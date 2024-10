La thérapie à la kétamine gagne du terrain à Kelowna – Kelowna News

Une clinique de Kelowna spécialisée dans la thérapie à la kétamine affirme avoir vu des personnes de tous horizons franchir ses portes depuis son ouverture il y a deux ans.

EntheoMed aide les personnes souffrant de dépression résistante au traitement grâce à l’utilisation de kétamine, un médicament anesthésique dissociatif utilisé depuis longtemps en anesthésie. À une dose plus faible, il a été démontré qu’il aide à gérer les problèmes de santé, tels que la dépression, l’anxiété et le SSPT.

« Nous avons vu des survivants d’agression sexuelle, des militaires, des membres de la GRC, des personnes qui ont perdu des enfants », a déclaré le fondateur et PDG d’EntheoMed, Fraser Johnston.

« C’est vraiment cool de voir le large éventail de la façon dont nous aidons là-bas. Et puis même les entrepreneurs, les professionnels et les cadres qui luttent contre l’épuisement professionnel et le stress. »

Johnston dit qu’il a d’abord trouvé de l’aide grâce à l’utilisation de psychédéliques après avoir eu besoin de trois interventions chirurgicales différentes à l’épaule grâce au sport, ce qui l’a initialement laissé avec des douleurs chroniques et une dépression.

Ces séances de thérapie chez EntheoMed impliquent une injection intramusculaire de kétamine en position assise dans un fauteuil inclinable avec une couverture lestée, de la musique organisée et un masque pour les yeux.

Cela encourage le patient à regarder à l’intérieur, à déterrer son traumatisme passé pour démarrer le processus de guérison. C’est souvent ce que les gens enfouissent au plus profond d’eux-mêmes qui provoque leur dépression et leur anxiété, dit Johnston.

« Mon expérience en parlant avec des gens qui ont pris des ISRS, des antidépresseurs, c’est plutôt un effet engourdissant. Ils essaient de modifier la chimie de votre cerveau », a-t-il déclaré. « Nous encourageons vraiment cette expérience intérieure et aidons la personne à se préparer à pouvoir respirer et ressentir tout ce qui se produit dans cette expérience. »

Selon Johnston, il faut « le ressentir pour le guérir ».

« C’est vraiment là que les gens subissent ce profond changement dans leur perception d’eux-mêmes, c’est lorsqu’ils vivent ces expériences. C’est comme être enfilés dans le chas d’une aiguille. Vous vivez cette expérience et c’est comme faire sonner le tissu. »

Johnston dit que la thérapie à la kétamine par Castanet est le catalyseur qui met le patient face à face avec ce qui cause la dépression, ce qui représente environ 40 pour cent du temps passé avec EntheoMed.

Les 60 pour cent restants se font grâce à des conseils avec un thérapeute de la clinique spécialisé dans la thérapie psychédélique, ainsi qu’à d’autres activités comme le yoga.

« Nous disons toujours que vous obtenez l’expérience dont vous avez besoin, pas celle que vous souhaitez. Donc, ce que nous pouvons faire, c’est aider la personne à se préparer à cela, mais en réalité, une fois qu’elle entre dans cette séance de médecine et cette expérience, vous ne savez pas ce qui va se passer », a-t-il déclaré.

« Cela peut être quelque chose qui remonte à l’enfance, quelque chose de refoulé, quelque chose qui s’est produit il y a deux semaines et dont vous ne saviez pas. C’est donc le plus important, que cette personne se sente détendue et à l’aise afin que tout ce qui doit survenir puisse être traité. Et puis ils bénéficient du soutien de l’infirmière et du thérapeute pour vraiment les aider à intégrer et à comprendre cette expérience.

Même si EntheoMed est optimiste, la thérapie à la kétamine et les psychédéliques joueront un rôle important dans l’avenir des soins de santé mentale, mais des obstacles demeurent liés à la stigmatisation entourant les psychédéliques.

Les personnes aux prises avec une dépression résistante au traitement peuvent se tourner vers leur médecin de famille pour obtenir une référence.