Le président Joe Biden, Lorsqu’on lui a demandé la semaine dernière ce que son gouvernement envisageait de faire pour réduire le nombre de victimes civiles à Gaza, il a répondu en rejetant l’idée selon laquelle les chiffres pouvaient être fiables. “Je ne sais pas si les Palestiniens disent la vérité sur le nombre de personnes tuées”, a déclaré Biden. dit mercredi. « Je suis sûr que des innocents ont été tués et que c’est le prix à payer pour faire la guerre », a-t-il ajouté. « Mais je n’ai aucune confiance dans le chiffre utilisé par les Palestiniens. »

Une nouvelle analyse de The Intercept fournit des preuves réfutant cette affirmation.

Les efforts de Biden pour délégitimer les chiffres provenant de Gaza en les qualifiant de fausses nouvelles ont créé une ouverture permettant aux défenseurs de la campagne de bombardements aveugles d’Israël de rejeter la crise ; ils notent que le Hamas gouverne Gaza, dirige donc le ministère de la Santé et gonfle les chiffres. (Biden a précisé plus tard qu’il voulait dire qu’il ne faisait pas confiance au Hamas, pas à tous les Palestiniens, selon le le journal Wall Street.)

L’affirmation de Biden a été rapidement rejetée par les organisations de défense des droits humains actives à Gaza depuis des années. L’Associated Press a noté que les chiffres du ministère de la Santé de conflits précédents Les chiffres correspondent largement aux chiffres obtenus par le gouvernement israélien et les Nations Unies. Et le Département d’État lui-même a longtemps considéré les chiffres comme fiables.

Le ministère de la Santé de Gaza a, quant à lui, répondu en publiant une liste de noms de 6 747 personnes décédées au 26 octobre depuis le début de la campagne de bombardement, dont 2 664 enfants. La liste comprenait 2 665 enfants, mais The Intercept a découvert qu’un garçon de 14 ans était répertorié deux fois, ce qui ramène le total à 6 746. Sinon la liste ne contient pas de doublons.

Maintenant que le ministère de la Santé a publié une liste des victimes, les sceptiques suggèrent que cette liste pourrait être fabriquée et qu’un papier sur lequel figurent des noms ne prouve rien. Immédiatement après la publication de ces noms, le coordinateur des communications stratégiques du Conseil de sécurité nationale de Biden, John Kirby, a maintenu son scepticisme : en disant que le ministère est « une façade pour le Hamas » et que « nous ne pouvons prendre au pied de la lettre quoi que ce soit venant du Hamas, y compris le soi-disant ministère de la Santé ».

Pressé, Kirby a reconnu que le nombre de victimes civiles augmentait. « Nous savons absolument que le nombre de morts continue d’augmenter à Gaza. Bien sûr, nous le savons. Mais ce que nous disons, c’est que nous ne devrions pas nous fier aux chiffres avancés par le Hamas et le ministère de la Santé », a-t-il déclaré. Un journaliste a noté que des informations indépendantes suggéraient que « des milliers » de civils avaient été tués. “Nous ne le contesterions pas” » dit Kirby.

Mais la liste elle-même est-elle fiable ? Nous l’avons interrogé et avons pu corroborer des dizaines de noms figurant sur la liste du ministère à travers une seule famille.

Avant la publication de la liste, Maram Al-Dada, un Palestinien né et élevé à Gaza mais qui vit désormais à Orlando, en Floride, avait raconté à The Intercept la mort de sept membres de sa famille du côté paternel et de 30 du côté de son père. du côté de sa mère, à Khan Yunis et aux alentours. Une semaine plus tard, ce nombre était passé à 46 au total. (Lui et sa famille ont été présentés sur le podcast Deconstructed de la semaine dernière.)

Nous avons comparé la liste de ses proches qui a commencé à être dressée la semaine dernière – avant la publication de la liste par les responsables de Gaza – avec la liste rendue publique par la suite par le ministère de la Santé. Al-Dada et ses parents ont demandé que les noms de famille ne soient pas publiés, car on craint à Gaza qu’Israël ait pris pour cible les journalistes et leurs familles, et qu’il puisse également exercer des représailles contre les civils qui parlent aux médias occidentaux. La famille espère sortir de la guerre avec autant de proches encore en vie que possible.

La liste des personnes tuées comprend quatre noms de famille différents : 30 membres d’une branche de la famille, neuf d’une autre, quatre d’une troisième et trois d’une quatrième.

Sur les 46 membres de la famille d’Al-Dada jusqu’à présent perdus dans la guerre, 43 figurent sur la liste, du plus petit – une petite fille qui n’a pas encore un an – à la plus âgée, une grand-mère de 71 ans.

Lorsqu’un bâtiment est frappé, plusieurs générations sont anéanties. « En Palestine, la société est organisée différemment qu’ici », a noté Al-Dada. « Les gens ne quittent jamais leur place. Les familles sont donc immenses ; ils restent tous proches les uns des autres. Par exemple, si vous avez un fils, il se mariera et construira une maison juste derrière la vôtre et cela continuera. C’est pourquoi vous constaterez que de nombreuses personnes de la même famille sont tuées.

Chaque nom figurant sur la liste est l’histoire d’une profonde tragédie. Par exemple, la maison d’une famille avait déjà été bombardée et le père et ses deux enfants ont donc cherché refuge chez son frère. L’épouse du père de famille se trouvait en Arabie Saoudite, en pèlerinage à La Mecque, lorsqu’elle a appris que son mari et ses enfants avaient été tués dans un nouvel attentat à la bombe contre la maison de son beau-frère. L’attentat a également tué le frère de l’homme.

Il y a également eu de nombreux incidents évités de justesse. Lundi, le voisin des grands-parents d’Al-Dada a été bombardé, tuant la famille qui y vivait. Un petit éclat d’obus provenant de l’explosion a déchiré une grille en acier, a traversé une chaise blanche et a détruit le réfrigérateur de la famille. Sa grand-mère, indemne, était assise sur cette chaise quelques instants plus tôt. Il a partagé avec nous les photos suivantes.

Image : fournie à The Intercept

Un rapport du HuffPost révèle également que près de 20 rapports du Département d’État ont cité le ministère, et l’un d’eux a également soutenu que le ministère avait peut-être sous-estimé. “Les chiffres sont probablement beaucoup plus élevés, selon les rapports de l’ONU et des ONG sur la situation”, peut-on lire dans le rapport du Département d’État américain.

The Intercept a présenté à la Maison Blanche notre nouveau rapport et a demandé si Kirby et Biden soutenaient leurs affirmations. Nous avons également demandé si l’administration avait déployé des efforts indépendants pour évaluer l’ampleur des massacres si les chiffres du ministère de la Santé n’étaient pas fiables et si, comme l’administration l’affirme publiquement, elle était préoccupée par les pertes civiles. La Maison Blanche nous a renvoyé aux commentaires publics faits par Kirby et le porte-parole du Département d’État, Matt Miller, reconnaissant les victimes civiles.

“Nous n’avons aucun moyen de faire une évaluation précise du nombre de civils morts à Gaza”, a déclaré Miller. dit journalistes. « Il n’existe pas d’organisme indépendant opérant à Gaza qui puisse fournir un chiffre précis. Mais nous sommes sceptiques quant à tout ce que dit le Hamas, mais cela étant dit, de toute évidence, un certain nombre de civils sont morts, c’est pourquoi nous nous efforçons de faire tout ce que nous pouvons pour minimiser les dommages causés aux civils et apporter une aide humanitaire aux civils de Gaza. »

Loin de faire tout ce qui est en son pouvoir pour minimiser les dommages causés aux civils, l’armée israélienne a dit son « accent est mis sur les dégâts et non sur la précision ». Amir Avivi, ancien commandant adjoint de la division de Gaza de l’armée israélienne, dit récemment, “Lorsque nos soldats manœuvrent, nous le faisons avec une artillerie massive, avec 50 avions au-dessus de nos têtes qui détruisent tout ce qui bouge.”

Al-Dada a déclaré que sa famille était fermement apolitique et n’avait aucun lien avec le Hamas. L’attaque du 7 octobre contre Israël les a surpris autant que le monde entier.

Depuis que Biden a brouillé les cartes quant à l’ampleur du carnage, Israël a imposé une coupure totale des communications à Gaza, tout en intensifiant sa campagne de frappes aériennes et en lançant une invasion terrestre. Les responsables américains ont aurait a lancé des avertissements privés au gouvernement israélien mais n’a toujours pas menacé de retirer tout soutien militaire, politique ou économique. Au lieu de cela, l’administration Biden met en place un programme de 14 milliards de dollars pour Israël qui comprend de l’argent pour le Dôme de Fer, le réapprovisionnement en armes, et bien plus encore.

Le ministère de la Santé de Gaza a publié des chiffres actualisés : au mardi 31 octobre, au moins 8 525 Palestiniens ont été tués et plus de 21 543 blessés depuis le 7 octobre.