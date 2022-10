La Thaïlande vient de rouvrir complètement aux touristes sud-africains: pas de vaccins, pas de tests et des séjours plus longs

La Thaïlande a levé la dernière de ses restrictions de voyage le 1er octobre.

Cela permet aux touristes d’entrer sans avoir besoin de fournir une preuve de vaccination ou un test Covid-19 négatif.

Cela permet également aux touristes de rester plus longtemps, les touristes sud-africains pouvant désormais passer jusqu’à 45 jours en Thaïlande.

La Thaïlande a abandonné ses dernières restrictions de voyage induites par la pandémie, permettant aux touristes internationaux, y compris les Sud-Africains, d’entrer et de rester plus longtemps.

Plus de 12 000 Sud-Africains se sont rendus en Thaïlande au cours des huit premiers mois de 2022, selon l’Autorité du tourisme de Thaïlande (TAT). Ces arrivées devaient se conformer aux réglementations de santé et de sécurité imposées pour lutter contre la propagation du Covid-19, notamment en fournissant une preuve de vaccination ou un résultat de test négatif obtenu 72 heures avant le voyage.

Cette réglementation, entrée en vigueur en juillet, fait suite à une année de réouverture progressive de la Thaïlande au tourisme international. Cette réouverture comprenait des programmes Sandbox, limitant les touristes vaccinés à des endroits populaires comme Phuket, et une initiative Test & Go, qui a été brusquement interrompue en raison de la détection d’Omicron, qui a le plus durement touché les voyageurs sud-africains.

À présent, la dernière de ces restrictions a été supprimée, avec la réouverture complète de la Thaïlande aux touristes à partir du 1er octobre. Les voyageurs n’ont plus besoin de fournir une preuve de vaccination et n’ont pas besoin de tester pour Covid-19.

L’annonce arrive juste à temps pour la haute saison thaïlandaise – entre novembre et mars – avec le lancement par la TAT d’une nouvelle campagne pour attirer les visiteurs internationaux et relancer le secteur touristique meurtri du pays.

Outre le fait que les touristes n’ont plus besoin de se faire vacciner ou de fournir la preuve d’un test négatif, le TAT a confirmé que la durée de séjour en Thaïlande a également été prolongée jusqu’au 31 mars 2023. Pour les voyageurs sud-africains, qui font partie de l’exemption de visa touristique de la Thaïlande Scheme, la durée de séjour a été portée à 45 jours, contre 30 jours précédemment autorisés.

“Nous invitons les touristes à venir découvrir les offres touristiques existantes et nouvelles en Thaïlande, qui, avec l’évolution croissante du royaume vers un tourisme durable et responsable, feront des vacances vraiment mémorables”, a déclaré Yuthasak Supasorn, gouverneur de la TAT, dans un communiqué. annonçant la suppression des restrictions et l’introduction de séjours plus longs.