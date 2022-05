La théorie du remplacement, une croyance marginale alimentée en ligne, est remodelée par GOP

Mais la théorie du remplacement, autrefois confinée aux marécages de fièvre numérique des forums de discussion Reddit et des sites nationalistes blancs semi-obscurs, est devenue courante. Sous des formes parfois plus discrètes, la peur qu’elle cristallise – d’une Amérique future dans laquelle les Blancs ne sont plus la majorité numérique – est devenue une force puissante dans les médias et la politique conservateurs, où la théorie a été empruntée et remixée pour attirer le public, retweets et de petits dons en dollars.

Selon son propre témoignage, le suspect de Buffalo, Payton S. Gendron, a suivi une voie plus solitaire vers la radicalisation, s’immergeant dans la théorie du remplacement et d’autres types de contenus racistes et antisémites facilement trouvés sur les forums Internet, et présentant les Noirs américains, comme les immigrants hispaniques, comme « remplaçants » des Américains blancs. Pourtant, ces derniers mois, des versions des mêmes idées, sablées et dépouillées de thèmes explicitement anti-noirs et antisémites, sont devenues monnaie courante au sein du Parti républicain – exprimées à haute voix lors des audiences du Congrès, reprises dans les publicités de la campagne républicaine et adoptées par un nombre croissant de candidats de droite et personnalités médiatiques.