Depuis quelques années, une théorie du complot appelée «La théorie de l’Internet mort » a pris de la vitesse à mesure que les grands modèles de langage (LLM) comme ChatGPT génèrent de plus en plus de texte et même interactions sur les réseaux sociaux trouvé en ligne. La théorie dit que la plupart des activités sociales sur Internet aujourd’hui sont artificielles et conçues pour manipuler les humains pour les engager.

Lundi, le développeur de logiciels Michael Sayman lancé une nouvelle application de réseau social alimentée par l’IA appelée SocialAI qui donne l’impression de donner vie à cette théorie du complot, en permettant aux utilisateurs d’interagir uniquement avec des chatbots IA au lieu d’autres humains. disponible sur l’App Store de l’iPhone, mais jusqu’à présent, il a suscité de vives critiques.

Après que son créateur ait annoncé SocialAI comme «« un réseau social privé où vous recevez des millions de commentaires générés par l’IA offrant des retours, des conseils et des réflexions sur chaque publication que vous faites », spécialiste en sécurité informatique Ian Coldwater plaisanté sur X, « Cela ressemble à un véritable enfer. » Colin Fraser, développeur de logiciels et expert fréquent en intelligence artificielle exprimé un sentiment similaire : « Je ne dis pas ça de manière méchante ou comme un dunk ou quoi que ce soit, mais cela ressemble vraiment à l’enfer. Comme l’enfer avec un grand H. »

Le créateur de SocialAI, Michael Sayman, âgé de 28 ans, était auparavant servi Il a travaillé comme chef de produit chez Google et a également évolué entre Facebook, Roblox et Twitter au fil des ans. Dans un message d’annonce sur X, Sayman a écrit qu’il rêvait de créer ce service depuis des années, mais que la technologie n’était pas encore prête. Il le voit comme un outil qui peut aider les personnes seules ou rejetées.

« SocialAI est conçu pour aider les gens à se sentir écoutés et pour leur offrir un espace de réflexion, de soutien et de rétroaction qui agit comme une communauté soudée. a écrit Sayman. « C’est une réponse à toutes ces fois où je me suis sentie isolée, ou comme si j’avais besoin d’une caisse de résonance mais que je n’en avais pas. Je sais que cette application ne résoudra pas tous les problèmes de la vie, mais j’espère qu’elle pourra être un petit outil pour que d’autres puissent réfléchir, grandir et se sentir vus. »

Comme le bord rapports Dans un excellent aperçu des exemples d’interactions, SocialAI permet aux utilisateurs de choisir les types d’abonnés IA qu’ils souhaitent, y compris des catégories telles que « supporters », « nerds » et « sceptiques ». Ces chatbots IA répondent ensuite aux publications des utilisateurs avec de brefs commentaires et réactions sur presque tous les sujets, y compris du texte « Lorem ipsum » absurde.

Parfois, les robots peuvent être trop utiles. Sur Bluesky, un utilisateur demandé des instructions sur la façon de fabriquer de la nitroglycérine à partir de produits chimiques ménagers courants et a reçu plusieurs réponses enthousiastes de robots détaillant les étapes, bien que plusieurs robots aient fourni des recettes différentes, dont aucune n’est peut-être entièrement exacte.

Les bots de SocialAI ont des limites, sans surprise. En plus de simplement fabuler sur des informations erronées (ce qui peut être une fonctionnalité plutôt qu’un bug dans ce cas), ils ont tendance à utiliser un format cohérent de réponses brèves qui semble quelque peu préétabli. Leur gamme émotionnelle simulée est également limitée. Les tentatives pour obtenir des réactions fortement négatives de la part de l’IA sont généralement infructueuses, les bots évitant les attaques personnelles même lorsque les utilisateurs maximisent les paramètres de trolling et de sarcasme.