La théorie de Stephen Hawking avait raison. Une nouvelle étude confirme que les trous noirs ne diminuent pas avec le temps

L’espace extra-atmosphérique est rempli de mystères et bien que les chercheurs aient parcouru un long chemin dans leurs efforts pour en savoir plus sur l’univers au-delà de la Terre, il reste encore beaucoup à explorer. L’existence des trous noirs dans l’univers est l’un de ces sujets de mystère qui a toujours fasciné et intrigué les scientifiques et les passionnés de l’espace. La grande région de l’espace qui ne permet même pas à la lumière de la traverser a l’attraction gravitationnelle qui peut attirer n’importe quoi à l’intérieur s’il s’approche de sa portée. Même notre propre galaxie de la Voie lactée aurait la présence de Blackhole qui rend ses recherches encore plus importantes.

L’un des physiciens les plus célèbres de l’histoire, Stephen Hawking, avait mené diverses recherches au cours de sa carrière dans le but de comprendre l’espace extra-atmosphérique et les trous noirs. Dans le théorème de la zone de trou noir qu’il a proposé en 1971, Hawking avait suggéré qu’il était impossible pour un trou noir de diminuer en taille sur une période de temps. Ce théorème est dérivé de la théorie de la relativité d’Albert Einstein définissant les ondes gravitationnelles et les trous noirs. Il a fasciné de nombreux physiciens à travers le monde et est devenu la base de plusieurs recherches.

Or, une théorie récente proposée par des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology a validé ce théorème de Hawking. Selon En directScience, l’équipe de chercheurs dirigée par l’astrophysicien Maximiliano a utilisé les données des ondes gravitationnelles libérées à cause de la fusion de deux petits trous noirs en un seul pour parvenir à leur conclusion. Ces ondes gravitationnelles ont été observées à l’aide de l’Observatoire des ondes gravitationnelles à interféromètre laser avancé (LIGO) et divisées en segments : avant et après la fusion.

L’équipe a ensuite utilisé cette mesure avant et après pour calculer la surface des trous noirs dans chaque segment et elle a montré que la surface totale de la zone fusionnée était supérieure à la somme des deux trous noirs plus petits.

En parlant des résultats, les chercheurs ont ajouté que leurs résultats confirment le théorème de l’aire de Hawking avec un niveau de confiance de plus de 95 %.

