucoup avaient subi des surdoses presque mortelles. Pour eux, l’introduction de chiens de thérapie était considérée comme une intervention d’urgence, a-t-elle déclaré.

« Les participants avaient en quelque sorte l’impression que personne ne se souciait d’eux parce qu’ils faisaient partie du système carcéral », a déclaré Rath. « Les chiens ont apporté cette perspective unique et cette façon unique de vraiment se connecter avec les participants et de les amener à penser un peu plus positivement à eux-mêmes et à les aider à se rétablir. »

Alors que Rath s’est concentrée sur les centres de réadaptation, elle a déclaré qu’elle espérait que ses recherches pourraient accélérer l’intégration des programmes de thérapie animale dans les centres de correction au Canada.

Un porte-parole du Service correctionnel du Canada a déclaré à CTVNews.ca que les programmes assistés par des animaux, qui sont déjà disponibles dans certains sites à travers le pays, offrent aux détenus une chance de développer des compétences personnelles qui pourraient être utiles lors de leur réintégration dans la société.

Rath rejoindra la semaine prochaine le programme PAWSitive Support Canine Assisted Learning and Wellness à l’établissement Drumheller, en Alberta, où les participants de la première cohorte agiront en tant que mentors, a-t-elle déclaré à CTVNews.ca dans un courriel mardi.