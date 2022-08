La théorie du complot sur le «nouvel ordre mondial» ne sauvera pas la maison de Vancouver de la forclusion, selon le juge

Lorsque Karen Wai King Lew a déclaré à un juge de la Colombie-Britannique que sa dette hypothécaire avait été entièrement annulée, elle a invoqué une théorie du complot vieille de deux décennies sur un « nouvel ordre mondial » qui a récemment refait surface.

Selon une récente décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, Lew a interjeté appel d’une ordonnance de forclusion de sa maison de Vancouver au motif que quelque chose appelé NESARA/GESARA avait été promulguée et toutes les cartes de crédit, hypothèques et autres dettes bancaires seraient effacées dans un “jubilé” de pardon.

“Elle l’a décrit comme un nouvel ordre mondial en attente qui a ses racines aux États-Unis (NESARA), mais a évolué vers un mouvement mondial (GESARA), dont de nombreux pays sont signataires, dont le Canada”, a déclaré la juge Sharon Matthews. écrit dans sa décision du 12 juillet .

“Elle a affirmé que cela implique la démission des dirigeants mondiaux, de nouvelles monnaies qui seront adossées à l’or, et un monde plus harmonieux et pacifique où les qualités d’asservissement de la dette seront abolies.”

Les partisans de cette théorie affirment que NESARA, la loi sur la sécurité économique nationale et la réforme, a été secrètement adoptée par le Congrès américain en 2000 et devrait être annoncée le 11 septembre 2001. La théorie est que toutes les preuves ont été détruites lorsqu’une cabale ténébreuse du monde dirigeants ont organisé l’attaque contre le World Trade Center à New York.

GESARA, la loi sur la sécurité et la réforme économiques mondiales, est censée être la version mondiale de la loi.

Bien sûr, rien de tout cela n’est vrai, et les arguments de Lew n’ont eu aucun effet devant le tribunal.

“Je n’ai pas accepté que NESARA/GESARA fasse partie du paysage juridique canadien. Je n’accepte pas que Mme Lew ait prouvé qu’il y a un nouvel ordre mondial en attente qui mettra fin aux procédures de forclusion”, a écrit Matthews.

Le juge a confirmé une ordonnance autorisant la conduite de la vente de la maison de Lew à la Banque de Montréal et l’a condamnée à payer les frais à la banque, ainsi qu’à un second créancier hypothécaire.

‘Illuminati’ blâmé pour une prétendue dissimulation

De fausses théories juridiques basées sur des interprétations fantaisistes de la loi ont connu une résurgence depuis le début de la pandémie de COVID-19, mais cela semble être la première décision d’un tribunal de la Colombie-Britannique dans un argument NESARA/GESARA qui a été publié publiquement.

NESARA était une véritable proposition de projet de loi, créée par un Américain du nom de Harvey F. Barnard, qui a exposé ses idées dans un livre de 1996 intitulé Assècher le marécage : Réforme des politiques monétaire et budgétaire.

Des gens comme Lew affirment que NESARA est en vigueur depuis plus de 20 ans, suivi de la mise en œuvre internationale de GESARA.

Selon le site Web gesara.news, sur lequel Lew s’est appuyé pour faire valoir ses arguments devant le tribunal, l’ancien président américain Bill Clinton a promulgué la loi NESARA sous la menace d’une arme, mais il savait soi-disant “très bien que les Illuminati étaient en charge, et que cette loi était ne jamais être appliqué.”

Il poursuit en disant que les attentats du 11 septembre ont détruit tous les ordinateurs et toutes les données liées à des billions de dollars de «fonds de propriété» qui étaient censés être restitués aux débiteurs à travers le pays. Depuis lors, selon la théorie, tous les fonctionnaires, policiers, juges, journalistes et toute autre personne connaissant NESARA ont été soumis à une ordonnance de bâillon les empêchant de révéler l’existence de ce prétendu nouvel ordre.

Cela n’est pas mentionné dans la décision du tribunal, mais la «reine du Canada» autoproclamée, une influenceuse du complot QAnon basée en Colombie-Britannique nommée Romana Didulo, a annoncé sur Telegram qu’elle déploie NESARA / GESARA au Canada.

La Banque de Montréal s’est vu accorder la conduite de la vente de la propriété de 1,7 million de dollars de Karen Lew au 2716, avenue Waverley, à Vancouver. (Google Maps)

Lew, qui s’est représentée devant le tribunal, a affirmé que le solde de son hypothèque était nul au 8 février en raison de NESARA/GESARA, selon la décision. Mais elle n’a présenté aucune preuve de cela au tribunal, ni que NESARA ou GESARA avaient effectivement été mis en œuvre au Canada ou en Colombie-Britannique.

Selon BC Assessment, la maison de Lew au 2716 Waverley Ave. était évaluée à 1,7 million de dollars en 2022. Elle l’a achetée pour seulement 401 000 $ en 1998.

Une ordonnance de forclusion pour la propriété a été accordée par le maître de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, Kimberley Robertson, ce printemps, après l’expiration du délai de remboursement de la dette hypothécaire bancaire de 209 721,51 $, selon la décision.

En plus de faire valoir que ses dettes hypothécaires avaient été annulées, Lew a également affirmé dans son appel que Robertson avait un parti pris lorsqu’elle a ordonné la forclusion.

“Elle a soutenu que Maître Robertson est devenu maître parce qu’elle savait que la pratique de forclusion de son cabinet d’avocats prendrait fin lorsque toutes les hypothèques et autres dettes seraient annulées”, indique la décision.

Matthews a conclu qu’il n’y avait “aucun fondement” à cette affirmation.