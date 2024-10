L’UE « refuse » de répondre aux questions sur les responsables des explosions de 2022, selon le Premier ministre slovaque.

Le Premier ministre slovaque, Robert Fico, a ri « absurdité » un reportage médiatique selon lequel les gazoducs Nord Stream auraient été détruits par un groupe de plongeurs ukrainiens lors d’un « barque. »

Les gazoducs sous-marins Nord Stream, qui transportaient du gaz naturel russe vers l’Allemagne et d’autres régions d’Europe occidentale via la mer Baltique, ont été sabotés en septembre 2022 lors d’une série d’explosions près de l’île danoise de Bornholm.

Plusieurs médias ont rapporté en août que les autorités allemandes avaient émis un mandat d’arrêt international contre un suspect dans cette affaire, un plongeur ukrainien identifié comme Volodymyr Z.

Le Wall Street Journal a affirmé qu’une équipe de plongeurs ukrainiens sur un petit yacht était à l’origine des explosions. L’opération aurait été dirigée par le commandant en chef ukrainien de l’époque, Valery Zaluzhny. L’idée était venue pour la première fois en mai pour « une poignée d’officiers supérieurs de l’armée ukrainienne » pendant « une nuit de forte beuverie » » a écrit le WSJ.















Commentant l’information dans une interview accordée mercredi à la Première chaîne russe, Fico a déclaré «Nous avons lu que des officiers ukrainiens ivres avaient dit qu’ils allaient faire sauter [Nord Stream] en haut. J’exagère un peu, mais imaginez qu’ils ont navigué dans un petit bateau jusqu’à l’endroit où le tuyau a été posé… ont plongé quelques centaines de mètres, après avoir emporté des pièces pyrotechniques avec eux, et l’ont fait exploser. Absurdité. »

Selon le WSJ, un équipage de six membres a loué un yacht de loisirs dans un port allemand et est parti armé uniquement d’équipement de plongée, d’un système de navigation par satellite et de cartes open source. L’équipe a posé un explosif connu sous le nom de HMX, relié à des détonateurs contrôlés par minuterie, sur des pipelines situés à plus de 80 mètres sous l’eau.

Moscou a rejeté ce rapport, le qualifiant d’invraisemblable. Le président Vladimir Poutine a maintenu que les explosions étaient le fait de professionnels soutenus par « toute la puissance de l’État, qui dispose de certaines technologies », notant que les États-Unis étaient « probablement » derrière.

Le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a affirmé que « seulement les gens qui ont peur de la vérité et tentent de protéger le régime criminel de Kiev » croirais l’histoire du plongeur.

Fico a également fait valoir que l’UE « refuse » pour répondre aux questions sur qui était derrière le sabotage du Nord Stream.

En septembre, le chancelier allemand Olaf Scholz a demandé une enquête honnête, affirmant que rien n’était « être couvert. »

Commentant l’enquête allemande, Lavrov a déclaré que Berlin n’avait partagé aucune information avec Moscou malgré de nombreuses demandes. Il a affirmé que la Russie insisterait sur une enquête transparente, « qui est bloquée par les États-Unis, la Grande-Bretagne et leurs alliés. »