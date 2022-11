La théorie du trou noir remise en question après qu’une nouvelle star ait défié les règles

Une fusion d’étoiles à neutrons récemment observée a jeté le doute sur le modèle accepté de formation de trous noirs

Des astronomes britanniques ont découvert un “hypermassif” étoile à neutrons qui a émis des radiations pendant bien trop longtemps avant de s’effondrer en un trou noir, remettant en question certaines des hypothèses sur le phénomène scientifique. Leurs observations ont été publiées jeudi.

Une équipe de l’Université de Bath dans le Somerset a observé une étoile binaire fusionnant et créant un “hypermassif” étoile à neutrons, qui a émis des rayons gamma pendant plus d’une journée avant de s’effondrer dans un trou noir. Le résultat, baptisé GRB 180618A, se trouve à environ 10,6 milliards d’années-lumière et a été capturé par l’observatoire en orbite Neil Gehrels Swift de la NASA. Un observatoire robotique des îles Canaries a ensuite zoomé sur les conséquences.

“Une étoile à neutrons aussi massive avec une longue espérance de vie n’est normalement pas considérée comme possible”, Le Dr Nuria Jordana-Mitjans, auteur principal de l’étude, a déclaré au Guardian. “C’est un mystère pourquoi celui-ci a si longtemps vécu.”

Jordana-Mitjans et ses collègues interprètent le “propriétés spectrales et temporelles inhabituelles” de l’objet “comme preuve d’une étoile à neutrons hautement magnétisée et en rotation”, ont-ils écrit dans leur étude Astrophysical Journal. La découverte, disaient-ils, “ouvre une nouvelle ère pour la recherche d’homologues d’ondes gravitationnelles avec des relevés à cadence rapide.”

On pense que les étoiles à neutrons sont les noyaux effondrés de supergéantes, créés par des explosions de supernova, avec un rayon d’environ 10 kilomètres et une masse d’environ 1,4 du soleil terrestre. Ils sont liés par un phénomène appelé “pression de dégénérescence neutronique” et s’effondrent si leur masse dépasse une certaine limite.

“Ce sont des objets exotiques tellement étranges”, a déclaré le professeur Carole Mundell, co-auteur de l’étude. “C’est le premier aperçu direct que nous pouvons avoir d’une étoile à neutrons hypermassive en rotation dans la nature”, elle a ajouté. “Mon intuition est que nous en trouverons d’autres.”

Les sursauts gamma qui accompagnent l’effondrement des étoiles à neutrons sont les événements les plus énergétiques de l’univers depuis le Big Bang, selon The Guardian. On pensait qu’ils provenaient des pôles du trou noir nouvellement formé, mais les nouvelles observations montrent qu’ils émanaient de l’étoile à neutrons elle-même.