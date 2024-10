La théorie de l’immortalité sauvage d’une femme époustoufle les gens

Pourrons-nous jamais vraiment sombrer dans le néant ? Le monde a-t-il déjà pris fin à plusieurs reprises ? Sommes-nous en fait condamné passer l’éternité à sauter sans le savoir d’une dimension à la suivante ? Selon une théorie de TikTok, la réponse est oui. Et cela époustoufle des millions de personnes dans le monde.

Joli Moli (@joli.artiste) est assez habitué à effrayer et à rendre les téléspectateurs perplexes avec des théories du complot et des prises de vue alternatives. Dans sa vidéo intitulée « Apocalypse…again », Joli a présenté le concept de l’immortalité quantique de Hugh Everett.

Les fans du « multivers » Marvel connaissent bien ce concept, où au lieu de vivre la mort, « votre conscience est simplement transférée dans un univers parallèle où vous avez survécu », a expliqué le TikTokker.

Joli admet que cela pourrait faire éclater les bulles de ceux qui recherchent le « doux soulagement » d’une apocalypse généralisée. « Si la théorie de l’immortalité quantique est correcte », en déduit-elle, « vous allez simplement vous réveiller dans un univers parallèle sans aucun souvenir du fait que vous venez de survivre à un événement apocalyptique. »

Selon Joli, le seul indice ou indice que vous obtiendriez indiquant que vous vous êtes peut-être réveillé dans un monde parallèle serait les « nouveaux effets Mandela ». Vous savez, cet étrange phénomène où tout d’un coup apparaissent deux souvenirs d’événements historiques complètement opposés ? Oui, la théorie quantique dit que si vous vous souvenez de Curious George ayant une queue, vous êtes probablement mort dans un autre univers.

Pour enfoncer le clou, Joli a ajouté : « Ce que je sous-entends ici, c’est que dans notre réalité, des apocalypses se produisent tous les jours… après que l’inévitable apocalypse se produise, vous allez vous réveiller le lendemain dans une nouvelle réalité, et le La prochaine chose que vous savez, vous allez vous retrouver sur Reddit en train de parler de « depuis quand Pizza Hut a-t-il deux T ?! Discuter avec des gens qui sont originaires de cette nouvelle réalité, parler de ‘il y a toujours eu deux T’. »

Pour ma part, je le ferais jamais je veux vivre dans un univers Pizza Hutt. Blech.

Vous n’êtes toujours pas convaincu par la théorie ? Joli a d’autres arguments : « Vous ne me croyez pas ? D’accord, cela fait environ 65 millions d’années que les astéroïdes auraient éliminé les dinosaures. … Donc vous voulez me dire qu’au cours des 65 derniers millions d’années, aucun autre astéroïde n’a disparu. » sont passés par le quartier et nous ont fait sortir ? Vous pensez que nous avons vraiment de la chance, hein ? Il n’y a pas eu d’autres événements super volcaniques en 65 millions d’années. Nous sommes juste là-bas dans l’espace, juste par chance, n’est-ce pas ? Je n’ai pas de volant. »

Hmmm. C’est un bon point.

Joli a conclu avec le sentiment optimiste que « La Terre est probablement toujours en train d’être supprimée, et notre conscience continue d’être transférée vers un autre univers parallèle, et un autre, et encore un autre. Pour autant que vous le sachiez, l’apocalypse a peut-être déjà eu lieu la nuit dernière… »

Jusqu’à présent, dans cette réalité en tout cas, la vidéo compte 4,9 millions de vues. Et comme on pouvait s’y attendre, la vidéo a laissé beaucoup de gens mal à l’aise.

Un utilisateur a commenté : « Ok, en fait, je panique un peu en ce moment parce que je ne suis pas du genre conspirationniste, mais vous donnez un sens étrangement. »

Quelques-uns ont eu recours au sarcasme comme mécanisme de défense (naturellement), comme ce Twittereur : « Merci, j’étais en retard pour une autre crise existentielle. »

Le discours est devenu si intense que les gens ont signalé les effets secondaires physiques du stress. Une personne a écrit : « L’idée de ne jamais pouvoir mourir est extrêmement déprimante et cela me donne mal à la tête. »

Un autre a ajouté : « Bruh, j’en ai juste fini avec cette anxiété. Mon corps [is] émotionnellement [and] physiquement FATIGUÉ. »

Un commentateur, qui avait clairement ses priorités, a écrit : « Vous êtes ici en train de parler d’événements de niveau d’extinction et je dois vérifier les deux T dans Pizza Hut. »

Mais tout n’était pas sombre et catastrophique. Selon indy100certains ont vu le potentiel de la vie éternelle comme un réconfort contre la perte d’êtres chers, tandis que d’autres ont finalement réussi à donner un sens à leurs rêves de « fin du monde ».

Si vous avez regardé le TikTok original et que vous êtes rempli de questions brûlantes, Joli a publié une vidéo de questions-réponses de suivi. Un petit avertissement : vous pourriez vous retrouver avec encore plus de questions.

Même si nous ne saurons peut-être jamais vraiment ce qui nous attend de l’autre côté, il est intéressant de penser que nous pourrions vivre dans un multivers avec des secondes chances infinies. Et que cette théorie fasse flotter ou non votre bateau métaphysique, il est amusant de contempler l’un des plus grands mystères de la vie.

Cet article a été initialement publié le 18.10.21