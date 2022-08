La théorie éteint Fiery Dolph Ziggler dans le Main Event Slugfest

WWE Monday Night RAW a présenté une carte de match emballée le 15 août qui a eu des batailles à couper le souffle. L’épisode a été rempli de drame et d’action au bord du siège. Bobby Lashley est revenu pour défendre le championnat des États-Unis contre AJ Styles, tandis que Riddle est apparu dans une interview pour discuter de ses projets futurs.

Ailleurs, Alexa Bliss et Asuka ont affronté Nikki ASH et Doudrop dans la bataille pour le titre féminin. L’épisode a également fourni un suivi de la fin dramatique de la semaine dernière, lorsque Dexter Lumis est revenu à la fin de l’épisode.

Voici les faits saillants et les résultats complets de l’épisode de RAW du lundi soir:

Segment d’ouverture : Rhea Ripley, Finn Balor, Damien Priest et les Mysterios

Au début de l’événement, Rhea Ripley, Finn Balor et Damien Priest se sont rendus sur le ring pour se réjouir de leurs récentes victoires contre les Mysterios. Priest a également discuté de sa prochaine rencontre avec Edge dans le programme de la semaine prochaine. Rey Mysterio les a frappés par derrière, assommant Balor et Priest. Ripley a posé un DDT directement sur Rey pour régler les choses. L’histoire s’est terminée avec des fonctionnaires vérifiant le patriarche de Mysterio pendant que le jour du jugement était observé.

A LIRE AUSSI : Qu’est-ce que l’interdiction de la FIFA signifie pour L’Inde accueille le championnat féminin U17 Coupe du monde? | Expliqué

Match par équipe féminin : Asuka et Alexa Bliss contre Nikki ASH et Doudrop

Le combat d’ouverture de la soirée était un concours de championnat féminin par équipe. Pour déterminer qui passerait en demi-finale, Bliss et Asuka ont affronté Doudrop et Nikki. Doudrop a pu utiliser un pilote Michinoku pour arrêter Asuka, mais cela n’a pas suffi à sécuriser la goupille. Bliss a marqué pour exécuter DDT avant qu’Asuka ne revienne pour sceller l’accord avec une soumission.

Match par équipe : The Miz et Ciampa contre Cedric Alexander et Mustafa Ali

Le Miz et Ciampa ont présenté une bataille dans les coulisses pour gonfler leur équipe avant d’affronter Mustafa Ali et Cedric Alexander. Après une rencontre exténuante, Ciampa a pu frapper Ali avec un genou qui courait alors qu’il tentait un splash 450, permettant à Ciampa de frapper la fin du conte de fées pour l’épingle et la victoire.

Match 1 contre 1 : Kevin Owens contre Drew McIntyre

Drew McIntyre a reçu une ovation debout pour promouvoir son match contre Roman Reigns à Clash at the Castle. Kevin Owens l’a interrompu, le qualifiant de illusoire de croire qu’il portait la WWE. Ils échangèrent encore quelques mots avant de s’affronter dans la nuit.

Les deux hommes ont commencé à incorporer des mouvements plus puissants au fur et à mesure que le match avançait. Alors que KO tentait de trouver un moyen d’éloigner le Scottish Warrior, la foule n’arrêtait pas de scander : “C’est incroyable !” Cependant, le match horrible a été interrompu par les Usos alors qu’ils agressaient McIntyre. Le match provoquait la fin du match.

Match 1 contre 1 : Veer vs Beaux Keller

Le suivant sur la carte de match était le lutteur indien Veer affrontant une star locale nommée Beaux Keller. Keller a utilisé ses pieds rapides pour éviter les griffes de Veer et a exécuté un dropkick, mais Veer a récupéré rapidement et l’a jeté par-dessus la corde supérieure jusqu’au sol. Il a maîtrisé le débutant avant de gagner avec le Cervical Clutch.

1 contre 1 Bobby Lashley contre AJ Styles

Le match suivant était Lashley contre Styles pour le championnat américain. Alors que Lashley avait l’avantage en termes de puissance, les premières minutes de la bataille étaient toujours un échange compétitif car Styles a utilisé son agilité et sa vitesse pour éviter l’emprise de Lashley. Au fur et à mesure que le combat progressait, les deux puissances ont mis au point des techniques de signature avant que Lashley ne frappe Styles avec une lance pour la victoire.

A LIRE AUSSI : La FIFA suspend la Fédération indienne de football en raison d’influences tierces

Match féminin : Dakota Kai contre Dana Brooke

Dakota Kai et Dana Brooke se sont affrontés dans un match en simple. Les deux lutteurs ont eu une brève dispute dans les coulisses plus tôt dans la soirée. Kai était assez dominant et a gagné après un échange bref mais semi-compétitif qui a duré quelques minutes.

Événement principal : Dolph Ziggler contre Theory

Plus tôt dans la soirée, Theory et Dolph Ziggler se sont affrontés dans les coulisses. Alors dès que la cloche a sonné, ils se sont abattus et ont commencé à se bagarrer. Ziggler a tenté quelques mouvements de lutte, mais Theory l’a assommé avec une main gauche solide.

Le Showoff a dû se défendre pendant un certain temps avant qu’un DDT bondissant ne lui donne un peu de répit. Theory a décroché son finisseur pour une victoire nette sur l’ancien champion du monde après de nombreux comptes à deux serrés. La WWE a présenté des émissions intéressantes et engageantes pendant trois semaines consécutives et ce match était définitivement au sommet des palmarès.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici