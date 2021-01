La Thaïlande va développer les tests de virus dans les usines

BANGKOK – Les autorités thaïlandaises disent qu’elles prévoient d’étendre les tests de coronavirus à des milliers d’usines dans une province proche de Bangkok, car elles ont signalé 365 nouveaux cas dans le pays et un nouveau décès.

Les autorités ont concentré leurs efforts sur les travailleurs migrants à Samut Sakhon, une province voisine de la capitale qui a été l’épicentre d’une nouvelle épidémie et où des milliers de personnes travaillent dans ses usines et marchés de transformation principalement de fruits de mer.

Ils se sont également concentrés sur la recherche de joueurs itinérants qui voyagent largement à travers le pays et sont accusés d’être un deuxième point chaud en dehors de Bangkok.

Le centre de coordination thaïlandais du COVID-19 a déclaré mercredi que sur les 365 nouveaux cas, 250 étaient des transmissions locales entre Thaïlandais, 99 étaient des travailleurs migrants et 16 étaient des arrivées au pays isolées dans des centres de quarantaine.

Cela porte le total depuis le début de la pandémie à 9 331, dont 66 décès.

Taweesilp Visanuyothin, un porte-parole du centre de coordination COVID-19, a déclaré qu’il était prévu de tester les travailleurs dans plus de 10000 usines à Samut Sakhon, dont 100 comptent plus de 500 employés chacune.

___

___

VOICI CE QUI SE PASSE D’AUTRE:

TOKYO – Tokyo a signalé un record quotidien de 1591 cas de coronavirus alors que le gouvernement national se prépare à déclarer l’état d’urgence cette semaine pour faire face à une nouvelle vague d’infections.

Ceux qui ont besoin de soins critiques dans la capitale ont également atteint un record de 113 personnes, selon le gouvernement métropolitain.

Toshio Nakagawa, chef de l’Association médicale japonaise, a qualifié la situation de «extrêmement grave», mais n’a pas critiqué le Premier ministre Yoshihide Suga pour avoir agi trop lentement pour contenir la dernière épidémie, comme certains l’ont suggéré.

L’histoire continue

Le Japon a confirmé plus de 250 000 cas, dont plus de 3 700 décès.

___

BEIJING – La province chinoise du Hebei applique des mesures de contrôle plus strictes à la suite d’une nouvelle augmentation des cas de coronavirus dans la province, qui est adjacente à la capitale Pékin et devrait accueillir des événements pour les Jeux olympiques d’hiver de l’année prochaine.

La Commission nationale de la santé a signalé mercredi que 20 autres cas avaient été détectés à Hebei, portant le total de la province à 39 depuis dimanche.

Le plus haut responsable de la province a déclaré mardi que les habitants des zones classées à risque moyen ou élevé, principalement les quartiers des villes de Shijiazhuang et Xingtai, étaient testés et interdits de sortir.

Les habitants des quartiers classés à risque moyen ne peuvent partir que s’ils présentent un test viral négatif. Les classes passent à l’apprentissage en ligne et les dortoirs scolaires sont verrouillés.

___

PALM SPRINGS, Californie – Quatre policiers à Palm Springs, en Californie, ont été mis en quarantaine pendant 10 jours après avoir été exposés au coronavirus par un homme qui leur a craché dessus pendant leur détention.

Les quatre hommes ont répondu samedi soir à un rapport d’un homme jetant des objets sur des véhicules, entrant et sortant de la circulation et cassant la vitre d’un camion.

Le département de police de Palm Springs a déclaré que deux sergents et deux policiers ont dû maîtriser physiquement l’homme, qui a crié et craché pendant tout l’événement ainsi qu’à l’arrière d’une voiture de police.

L’homme a été emmené pour une évaluation mentale dans un hôpital, où il a été testé positif pour une infection à coronavirus.

___

ATLANTA – Des responsables géorgiens ont déclaré avoir confirmé le premier cas de variante du coronavirus dans l’État qui a été vu pour la première fois au Royaume-Uni.

Le ministère de la Santé de Géorgie a déclaré mardi que des tests de laboratoire avaient révélé qu’un homme géorgien de 18 ans était infecté par la variante. Il dit que l’homme n’a pas d’antécédents de voyage et qu’il est isolé chez lui.

Des cas de la variante britannique ont également été signalés au Colorado, en Californie, en Floride et à New York.

Les responsables de la santé en Géorgie disent que les informations préliminaires suggèrent que la variante est beaucoup plus contagieuse. La commissaire d’État à la santé, Kathleen Toomey, a exhorté les résidents à continuer de porter des masques, à pratiquer la distanciation sociale et à se laver les mains fréquemment.

___

HONOLULU – Les responsables d’Hawaï envisagent de demander aux gens de faire des réservations en ligne pour recevoir le vaccin contre le coronavirus afin d’éviter l’encombrement et les longues files d’attente dans les centres de distribution.

Les responsables de la santé vaccinent actuellement les agents de santé, les premiers intervenants et les personnes vivant dans des établissements de soins de longue durée – toutes les personnes appartenant aux groupes les plus prioritaires pour recevoir des doses.

Viennent ensuite les personnes de plus de 75 ans, un groupe estimé à 109 000 personnes. La directrice de la santé de l’État dit qu’elle veut éviter les scènes observées en Floride où des adultes plus âgés ont fait la queue pour recevoir le vaccin sur la base du premier arrivé, premier servi.

___

SALEM, Oregon – Les responsables de la santé de l’Oregon avaient pour objectif d’administrer 100000 doses de vaccin contre le coronavirus d’ici la fin de 2020, mais mardi n’avaient administré que 51283.

La gouverneure Kate Brown s’est désormais fixé un nouvel objectif de 12 000 vaccinations par jour au cours des deux prochaines semaines. Les responsables de la santé ont déclaré mardi qu’ils étaient confiants de pouvoir atteindre le nouvel objectif s’ils élargissaient le nombre de sites d’administration et ajustaient les exigences de hiérarchisation.

Au cours de la première phase, la priorité a été donnée aux travailleurs de la santé, aux résidents et au personnel des maisons de soins infirmiers et autres établissements de soins de longue durée. À compter de cette semaine, les responsables de l’État proposeront des vaccins aux programmes de soins palliatifs, aux soins mobiles de crise, aux établissements ambulatoires desservant des groupes spécifiques à haut risque, aux services de soins à domicile, aux travailleurs des transports médicaux non urgents et aux agents de santé publique.

___

OLYMPIA, Washington – Le gouverneur de Washington, Jay Inslee, a déclaré que certaines restrictions en matière de pandémie seraient assouplies la semaine prochaine et que l’État modifierait son plan de réouverture pour passer d’un système de surveillance basé sur le comté à un système axé sur les régions.

Inslee a déclaré mardi que les nouvelles directives incluraient «une petite reprise de certaines activités dans tout l’État». Il dit que certains divertissements en direct avec des restrictions de capacité très strictes et certains programmes de conditionnement physique seront autorisés.

En outre, au lieu de traiter chacun des 39 comtés de Washington séparément, l’État sera divisé en huit régions géographiques en fonction des ressources du système de santé lors de l’examen de la surveillance du virus.

Depuis le début de la pandémie, il y a eu plus de 256000 infections à coronavirus confirmées à Washington et plus de 3480 décès liés au COVID-19.

___

ANNAPOLIS, Maryland – Le gouverneur du Maryland, Larry Hogan, a déclaré que l’État prend des mesures pour accélérer la vaccination contre les coronavirus.

Quelque 270 150 doses ont été distribuées aux vaccinateurs de première ligne au cours des trois dernières semaines, mais mardi, seules 76 916 personnes avaient été vaccinées. Cela représente environ 1,3% de la population de l’État.

Le gouverneur a déclaré qu’à partir de mercredi, la Garde nationale commencera à envoyer des équipes de soutien à travers l’État pour aider les services de santé locaux à élargir la capacité de vaccination.

Hogan ordonne également à tous les prestataires de communiquer les données à l’État dans les 24 heures suivant l’administration des vaccins afin que les responsables puissent mieux déterminer où l’aide est nécessaire. Il dit que tout établissement qui n’a pas administré au moins 75% de son approvisionnement initial en vaccins pourrait voir ses allocations futures réduites jusqu’à ce qu’il puisse accélérer les vaccinations.

___

SAN FRANCISCO – Un hôpital du nord de la Californie a rapidement vacciné 850 personnes après l’échec d’un congélateur contenant des doses de vaccin contre le coronavirus Moderna, ce qui a incité les responsables à faire une distribution d’urgence avant que les injections ne soient gâtées.

Le centre médical adventiste d’Ukiah Valley dans le comté de Mendocino a déclaré au Ukiah Daily Journal qu’il avait envoyé 200 doses dans le pays qui ont été distribuées aux employés du comté, y compris les adjoints du shérif et le personnel de la prison. Les détenus de prison ont également reçu des coups de feu.

Quatre-vingt doses ont été envoyées aux maisons de retraite.

La porte-parole de l’hôpital, Cici Winiger, a déclaré que le reste avait été distribué dans quatre cliniques de fortune sur la base du premier arrivé, premier servi, après que l’hôpital a envoyé une explosion sur les réseaux sociaux alertant les gens que des vaccins étaient disponibles.