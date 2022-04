La théorie du vulgarisme en politique est bonne — jusqu’à un certain point

Mon ancien collègue, le co-fondateur de Vox et actuel Substacker Matt Yglesias, est un abonné à une théorie politique simple : les personnes qui tentent de gagner des élections devraient parler des positions politiques qu’elles occupent qui sont populaires, et non des positions impopulaires. Le co-fondateur de Vox, Ezra Klein, a également longuement exploré le cas de cette approche.

Si vous êtes intéressé par la façon dont les résultats des élections se produisent, cela vaut vraiment la peine de comprendre cette prise de vue – communément appelée «popularisme» et pourquoi c’est plus contre-intuitif qu’il n’y paraît.

Par exemple, beaucoup de gens, y compris moi et Matt, auteur du livre sur la croissance pro-population Un milliard d’Américains – pense que la poursuite d’augmentations massives de l’immigration constitue une bonne politique économique, une bonne politique humanitaire et est moralement beaucoup plus défendable que le système actuel où la plupart des gens sont privés d’opportunités en raison de l’accident de leur lieu de naissance.

Mais moralement défendable ne signifie pas nécessairement populaire. Selon un sondage Gallup, seuls 33% des Américains souhaitent une augmentation de l’immigration. C’est un sommet historique mais toujours bien en deçà d’une majorité, donc l’approche du «popularisme» dit de se taire à ce sujet.

Autre exemple : lors de la campagne présidentielle de 2020, des groupes pro-avortement ont poussé Joe Biden à exprimer son soutien à l’abrogation de l’amendement Hyde, qui interdit le financement fédéral de l’avortement dans la plupart des cas. Les sondages suggèrent que les Américains sont divisés ou se penchent contre le financement fédéral de l’avortement. Il y avait toujours très peu de chances que l’abrogation se produise, et en effet, malgré la promesse de Biden, il semble que l’amendement Hyde perdurera en raison du Sénat également divisé.

Ainsi, selon l’argument populaire, les défenseurs qui ont poussé Biden sur cette question ont non seulement échoué à élargir l’accès à l’avortement, mais aussi a déplacé l’aiguille (même si ce n’est que légèrement) contre son élection en le forçant à prendre une position de premier plan sur un sujet qui divise, augmentant ainsi les chances qu’un candidat vraiment anti-avortement gagne à la place. Je pense que l’accès à l’avortement est important, donc je suis d’accord avec les défenseurs sur la question des valeurs ici, mais je trouve cette plainte convaincante. Pourquoi choisir un combat que vous ne pouvez pas gagner ?

David Shor, le consultant politique le plus associé au vulgarisme, peut citer son travail pour les élections présidentielles de 2008 et 2012 de Barack Obama. campagnes comme preuve que cette approche fonctionne. Obama était un politicien très talentueux, et il a mis l’accent sans relâche sur les domaines où ses opinions étaient populaires et a adopté des positions désormais conservatrices sur des questions telles que le mariage homosexuel. Dans le même ordre d’idées, il a remporté deux élections présidentielles par de larges marges – tandis que le parti démocrate post-Obama a connu des difficultés.

Il existe des contre-arguments, tels que la conviction qu’en s’adressant à leur base – même autour de politiques peu susceptibles de devenir loi — les politiciens peuvent accroître l’enthousiasme et stimuler la participation aux urnes. Mais le contre-contre-argument semble plus convaincant : qu’en fait l’enthousiasme a tendance à suivre de près la popularité globale, et que le succès électoral est bon pour la construction du mouvement, point final.

D’autres se sont opposés au vulgarisme au motif que, parce que les républicains imposent des lois extrémistes, il est important de les contrer sur tous les fronts, de peur que le pays ne sombre dans l’extrémisme. Mais je suis convaincu que plus vous pensez qu’il est important de battre les républicains, plus il est important de battre les républicains, ce qui signifie que vous devriez essayer d’adopter des positions politiquement populaires afin d’avoir plus de chances de gagner les élections.

Cependant, je pense qu’il y a une limite à ce que vous pouvez faire avec le seul vulgarisme. Et – tout en concédant à Yglesias et Shor que, à la marge actuelle, les personnes impliquées dans le plaidoyer électoral devraient prendre le vulgarisme beaucoup plus au sérieux – je ne peux pas m’empêcher de m’inquiéter instinctivement des conversations qui peuvent ne pas avoir lieu et qui doivent avoir lieu parce qu’elles ‘ re impopulaire.

Faire de la place à l’impopulaire

L’un de mes héros philosophiques est le penseur britannique Jeremy Bentham, souvent appelé l’inventeur de l’utilitarisme.

Né en 1748, il s’est fait le champion de certaines causes très impopulaires à son époque. Il était abolitionniste, soutenait l’égalité des droits pour les femmes, s’opposait à la peine capitale ainsi qu’aux châtiments corporels (y compris pour les enfants), travaillait longuement sur la réforme des prisons, soutenait le droit au divorce et avait par ailleurs obtenu une tonne de choses que presque personne ne au milieu des années 1700 allait bien. (Il s’est aussi trompé de trucs; sa grande idée de réforme de la prison, pour un énorme panoptique avec les détenus sous observation constante, semble plutôt mauvaise.)

À cette longue liste d’opinions en avance sur son temps, les historiens ont fini par en reconnaître une de plus : Bentham s’est également opposé à la criminalisation de l’homosexualité. Mais il a choisi de ne pas publier ses essais sur ce sujet, et il a fallu plus de deux siècles avant qu’ils ne soient largement lus et discutés. Beaucoup de ses autres points de vue ont peut-être été impopulaires à leur époque, mais pas comparés à celui-ci; il aurait craint que la publication des essais ne déclenche un tollé qui éclipserait tous ses autres travaux.

Je ne suis pas sûr que Bentham ait fait le mauvais choix. Pour un penseur du XVIIIe siècle, les compromis qu’il envisageait étaient véritablement difficiles. Mais je suis content qu’il n’ait pas fait le contraire et qu’il ait simplement choisi ses positions les plus attrayantes et n’ait écrit que sur celles-ci. S’il n’avait écrit que sur ses propositions de réforme des prisons, qui ont suscité un intérêt considérable même à l’époque, sa précieuse réflexion sur l’utilitarisme, le divorce, l’abolition et les droits des enfants n’aurait peut-être jamais été en a fait le discours public.

Donc, ma réflexion sur le vulgarisme est que si vous n’êtes pas un politicien candidat à une élection, vous devriez essayer de dire principalement ce que vous pensez réellement être vrai, même si c’est (pour l’époque) bizarre et impopulaire. Si vous êtes un journaliste ou un citoyen qui se dispute sur Internet ou un chercheur qui conçoit des politiques, vous devriez écrire sur ce que vous croyez réellement.

Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas également faire des appels inspirés de manière pragmatique sur les batailles à choisir. Même si vous exprimez des opinions que vous jugez impopulaires, vous devriez réfléchir à deux fois avant de faire pression sur les politiciens que vous voulez gagner pour qu’ils soutiennent haut et fort ces mêmes positions impopulaires.

Je ne m’écarte pas du point de vue des plus grands partisans du vulgarisme ici. Yglesias, pour sa part, a récemment écrit sur la façon dont c’est un énorme problème que les groupes de réflexion et les groupes de défense « s’alignent » plutôt que de critiquer – et donc d’améliorer et de tester – les propositions des autres.

Mais je pense que, alors que nous vivons dans une société follement plus libre que celle de Bentham, les gens peuvent subir beaucoup de pression pour se taire sur leurs opinions les plus étranges. Beaucoup d’idées bizarres ou impopulaires sont aussi de mauvaises idées, mais en débattre ouvertement me semble toujours mieux que de les tenir comme une prémisse tacite. Et je veux juste m’assurer que le vulgarisme – qui est un bon principe pour gagner des élections mais pas automatiquement pour un climat intellectuel sain – ne rogne pas sur cette valeur.

Les électeurs sont plus intelligents que vous ne le pensez

Les électeurs ont un radar assez finement réglé pour la malhonnêteté, et je pense qu’une façon de se tromper en essayant de populariser est de donner l’impression de mentir au public tout en essayant de le distraire de vos priorités réelles.

Je pense que le sentiment que les médias, les politiciens et les experts sont malhonnêtes – défendant des politiques auxquelles ils ne croyaient pas vraiment ou auxquelles ils ne se souciaient pas vraiment, ou se conformant à la ligne par souci d’unité apparente tout en ayant des doutes en privé – a fait une tonne de dommages à la confiance sociale et à diverses institutions aux États-Unis aujourd’hui.

Je pense donc que les gens qui essaient de rendre le monde meilleur grâce à la recherche et à la communication ne devraient pas eux-mêmes arrêter de dire des choses extrêmement étranges alors qu’ils pensent sincèrement que ces choses sont vraies et importantes. Ils ne devraient pas être publiquement d’accord avec tout ce avec quoi ils sont en désaccord en privé, même s’ils essaient de préserver leur crédibilité.

Ils devraient s’engager dans des choses qui comptent pour le grand public, ne serait-ce que pour prouver qu’ils valent la peine d’être écoutés, mais ils devraient passer beaucoup de temps à essayer de comprendre ce qui se passe réellement et de le dire aux gens.

C’est ma logique pour laquelle je n’ai personnellement pas fermé mes positions sur l’ouverture des frontières, l’intelligence artificielle ou l’élevage industriel, même s’ils sont tous profondément impopulaires, et un candidat qui en parlerait autant que moi perdrait les élections.

Il est important que des conversations étranges se déroulent au grand jour, même s’il est également important pour les politiciens d’une démocratie de se pencher sur les questions qui préoccupent les électeurs. Présenter un front uni en dissimulant de vrais désaccords ne vaut tout simplement pas les dommages que cela cause à la confiance du public, ou à notre capacité à résoudre des problèmes dans le monde réel, où des cotes d’approbation exorbitantes ne remplacent pas une compréhension de ce qui est réellement passe. (Et les notes d’approbation exorbitantes ne dureront pas si vous vous trompez dans le monde réel.)

Il est évidemment très important de gagner des élections, et faire la chose populaire est certainement un moyen fort de le faire. Mais lorsqu’il s’agit de faire avancer des idées – et d’être plus flexible pour un avenir qui peut changer d’une manière que nous ne pouvons pas anticiper – il est utile d’être ouvert à l’inhabituel, même à l’indésirable.