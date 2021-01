Le trafic touristique vers la Thaïlande a chuté pendant la pandémie de Covid-19. Maintenant, le royaume introduit une taxe de séjour pour aider à payer les coûts de Covid-19 et est exhorté à légaliser le jeu pour arrêter sa propagation dans le métro

Chaque visiteur en Thaïlande devra bientôt payer une nouvelle taxe de séjour de 10 $ et la mesure entrera en vigueur une fois qu’ils auront officialisé les plans.

Aussi sur rt.com Les scientifiques pensent que les vaccins fonctionneront sur la variante brésilienne de Covid, déclare le ministre britannique défendant l’interdiction de voyager retardée en Amérique du Sud

La taxe touristique était censée être entrée en vigueur l’année dernière pour payer l’entretien des attractions touristiques, mais elle a été suspendue à cause de la pandémie. Il entrera bientôt en vigueur, une fois qu’il sera publié dans la Gazette royale du royaume, et environ 10% seront désormais utilisés pour couvrir les coûts liés au coronavirus.C’est comme le dit l’ancien ministre des Finances de Thaïlande, Korn Chatikavanij, que le gouvernement doit légaliser les casinos souterrains pour aider. contenir la propagation et collecter plus de fonds nécessaires pendant la pandémie.

Covid-19 a durement frappé l’industrie du tourisme du royaume. En 2019, il a accueilli 40 millions de touristes qui ont ajouté 60 milliards de dollars de dépenses. L’année dernière, seulement 6,5 millions sont venus, et environ 500 000 d’entre eux ont été bloqués lorsque le gouvernement thaïlandais a imposé un verrouillage strict en mars.

Les touristes sont autorisés à entrer en Thaïlande maintenant, mais doivent prouver qu’ils sont indemnes de coronavirus et subir trois tests Covid-19 au cours d’une période de quarantaine obligatoire de 14 jours.

Le pays s’est mieux comporté que la plupart des autres avec seulement 69 décès et 11 450 cas jusqu’à jeudi dans un pays de 66,5 millions d’habitants. Les responsables craignent que les tripots illégaux et les anneaux de combat de coqs soient à blâmer pour les récentes diffusions. Le 3 janvier, les autorités ont enregistré un nouveau record quotidien de 745 cas.

Aussi sur rt.com Un masque bien, deux masques mieux: près d’un an après le début de la pandémie, est-ce que le double masquage est vraiment le moyen de rassurer les gens?

Les autorités de santé publique ont averti que les anneaux de combat de coqs bondés et mal ventilés et les casinos souterrains sont mal ventilés, bondés et peu portent des masques. Les combats de coqs sont autorisés en Thaïlande alors que les jeux de hasard sont illégaux – et les personnes arrêtées dans les casinos sont souvent réticentes à aider les autorités à retrouver leurs contacts.

Les responsables ont récemment intensifié leur lutte contre les casinos illégaux. Jeudi soir, la police de Bangkok a arrêté 40 personnes dans une salle de jeux souterraine et saisi des tables, des jetons, des cartes et un thermomètre utilisé pour mesurer les températures des joueurs illégaux.

Le raid a suivi celui de la semaine dernière dans la ville voisine de Pattaya, où 21 personnes ont été arrêtées dans deux condominiums voisins qui avaient été convertis en casino illégal.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!