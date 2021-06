La théorie des fuites dans le laboratoire de Wuhan se développe alors qu’un expert britannique qui a tenté de faire taire les allégations est SACQUÉ de l’enquête pandémique de l’ONU

Un scientifique BRITANNIQUE qui a tenté de faire taire la théorie des fuites du laboratoire de Wuhan a été retiré de la commission des Nations Unies enquêtant sur les origines de Covid.

Le Dr Peter Daszak a été évincé de l’enquête Lancet soutenue par l’ONU car il a tenté à plusieurs reprises de rejeter les allégations selon lesquelles le virus aurait pu s’échapper de l’Institut de virologie de Wuhan (WIV).

Le Dr Daszak est le président de l’EcoHealth Alliance – une organisation basée aux États-Unis qui a été révélée avoir acheminé de l’argent des contribuables vers WIV pour effectuer des recherches sur le gain de fonction des coronavirus à base de chauves-souris.

L’homme de 55 ans entretient des relations étroites avec le chef du laboratoire, le Dr Shi Zhengli – surnommé « Batwoman » – et a tweeté joviale l’année dernière à propos de chanter un karaoké avec elle et de « faire la fête dans une grotte de chauves-souris » au milieu de la pandémie.

Le WIV est cependant le principal suspect alors que des preuves circonstancielles s’accumulent qui relient les origines du virus à une fuite de laboratoire alors que les États-Unis ont commandé une sonde « redoublée ».

Le Dr Daszak a fait partie de l’enquête de l’OMS très tournée en dérision qui s’est rendue à Wuhan au début de cette année, seulement pour voir ses conclusions rejetées comme un « blanc de chaux » et sapées par le directeur de l’OMS le même jour que sa publication.

Il reste répertorié sur le site Web de la Commission The Lancet COVID-19, mais son profil a été mis à jour pour refléter son départ.

Sous sa photo et sa biographie, il est désormais indiqué « rejeté des travaux de la Commission sur les origines de la pandémie ».

Aucune autre information n’a été donnée – mais Daszak a été largement critiqué pour avoir semblé avoir un conflit d’intérêts sur ses liens avec WIV.

Il était l’un des 28 experts du monde entier invités à sonder les origines du virus et la meilleure façon de répondre à une pandémie.

Il a été organisé par le Réseau des solutions de développement durable des Nations Unies, qui se targue d’opérer « sous les auspices des Nations Unies pour mobiliser l’expertise scientifique et technique à l’appui des objectifs de développement durable ».

Le retrait du Dr Daszak de la sonde après avoir aidé à organiser une lettre signée par 27 scientifiques dénonçant la fuite du laboratoire comme une « théorie du complot » et « non scientifique ».

Le Dr Peter Dazak a été «récusé» des enquêtes sur les origines de Covid Crédit : LANCET

« Nous sommes solidaires pour condamner fermement les théories du complot suggérant que le COVID-19 n’a pas d’origine naturelle », a-t-il déclaré, dans un communiqué signé par lui-même et les 26 autres.

« Les théories du complot ne font que créer de la peur, des rumeurs et des préjugés qui mettent en péril notre collaboration mondiale dans la lutte contre ce virus ».

La lettre de 2020 a contribué à façonner le récit des premiers jours de la pandémie et à annuler des questions très sérieuses quant à savoir si le WIV aurait pu être lié au virus.

Rejetée comme une théorie du complot, des questions clés sont restées sans réponse et la possibilité d’un examen précoce de la Chine et du WIV sur les origines du laboratoire a peut-être été perdue.

Quelque 18 mois après que le virus a été détecté pour la première fois à Wuhan, ce n’est que maintenant que les questions sur l’origine potentielle du laboratoire sont prises au sérieux dans le discours dominant.

Les scientifiques et les experts qui ont soulevé des questions sur la fuite du laboratoire l’année dernière ont été licenciés et ridiculisés.

Tandis que les grandes entreprises technologiques comme Facebook tentaient de contrôler le récit sous les auspices de « fausses nouvelles » et de « désinformation ».

Le Dr Peter Daszak a fait partie des enquêtes de l’OMS tant ridiculisées Crédit : AFP

Le Dr Daszak et le chef de l’enquête de l’OMS, le Dr Peter Ben Embarek, posent pour des photos en Chine Crédit : Reuters

Le Dr Peter Palese, microbiologiste à l’école de médecine Icahn du mont Sinaï à New York, a signé la lettre du Lancet mais reconnaît maintenant qu’il y a de sérieuses questions sur les origines du virus.

L’homme de 77 ans a déclaré à MailOnline: « Je pense qu’une enquête approfondie sur l’origine du virus Covid-19 est nécessaire.

« ‘Beaucoup d’informations inquiétantes ont fait surface depuis la lettre que j’ai signée au Lancet, donc je veux voir des réponses couvrant toutes les questions. »

Le Dr Daszak avait également nié auparavant que des chauves-souris vivantes étaient étudiées au WIV – uniquement pour les images émergentes semblant montrer les animaux manipulés au laboratoire.

Il avait déjà fait marche arrière sur ses commentaires et a révélé qu’ils n’avaient même pas demandé si WIV gardait des chauves-souris vivantes lors de leur visite dans le cadre de l’enquête de l’OMS.

Covid a peut-être échappé à un chercheur infecté, éliminé de manière inappropriée ou des violations potentielles de la sécurité du laboratoire.

Pendant ce temps, le Dr Zhengli continue de nier furieusement toutes les allégations – accusant le monde de « verser des ordures sur un scientifique innocent ».

Que savons-nous de l’Institut de virologie de Wuhan ? L’Institut de virologie de WUHAN est le laboratoire le plus sécurisé de ce type dans toute la Chine – et se trouve au cœur des origines de la pandémie mondiale Diverses théories circulent sur le laboratoire, dirigé par le scientifique chinois Dr Shi Zhengli, connu sous le nom de « Bat Woman ». La plupart des scientifiques ne croient pas que le virus ait fui du laboratoire, et le laboratoire lui-même a catégoriquement nié ces affirmations. Le laboratoire était spécialisé dans les virus transmis par les chauves-souris et menait des expériences sur eux depuis 2015. Des sas, des combinaisons intégrales et des douches chimiques sont requis avant d’entrer et de sortir du laboratoire – le premier en Chine à être accrédité avec le niveau de biosécurité 4 (BSL-4). Les laboratoires BSL-4 sont les seuls endroits au monde où les scientifiques peuvent étudier des maladies incurables. Les scientifiques du laboratoire ont même testé mystérieux virus qui a tué trois mineurs à 1 000 miles de là dans la province du Yunnan en 2012. Il a été suggéré que ce bug mystérieux mortel pourrait avoir été la véritable origine de Covid-19. Les experts du laboratoire ont également conçu un nouveau type de « super-virus » hybride qui peut infecter les humains en 2015, selon la revue médicale Nature Medicine. Malgré les craintes entourant la recherche, l’étude a été conçue pour montrer le risque de virus portés par les chauves-souris qui pourraient être transmis à l’homme. Rien ne suggère que les travaux de l’installation en 2015 soient liés à la pandémie. Le laboratoire recrutait également de nouveaux scientifiques pour sonder les coronavirus chez les chauves-souris sept jours seulement avant l’épidémie. La Chine a commencé à renforcer la sécurité autour de ses biolabs, le président Xi Jinping déclarant qu’il s’agissait d’une question de « sécurité nationale » pour améliorer la sécurité scientifique lors d’une réunion en février dernier.

La Chine a longtemps été accusée d’avoir dissimulé ou déformé son rôle au début de la pandémie, affirmant que le Parti communiste avait manipulé les chiffres des cas et des décès tout en dissimulant des informations à l’OMS.

Pékin a des antécédents de fuites de laboratoires dans lesquelles des virus mortels se sont échappés accidentellement et les critiques ont souligné ce qu’ils prétendent être une approche enthousiaste de la sécurité.

Il n’y a actuellement aucune preuve suggérant que le virus a été intentionnellement libéré par la Chine.

Et il y a de nouvelles questions sur la mine de Mojiang – où un virus mystérieux a tué trois mineurs en 2012, et d’où le plus proche parent vivant de Covid a été récupéré à 96%.

Pendant ce temps, la chasse est lancée pour le mystérieux « Patient Su » – qui pourrait être l’un des premiers cas de Covid au monde et qui vivait à seulement cinq kilomètres de WIV.

La Chine a accusé les États-Unis de faire de la politique en attisant les craintes d’une fuite de laboratoire, et a même tenté de se concentrer sur les laboratoires biologiques aux États-Unis.

Il est apparu le mois dernier que le personnel du laboratoire de Wuhan est tombé malade et a eu besoin de soins hospitaliers des semaines avant que la Chine n’admette qu’elle était confrontée à une épidémie.

Et les experts ont affirmé que la vérité sur Covid pourrait apporter une « honte nationale » à la Chine et renverser le Parti communiste.