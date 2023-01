La Thaïlande va extrader un suspect aux États-Unis dans le cadre d’un programme de charcuterie de 100 millions de dollars dans le New Jersey

Un suspect recherché dans le cadre d’un stratagème présumé de manipulation d’actions qui a conduit une petite épicerie fine du New Jersey à être répertoriée comme une entreprise publique d’une valeur de 100 millions de dollars a accepté son extradition volontaire vers les États-Unis après avoir été arrêté la semaine dernière sur l’île de villégiature de Phuket , a déclaré vendredi un responsable juridique thaïlandais.

Peter Coker Jr. est recherché par les autorités américaines pour fraude et manipulation d’actions en lien avec deux sociétés, Hometown International et E-Waste Corp, qui avaient été négociées de gré à gré. Deux autres hommes inculpés des mêmes chefs d’accusation, Peter Coker Sr. et James Patten, ont été arrêtés aux États-Unis l’année dernière. Un mandat a été émis pour l’arrestation de Coker Jr., associé d’une société de services financiers à Hong Kong.

Le cabinet d’avocats de Bangkok représentant Coker Jr. n’a pas immédiatement répondu aux demandes téléphoniques de commentaires sur l’affaire.

DEUX HOMMES ACCUSÉS DANS UN SYSTÈME DE DELI DE 100 M $ DANS LE NEW JERSEY PLAIDENT NON COUPABLES

Les activités illégales présumées ont été révélées en 2021, lorsque les médias ont rapporté que Hometown International, dont le seul actif était une épicerie fine à Paulsboro, New Jersey, avait une valorisation d’environ 100 millions de dollars. L’anomalie a été initialement rendue publique par David Einhorn, un gestionnaire de fonds spéculatifs, qui a plaisanté dans une lettre mettant en garde ses clients à propos de l’entreprise que “le pastrami doit être incroyable”.

Les trois hommes inculpés ont été accusés d’avoir échangé des actions de Hometown International et d’E-Waste Corp entre un petit groupe d’investisseurs pour faire grimper le prix. L’acte d’accusation du tribunal de district américain du New Jersey allègue qu’ils avaient l’intention de fusionner avec une société privée afin d’attirer l’attention des investisseurs publics et de vendre leurs propres actions aux prix gonflés.

La police thaïlandaise a déclaré que des responsables américains les avaient informés de l’entrée possible de Coker Jr., âgé de 54 ans, en Thaïlande en décembre de l’année dernière, et qu’il avait été suivi jusqu’à sa résidence près d’un site touristique populaire de la plage de Surin à Phuket, pour laquelle il a signé un bail d’un an. Il a été arrêté le 11 janvier.

Le communiqué de la police a indiqué qu’il était entré en Thaïlande il y a plusieurs années avec un passeport de l’île des Caraïbes orientales de Saint-Kitts-et-Nevis, qui est l’un des nombreux pays qui vendent la citoyenneté en échange d’un investissement.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Teerat Limpayaraya, procureur au bureau du procureur général de Thaïlande, a déclaré que Coker Jr. était détenu dans une prison de Bangkok en attendant son extradition.

“M. Coker Jr. a volontairement consenti à être extradé vers les États-Unis, ce qui a simplifié la procédure judiciaire. Nous devons respecter une période d’attente de 30 jours comme l’exige la loi thaïlandaise avant de le renvoyer”, a déclaré Teerat. “Il était visiblement fragile lorsqu’il a été accueilli et nous a dit qu’il avait besoin d’un traitement médical pour sa maladie du foie. Nous pensons qu’il est entré en Thaïlande avec un éventuel projet de s’installer ici.”

Une vidéo publiée par la police montrait Coker Jr. assis sur une chaise portant un t-shirt et un short dans sa résidence balnéaire alors que la police thaïlandaise lui lisait les détails des mandats de perquisition et d’arrêt. Plus tard, alors qu’il était escorté jusqu’à un véhicule de police, il a semblé avoir besoin d’aide pour marcher.