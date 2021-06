La théorie des fuites de laboratoire de Covid s’intensifie alors que «AUCUNE chauve-souris ni aucun pangolin n’ont été vendus sur le marché humide de Wuhan», détruisant la revendication de la Chine

Les chauves-souris et les pangolins n’étaient pas à vendre à Wuhan avant l’apparition de Covid et n’étaient pas la source du virus, ont montré de nouvelles recherches.

La découverte a sapé un élément clé de l’explication de la Chine sur les origines de la pandémie et a alimenté les soupçons selon lesquels le virus pourrait avoir fui de l’Institut de virologie de Wuhan.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Le marché de Huanan à Wuhan était initialement soupçonné d’être à l’origine du Covid

La Chine n’a pas autorisé l’accès complet à l’Institut de virologie de Wuhan Crédit : EPA

On soupçonne de plus en plus que Covid pourrait avoir fui d’un laboratoire Crédit : Institut de virologie de Wuhan

Le rapport de l’Organisation mondiale de la santé sur les origines de la pandémie a souligné la transmission par les animaux comme étant la source la plus probable, qui est également la ligne officielle chinoise.

Les pangolins ont fait l’objet de recherches compte tenu de leur popularité en médecine chinoise et du fait qu’ils sont connus pour être porteurs de coronavirus.

Et les scientifiques ont découvert qu’un virus que les chauves-souris ont découvert était identique à 94,5% à Covid.

L’OMS a examiné si les marchés dits humides de Wuhan, où de telles espèces exotiques sont à vendre, pourraient être la source de Covid et a demandé que le commerce des chauves-souris et des pangolins soit surveillé.

Mais la nouvelle étude de l’Université d’Oxford a révélé qu’aucune des espèces n’était en vente à Wuhan avant que Covid n’y émerge.

L’article, publié dans la revue Nature-Scientific Reports, a révélé qu’il y avait 31 espèces protégées en vente à Wuhan – mais pas les chauves-souris et les pangolins.

Richard Ebright, professeur de chimie et de biologie chimique à l’Université Rutgers, fait partie d’un nombre croissant de scientifiques qui ont déclaré que la théorie des fuites de laboratoire devait être entièrement examinée.

En réponse à la nouvelle étude, il a tweeté : « Un autre faux pilier du faux récit s’effondre. »

Les chauves-souris n’étaient pas à vendre sur les marchés humides de Wuhan Crédit : Alamy

La recherche montre également que les pangolins n’étaient pas non plus à vendre Crédit : Alamy

Le professeur David Macdonald, l’un des auteurs du rapport, a déclaré que « sans surprise… le blâme a été pointé du doigt sur le commerce d’espèces sauvages sur les marchés humides de Wuhan, Hubei ».

Mais les chauves-souris sont en fait rarement consommées dans le centre de la Chine et le commerce du pangolin reste un problème important dans d’autres villes et nœuds commerciaux chinois, mais pas à Wuhan, a-t-il expliqué.

Il a ajouté : « Notre enquête… a révélé que les chauves-souris et les pangolins avaient un alibi – il n’y en avait pas non plus !

La recherche a révélé que 47 381 animaux d’un total de 38 espèces, dont des belettes de Sibérie, des hérissons de l’Amour, des écureuils volants et des vipères, étaient en vente à Wuhan.

Le professeur Macdonald a déclaré que « bien que nous n’ayons découvert aucune preuve à l’appui d’un débordement original de chauves-souris ou de pangolins candidats à Wuhan, il semblerait qu’il ne s’agisse que d’une question de temps avant qu’une autre maladie indésirable puisse se propager dans la population humaine ».

Que savons-nous de l’Institut de virologie de Wuhan ? L’Institut de virologie de Wuhan est le laboratoire de sécurité le plus élevé de son genre dans toute la Chine – et se trouve au cœur des origines de la pandémie. Diverses théories ont été rapportées sur le laboratoire, dirigé par le scientifique Dr Shi Zhengli, connu sous le nom de « Bat Woman ». Le laboratoire est spécialisé dans les virus transmis par les chauves-souris et menait des expériences sur eux depuis 2015. Des sas, des combinaisons intégrales et des douches chimiques sont requis avant d’entrer et de sortir de l’installation – la première en Chine à être accréditée avec le niveau de biosécurité 4 (BSL-4). Les laboratoires BSL-4 sont les seuls domaines au monde où les scientifiques sont autorisés à étudier des maladies incurables. Les scientifiques du laboratoire ont même testé un mystérieux virus qui a tué trois mineurs à 1 000 miles de là dans la province du Yunnan en 2012. Il a été suggéré que ce bogue mortel pourrait avoir été la véritable origine de Covid-19. Les experts du laboratoire ont également conçu un nouveau type de « super-virus » hybride qui peut infecter les humains en 2015, selon la revue Nature Medicine L’étude a été conçue pour montrer le risque de virus véhiculés par les chauves-souris qui pourraient être transmis à l’homme. Rien ne suggère que les travaux de l’établissement en 2015 soient liés à la pandémie et l’établissement nie les allégations de fuite de laboratoire. Le laboratoire recrutait également de nouveaux scientifiques pour sonder les coronavirus chez les chauves-souris sept jours seulement avant l’épidémie.

Le soupçon que Covid pourrait avoir fui d’un laboratoire a d’abord été rejeté comme une théorie du complot, mais a gagné du terrain dans la mesure où le président Joe Biden a ordonné à des espions américains d’enquêter.

Le renseignement britannique aurait également récemment évalué la théorie et amélioré sa probabilité de « à distance » à « faisable ».

Le refus de la Chine d’autoriser une enquête complète et des démentis de plus en plus criards ont alimenté les soupçons selon lesquels elle cherche à dissimuler sa culpabilité.

Des lacunes choquantes en matière de biosécurité s’étalant sur plus de 40 ans ont également conduit certains à remettre en question la ligne officielle chinoise selon laquelle la maladie a été transmise des animaux aux humains.

En 2004, deux chercheurs chinois ont été exposés au SRAS et ont propagé la maladie à d’autres, en tuant un.

On soupçonne également une épidémie de grippe H1N1 à la fin des années 1970 d’avoir fui d’un laboratoire, tandis qu’une épidémie d’infection bactérienne en 2020 a été attribuée à une fuite d’une usine de vaccins.