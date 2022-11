La «théorie de l’Atlantide» sauvage selon laquelle la civilisation avancée a été anéantie il y a 12 000 ans est colportée dans le doc Netflix Ancient Apocalypse

Une théorie WILD selon laquelle Atlantis City a été anéantie par une inondation il y a 12 000 ans est colportée dans un nouveau doco Netflix – et cela fait sensation.

Ancient Apocalypse affirme que les survivants de la civilisation peu connue se sont déplacés vers des terres où ils sont allés enseigner l’agriculture, l’architecture et les mathématiques.

Le présentateur d’Ancient Apocalypse, Graham Hancock, affirme qu’Atlantis a été anéantie par une inondation Crédit : netflix

L’ancienne ciste perdue a captivé l’imagination depuis qu’elle a été discutée par Platon au 4ème siècle avant JC Crédit : Alamy

Les critiques ont qualifié le doco de l’Apocalypse antique d ‘”absurde”

Le doco absurde est à la mode dans le Top 10 aux États-Unis sur Netflix et fait déjà l’objet d’une vague de critiques.

Les archéologues ont critiqué le présentateur britannique Graham Hancock comme présentant un monde de «faits alternatifs» plongés dans le divertissement plutôt que dans les faits concrets.

“Hancock est venu très fortement et agressivement contre la communauté archéologique”, a déclaré Flint Dibble, archéologue à l’Université de Cardiff.

“J’ai été choqué de voir à quel point c’était agressif. Une des choses que je me demande, c’est s’ils essaient activement de faire appel à une foule post-vérité et complotiste.”

Et un universitaire de l’émission a accusé le programme de la déformer.

Hancock – qui n’est ni archéologue ni scientifique – affirme qu’Atlantis a été anéantie par un tsunami causé par une frappe de météore.

Il utilise également chaque épisode pour critiquer “l’attitude extrêmement défensive, arrogante et condescendante” du milieu universitaire traditionnel pour ne pas avoir soutenu ses idées absurdes.

“Ils insistent sur le fait que les seuls humains qui existaient pendant la période glaciaire étaient de simples chasseurs-cueilleurs”, déclare Hancock dans l’épisode d’ouverture.

“Cela fait automatiquement de moi l’ennemi numéro 1.”

Le Dr Timothy Clark de la faculté d’archéologie de l’Université d’Oxford a déclaré que les affirmations de Hancock étaient tout simplement “absurdes”.

“Suggérer que les archéologues ne tiendraient pas compte de nouvelles preuves est absurde”, a-t-il déclaré.

“Nos interprétations sont soutenues et contraintes par les preuves. La série ne laisse certainement pas les preuves entraver une bonne histoire.”

Le professeur Flint Dibble a ajouté: “Si vous regardez attentivement, Hancock ne présente jamais de preuves réelles.

“Juste une gamme de preuves négatives : des possibilités et des suppositions infinies, des affirmations non testées et de nombreuses explications expliquant pourquoi il n’y a pas de preuves.”

Il a dit que la demande de météore de Hancock explique parfaitement l’origine de l’inondation et l’absence de cratère.

ITN Productions, qui a fait le show, l’a défendu avec vigueur.

“Chaque fait présenté dans la série a été triplement vérifié auprès de sources faisant autorité”, a déclaré une porte-parole.

“La spéculation de Graham basée sur cette preuve n’est que cela – une spéculation.”

Hancock a écrit un certain nombre de livres sur le sujet qui ont été par millions.

Il a présenté Quest for the Lost Civilization sur Channel 4 en 1998 et a figuré dans un programme BBC Horizon sur Atlantis l’année suivante.

Le sort de l’ancienne cité perdue a longtemps attiré l’attention depuis qu’il a été évoqué pour la première fois par Platon au IVe siècle av.

Le vlogger Jimmy Bright a bizarrement affirmé que les ruines de la ville perdue se trouvaient en Mauritanie, dans le nord-ouest de l’Afrique.

Dans son clip YouTube, il compare des images aériennes de la structure circulaire de Richat dans le célèbre désert aux descriptions de l’Atlantide par le philosophe grec Platon.

Platon a écrit sur la terre fictive il y a plus de 2000 ans – en utilisant l’histoire d’un royaume sous-marin qui n’a pas réussi à vaincre l’Athènes antique comme métaphore de l’importance d’une “ville-État juste”.

Malgré l’idée d’un ancien monde sous-marin allant à l’encontre de tout ce que nous savons sur la science, l’histoire et le sens des commentaires – les théoriciens du complot comme Jimmy croient en fait qu’il existait.

Une théorie suggère qu’Atlantis a été coulé par un volcan au large de Santorin, en Grèce Crédit : Getty – Contributeur

La structure de Richat est un dôme volcanique qui s’est durci et progressivement érodé pour donner son aspect circulaire distinctif.

Il est situé dans la partie sud du Sahara – le désert le plus chaud du monde qui a des précipitations faibles à inexistantes chaque année.

En 2016, une autre théorie suggérait que l’Atlantide aurait pu être détruite par une gigantesque éruption volcanique à Santorin, en Grèce, en 1500 av.

L’histoire de l’Atlantide remonte à l’Athènes antique et au 4ème siècle avant JC lorsque Platon en a parlé dans ses dialogues.

Les Grecs pensaient qu’il s’agissait d’une grande île située dans l’océan occidental près des piliers d’Hercule – leur nom pour le détroit de Gibraltar.

Ils ont dit que l’Atlantide a été engloutie lorsque la mer s’est élevée à la suite d’un tremblement de terre.

La catastrophe se serait déroulée en une seule journée et une seule nuit.

Le conte a certainement été pris au sérieux dans la Grèce antique, à tel point que l’Atlantide figure dans deux œuvres survivantes du grand philosophe athénien Platon.

Dans le premier, appelé Timée, un prêtre égyptien dit que l’île d’Atlantide était immense – plus grande, en fait, que l’Asie Mineure et l’Afrique du Nord réunies.

Il affirme que vers 10 000 avant JC, les habitants de l’Atlantide avaient une civilisation avancée.

L’Égyptien dit que l’Atlantide dirigeait un vaste empire qui s’étendait sur toutes les terres autour de la Méditerranée.

Dans un deuxième ouvrage, intitulé Critias, l’Atlantide est représentée en termes assez poétiques comme l’État parfait — une institution politique idéale à laquelle l’homme ne peut plus qu’aspirer.

Dans Critias, Platon raconte également comment l’Atlantide faisait à l’origine partie du royaume du dieu de la mer Poséidon.