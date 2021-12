Noël étant à peine dans une semaine, il est temps de faire le plein de vos essentiels de vacances préférés (lisez : biscuits, gâteaux et bien sûr des films de Noël). Noël n’est pas le même sans les films emblématiques qui célèbrent son esprit festif et Home Alone est l’une de ces franchises qui va de pair avec l’ambiance des vacances. Cela fait 31 ans que le premier volet de Seul à la maison est sorti en 1990, mais pour les personnes qui ont grandi avec l’enfant Seul à la maison Kevin McCallister, le film ne vieillit jamais. En revanche, si vous avez pensé à ce film de Noël comme un conte d’enfant innocent qui a savamment déjoué les tentatives de deux cambrioleurs, détrompez-vous. Alors que le compte à rebours jusqu’à Noël est lancé, les fans de la franchise lancent sur Reddit une théorie choquante qui pourrait ruiner entièrement le film pour vous et vous ne pourrez peut-être plus revoir la série comique de la même manière.

Le film montre Kevin, joué par Macaulay Culkin, laissé accidentellement à la maison par sa famille qui s’envole pour Paris pour les vacances. Le duo de Wet Bandits Harry et Marv envisagent de cambrioler la maison de Kevin, mais l’enfant de huit ans n’en veut pas. Kevin met en place une série de pièges amusants, mais gravement préjudiciables, qui comprennent une poignée de porte chauffée, un chalumeau truqué qui brûle la tête de Harry et des bidons oscillants. Les pièges violents soigneusement planifiés par Kevin ont amené les fans à croire qu’il grandit pour devenir le tueur en série Jigsaw ou John Kramer de la franchise d’horreur Saw.

Alors que Kevin utilise un TalkBoy, Jigsaw utilise également un appareil électronique pour parler aux victimes. Un utilisateur déclare : « Pour moi, c’est tout à fait plausible. Kevin = Puzzle. Les deux font des pièges complexes, les deux sont homicides, les deux ont des problèmes de colère. Le piège à ours de Saw ressemble à la fournaise dans le sous-sol de Kevin. Jigsaw a une pièce qui ressemble au sous-sol de Kevin. Dans Saw 2, Jigsaw brûle quelqu’un à mort, ce qui, selon les fans, pourrait être inspiré de la fournaise de Kevin dans son étrange sous-sol. Kevin et Jigsaw ont tous deux un talent exceptionnel pour mettre en place des pièges infaillibles avec de graves conséquences pour leurs victimes.

Une autre spéculation sur Reddit se lit comme suit : « Ils punissent tous les deux les criminels, ont des relations tendues avec leurs familles et conçoivent des pièges mortels insidieux pour mutiler et tuer toutes les personnes qu’ils attirent vers leur emplacement. De plus, nous savons qu’ils vivent tous les deux en Amérique. »

Un utilisateur a plaisanté en disant que Kevin apprécie la précipitation enivrante lorsque les cambrioleurs se blessent, en particulier dans les deux premiers films Seul à la maison. «En vieillissant, cela devenait de plus en plus excitant à chaque fois qu’il trouvait un nouveau moyen de blesser quelqu’un. Au début de l’âge adulte, il a accidentellement tué quelqu’un. Mais au lieu de s’arrêter et de se sentir coupable à ce sujet, il a eu la précipitation ultime. Il a commencé à tuer davantage et, pour éliminer toute culpabilité qu’il pourrait éventuellement ressentir, s’est convaincu que c’était pour apprendre aux gens à apprécier la vie », poursuit l’utilisateur.

Un utilisateur de Reddit a même comparé Kevin à la fois à The Collector, l’antagoniste d’une autre série d’horreur et à Jigsaw, « Je prétends qu’il est les deux. Je suggère que Kevin McCallister est tellement brisé mentalement qu’il n’est pas seulement un tueur en série mais deux. Je crois qu’il a un DID et que les deux personnalités principales (qui sait combien il en a), sont tous les deux des tueurs en série dérangés.

Certains ont même émis l’hypothèse que la série Home Alone pourrait être une préquelle de Saw. Fait intéressant, le co-créateur de Saw, James Wan, connaît la théorie. Dans une conversation avec le Huffington Post, il a dit qu’il pensait que c’était « génial » et qu’il était flatté que les gens passent du temps sur des théories de fans aussi « amusantes ». « J’aurais dû savoir depuis le début que Macaulay Culkin deviendrait John Kramer », a-t-il ajouté.

Eh bien, voilà notre classique de Noël préféré.

